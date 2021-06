W pracy biurowej wymagamy przede wszystkim wydajnego komputera oraz osprzętu, dzięki któremu nasza praca wykonywana będzie szybko i bezproblemowo. Producenci co rusz przerzucają się pomysłami i koncepcjami, a także premierami urządzeń, poprawiającymi pracę za biurkiem. Mam na myśli urządzenia bezprzewodowe, często postawione na rozwiązania ergonomiczne, ale i wielozadaniowe. Do takich urządzeń należy tytułowy Natec Falcon, który podczas testów zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie.

Jest to urządzenie łączące w sobie dobrą jakość wykonania, funkcjonalność oraz przytoczoną wielozadaniowość, dzięki możliwości podłączenia jej do dwóch innych odbiorników. Specjalnie przytoczyłem tu przykład jednej z najlepszych myszy ergonomicznych marki Logitech - MX Master 3, gdyż jego układ i budowa jest bardzo zbliżony do dziś testowanego modelu. Swoją drogą Falcon może się także poszczycić bardzo dobrą ceną rynkową!

Bohater klasy średniej

Myszkę otrzymujemy w niepozornym kartoniku, do którego producent dorzucił instrukcję obsługi, kabel zasilający microUSB-USB oraz odbiornik radiowy USB. Skromny zestaw startowy w zupełności wystarczy do rozpoczęcia pracy na urządzeniu. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić to brak dedykowanej szufladki przy myszce, na dołączony do zestawu odbiornik USB, ale być może także w tej kwestii chodziło o cięcie kosztów.

Falcon posiada bardzo zbliżoną budowę do MX Master 3, co czyni te urządzenia bliźniaczymi konstrukcyjnie. Również w tym przypadku mamy do czynienia z lekko pochyłym profilem ze specjalnym wyżłobieniem na duży palec prawej dłoni. Zresztą podobieństw jest o wiele więcej. Myszka posiada ergonomiczny kształt, świetnie wpasowując się w dłoń osoby dorosłej. Na górnej krawędzi znajduje się polerowany plastik, na którym spoczną nasze palce.

Zastosowane w tym modelu kółko przewijania, pokryte zostało gumowym rantem, ułatwiającym interakcję i działa na zasadzie skokowej. Powyżej znajduje się przycisk do zmiany DPI w locie, a zlokalizowana obok dioda, informuje nas czerwonym kolorze o wybraniu wyższych wartości DPI. Jeżeli komuś nie spodoba się skokowe przewijanie, będzie mógł systemowo przypisać tą funkcję pod belkę przewijania, umiejscowioną na lewej krawędzi myszki. Obok niej znajdują się dwa dodatkowe przyciski do spersonalizowania.

Pod kciukiem producent zastosował gumowe wykończenie ze specjalnymi wypustkami, świetnie utrzymującymi dłoń w ryzach, podczas dynamicznej pracy na myszce. Podczas 2-óch tygodni testów, ani razy nie wyślizgnęła mi się ona z dłoni, a pracowałem na kilku monitorach jednocześnie, gdzie dynamicznych ruchów po blacie nie trzeba daleko szukać.

Pod spodem znajdziemy suwak zasilania oraz przycisk do zmiany urządzenia podczas parowania. Domyślnie łączymy się za pomocą dołączonego do zestawu odbiornika radiowego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by połączyć się z pozostałymi dwoma urządzeniami również bezprzewodowo - ale po Bluetooth. Jest to wygodne i nowoczesne rozwiązanie.

Specyfikacja techniczna

Sensor optyczny Rozdzielczość od 800 do 3200 DPI Częstotliwość 2402 MHz - 2480 MHz Moc 3.40 dBm Łączność 2,4 ghz / bluetooth Akumulator 500 mAh Wymiary 119 x 77 x 47 mm

Kultura pracy

Producent do tego modelu nie przygotował żadnego dedykowanego oprogramowania. Użytkownik musi więc ratować się programami zewnętrznymi, szczególnie gdy zechce skorzystać z personalizacji przycisków bocznych. To jednak w żaden sposób nie przeszkodzi w poprawnym parowaniu między urządzeniami, tak jak ma to miejsce w przypadku urządzeń Logitech.

Jednak przed rozpoczęciem pracy, tuż po wyjęciu myszki z pudelka, należy odpowiednio doładować akumulator. Ten ma pojemność 500 mAh i w cyklu mieszanym, powinien wytrzymać nawet 3 miesiące. Producent proponuje jednak jego podładowanie co 1,5-2 miesiące. Samo ładowanie trwa do pełna około 3 godziny, co nie jest wynikiem złym.

W swoich przełącznikach producent wprowadził technologię silentclick, zmniejszając tym samym głośność przycinków PPM i LPM. System ten redukuje odgłos przycisku nawet o 90% - czytamy na stronie Natec. W rzeczywistości istotnie jest bardzo cicho. Podczas pracy w ogóle nie słyszymy interakcji palców z przyciskami. Urządzenie oferuje więc cichą i w miarę wydajną pracę.

Podsumowanie

Trzeba przyznać, że ponownie Natec udowodnił, iż potrafi stworzyć urządzenia proste, funkcjonalne a przede wszystkim tanie. Osoby, które niekoniecznie potrzebują zaawansowanego sprzętu niebezpiecznie zbliżającego się do kwoty 400 zł, mogę polecić myszkę bezprzewodową Natec Falcon, tym bardziej że jej cena nie powinna przekroczyć ~170 zł*, a to bardzo dobra wiadomość :)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.