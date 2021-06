Jakiś czas temu skończyły mi się karteczki zakupowe, które miałem przytwierdzone na magnes do lodówki. Ten jakże prosty system zapisywania potrzebnych do domu zakupów, przez wiele lat się u mnie w domu sprawdzał i nic nie wskazywało na to, bym z niego zrezygnował. W pewnym momencie zaczęły do mnie przemawiać aspekty ekologiczne, wzmożona wycinka lasów deszczowych i temu podobne tematy, które w dobie corocznych upałów, tylko pokazują skalę problemów, z jakimi musimy się mierzyć.

Zdecydowałem się więc na prosty notes elektroniczny, który być może najlepszym rozwiązaniem ekologicznym nie jest, ale na pewno na dłuższą metę przyczyni się w moim domu do zmniejszenia generowania śmieci papierowych. Takie urządzenia w sam raz sprawdzają się podczas tworzenia prostych notatek, szkiców lub kalambur, gdy zajdzie taka potrzeba. Na rynku elektroniki użytkowej dostępnych jest wiele takich urządzeń. Różnią się one wielkością, zaimplementowanymi funkcjami i możliwościami, a przede wszystkim ceną. Zaprezentowany dziś model, należy do niskiej półki cenowej, gdyż jego 10-calowa wersja, to wydatek nie droższy niż 60 zł.

Prosty notes elektroniczny

Nie ma się co rozwodzić w kwestii budowy tego urządzenia. Natec Snail to typowy przedstawiciel niskiej półki produktowej producenta, ale nie oznacza to, że model ten został niepoprawnie wykonany. Urządzenie zostało w większości wykonane z tworzyw sztucznych dobrej jakości, które dzięki zastosowaniu chropowatego wykończenia, nie zbierają tak mocno śladów palców.

Notes ten jest bardzo lekki, gdyż jego waga to niecałe 167 g. Wymiary również nie należą do problematycznych. 10-calowy notes, może pochwalić się wymiarami na poziomie 146 x 229 mm oraz grubością 5 mm. Dzięki temu dobrze leży w dłoniach i nie powoduje ich zmęczenia przy dłuższym użytkowaniu. Model ten posiada dwa rozmieszczone na spodzie magnesy, umożliwiające zadokowanie na metalowej powierzchni płaskiej, np. lodówce. Umiejscowiony w lewym, górnym rogu otwór, daje możliwość zawieszenia notatnika na lince lub smyczce.

Na froncie znajduje się duży, 10-calowy, czary ekran, który wyposażony jest w funkcję wykrywania nacisku. Nieważne czy tworzyć będziemy notatki ręcznie, czy przy pomocy akcesoriów zewnętrznych, prowadząc linię pod danym kątem, uzyskamy jej grubszy lub cieńszy odpowiednik. Do zestawu producent dołączył odczepiany rysik, który pozwoli w prosty sposób zapisywać notatki lub wykonywać proste prace graficzne. Ma on nieco spłaszczoną budowę, która nie przeszkadza w użytkowaniu, a umożliwia łatwiejsze schowanie go w płaskiej obudowie notatnika. Na końcu rysika znajduje się uchwyt mocujący, umożliwiający zaczepienie go na lince.

Z tyłu obudowy tuż za przyciskiem z logo kosza, znajduje się suwak zasilania. Jego aktywacja, pozwala na zdalne zainicjowanie działania przycisku kasowania zawartości z ekranu. Oznacza to że jeśli przycisk będzie aktywny, to jednym przyciśnięciem będziemy w stanie bezpowrotnie skasować narysowaną zawartość z ekranu. Producent nie zastosował w urządzeniu żadnej pamięci, więc brak jest jakiejkolwiek możliwości zapamiętywania stworzonych w ten sposób notatek.

Długi czas działania

Urządzenie zasilane jest baterią CR2025, która wedle informacji producenta powinna wytrzymać nawet do 2-óch lat działania. Oczywiście wiele zależne jest od ilości użytkowania urządzenia przez użytkownika, ale na moje oko okres podany przez producenta jest możliwy do osiągnięcia. W razie czego można samodzielnie zdemontować baterię i samemu ją wymienić. Wystarczy odkręcić śrubkę :)

Możliwości graficzne

Notes elektroniczny Natec SNAIL został stworzony do zapamiętywania prostych notatek, listy zakupów lub grafik, przy użyciu dołączonego rysika. Urządzenie to nie posiada żadnej funkcji zapisywania notatek, z podziałem na profile, ale to było do przemyślenia, mając na uwadze jego jakże niską cenę.

Plecki niczym Amazońska dżungla

Rysik oraz ekran o dużej czułości, daje możliwość zapamiętywania prostych grafik, przynajmniej do czasu gdy nam się znudzą i wciśniemy przycisk kasowania. Jeśli zechcemy, możemy dezaktywować przycisk, wyłączając zasilanie, a stworzona przez nas grafika nie zostanie wykasowana ... no, chyba że ktoś ją zamaże :)

Tak, wiem ... ale niska cena!

Podsumowanie

Notatnik elektroniczny Natec SNAIL to proste i poręczne urządzenie do zapamiętywania prostych notatek, list zakupowych lub doskonałe narzędzie do kreślenia rysunków. Mimo wielu wyrzeczeń sprzęt doskonale spełnia swoją funkcję co przy tak niskiej cenie, należy chwalić. Na rynku dostępne są dwa modele - recenzowany 10-calowy notatnik to koszt około ~60 zł*, a jego 8,5-calowa wersja ~50 zł*. Fajny sprzęt, ale poza obudową, ekran się mocno ... palcuje ;(