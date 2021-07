Odkąd zostałem dumnym posiadaczem laptopa, wykorzystuję go głównie do pracy w terenie oraz drobnych zadań, które w danym wypadku nie chcę wykonywać na komputerze stacjonarnym. Mimo długich lat wzbraniania się doceniłem mobilną wersję, która idealnie spisuje się po dziś dzień na wyjazdach, konferencjach oraz drobnych spotkaniach z klientami. Mimo iż mój model nie osiąga wysokich temperatur podczas obciążenia przy pracy na programach filmowych i graficznych, niekiedy potrzebuję lepszej wentylacji od podłoża i nie ukrywam - większego kąta nachylenia.

Po kilku przygodach z książkami, sztucznymi podporami, a także podstawkami z druku 3D, postanowiłem zakupić coś bardziej zgrabnego, ale i stonowanego, idealnie wpasowującego się w szorstkie aluminium wykończenia mojego laptopa. Szczerze przyznam, że trudno znaleźć na rynku taką podstawkę pozbawioną wentylatora lub zbędnych udziwnień, zwiększających nie tylko masę urządzenia, ale także jego wielkość. Ja poszukiwałem czegoś małego i w dobrej cenie. Tak właśnie natrafiłem na wspomniane w tytule urządzenie.

Podstawka wykonana została z wytrzymałego stopu aluminium, na którego bokach i elementach ruchomych, producent zastosował gumowe ograniczniki. Służą one przede wszystkim do ograniczenia przesuwania się laptopa na podstawce. Dolna krawędź została pokryta plastikową zaporą, która utrzymuje laptop w ryzach. Dzięki niej nie osuwa on się na dół.

Co prawda urządzenie zostało stworzone, by utrzymywać w ryzach do 14,1-calowych laptopów, z moich obserwacji spokojnie daje radę także przy 15,6-calowych modelach. W przypadku laptopów 17-calowych ich szerokość może powodować kołatanie się podstawki na boki.

Jest to proste urządzenie skierowane głównie dla minimalistów, dla których design i prostota grają pierwsze skrzypce. Po złożeniu dodatkowo sprzęt zajmuje bardzo mało miejsca, co może być kluczowe podczas wyboru takiej podkładki. Jedynym elementem konstrukcji, do którego mogę mieć jakiekolwiek zastrzeżenia, są zawiasy, umiejscowione w podatnym na przeciążeniu miejscu. Trzymają one w ryzach całą konstrukcję i to właśnie na nie, oddziaływać będzie ciężar urządzenia oraz siły związane ze stukaniem w klawiaturę. Moim zdaniem są one za lekko osadzone, gdyż opierają się tylko na drobnych drucikach, które mogą z biegiem czasu po prostu się zerwać.

Inna sprawa to problem ich piszczenia podczas rozkładania, który objawia się już po kilku dniach użytkowania. Zwykle wystarczy je spryskać WD 40, ale szkoda, że producent nie podjął próby zainstalowania lepszych zawiasów. Choć i do tego ciężko jest się przyczepić, widząc cenę, jaką przyjdzie nam zapłacić za ten kawałek szorstko wykończonego aluminium.

Podstawka pod laptopa ma wymiary 225 x 225 x 4 mm i waży niecałe 385 g. Oferuje ona tylko jeden poziom kąta nachylenia, który nie tylko umożliwia lepszą wentylację urządzenia, ale także pozytywnie wpływa na ergonomikę pracy. Jego cena może okazać się łakomym kąskiem dla kogoś, kto poszukuje prostoty, ale i designu, odpowiadającego jego urządzeniu - jak na przykład było to w moim przypadku. Natec Tern to wydatek rzędu ~70 zł*, więc majątku nie wydamy, a możemy zostać nieco odciążeni z problematycznego chłodzenia i negatywnych skutków związanych z niepoprawną pracą przed komputerem. Dobre urządzenie za dobre pieniądze :)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.

PS: Znacie jakieś podobne konstrukcje na większe laptopy?