Niedawno na warsztacie pojawił się wideorejestrator marki Nextbase. Model, jaki otrzymałem na czas testów to 322GW, charakteryzujący się m.in ekranem dotykowym, łącznością bezprzewodową oraz wysoką jakością rejestrowanego obrazu. Urządzenie zostało wyposażone także w dodatkowe funkcje, pozwalające wezwać służby ratownicze a wbudowany GPS oraz czujnik przeciążenia, dokładnie określić lokalizację i czas kolizji. Patrząc na jej cenę, kamerka wpasowuje się w średnią półkę samochodowych rejestratorów wideo i na papierze jej specyfikacja wygląda bardzo obiecująco. A jak wygląda w praktyce?

Bogaty zestaw startowy

Urządzenie otrzymujemy wraz z wieloma dodatkowymi akcesoriami. Producent rozszerzył zawartość pudełka o uchwyt przyssawkowy Click&Go Pro GPS, pozwalający w prosty sposób zainstalować rejestrator wideo na szybie i prościej poprowadzić kabel zasilający. W zestawie znalazły się także kable zasilające - zwykły USB oraz samochodowy przewód zasilający. Jako akcesoria, znajdziemy także dwie podkładki samoprzylepne 3M to montażu stałego oraz specjalne narzędzie w kształcie szpatułki, służące do ukrycia kabli w samochodzie. Zestaw ten pozwoli więc nam wygodnie zarządzać miejscem, w którym rejestrator będzie się znajdować, z możliwością jego łatwej deinstalacji.

Urządzenie zostało wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Kamerka posiada na froncie obiektyw 6-warstwowy ze światłem stałym f/1.6. Kąt widzenia to aż 140-stopni. Obok kamery znajduje się specjalna zaślepka, umożliwiająca przytwierdzenie na magnes złączki przyssawkowej Click&Go Pro GPS i przeniesienia złącza zasilania bezpośrednio na nią. Od naszej strony mamy dostęp do części 2,5-calowego ekranu dotykowego HD IPS. Tuż pod nim znajduje się przycisk z czerwonym oznaczeniem, uprawniający do alarmowego zapisu zdarzenia lub wykonania zdjęcia.

Na górnej krawędzi znajduje się domyślny port ładujący oraz kanał wentylacyjny, który znalazł się także na dolnej krawędzi. Na prawym boku znajdziemy port przesyłowy microHDMI, umożliwiający sprężenie rejestratora z wizyjnym systemem parkowania w samochodzie. Na lewej krawędzi znajduje się przycisk zasilania oraz miejsce na kartę pamięci microSD. Jest ono trudno dostępne i w efekcie włożenie lub wyjęcie karty, sprawia niemałe trudności.

Dotykowy ekran urządzenia ma 2,5-cala i rozdzielczość HD. Panel w technologii IPS jest bardzo czytelny, odpowiednio ostry, jasny i cechuje się dobrym odwzorowaniem barw. Ekran jest w pełni dotykowy, co znacznie ułatwia poruszanie się po menu i wybór ustawień oraz trybów pracy. Każdorazowa wybrana czynność informowana jest krótkim sygnałem dźwiękowym.

Wideorejestrator możemy zasilać za pomocą zapalniczki samochodowej lub powerbanka z USB. Podczas testów korzystałem z powerbanka 10.000 mAh marki GreenCell, gdyż auto posiadało szersze gniazdo zapalniczki samochodowej starszego typu.

Specyfikacja techniczna

Obiektyw 6-warstwowy f/1.6 Ekran Ekran dotykowy 2,5" HD IPS Kąt widzenia kamerki 140 stopni Łączność Bluetooth 4.2

WiFi (QuickLink)

GPS (10 Hz) Tryby parkingowy

przeciążenia

Pamięć wewnętrzna brak

slot na karty microSD Jakość nagrań 1080p 60 fps

1080p 30 fps

720p 60 fps

720p 30 fps Kompatybilność Kamera tylnej szyby

Kamera skierowana do tyłu

Kamera widoku kabiny

Czujnik G-Force Aplikacja pomocowa MyNextbase (Android 6 / iOS 13)

Aplikacja zarządzająca

Po wyjęciu urządzenia z pudełka podpięciu pod źródło zasilania i ustawienia daty, będziemy zmuszeni sparować je z aplikacją w telefonie. Program MyNextbase dostępny jest na mobilny system operacyjny Android lub iOS. Sparowanie w taki sposób urządzenia, pozwoli nam na szybką aktualizację oprogramowania wideorejestratora, ale także na łatwy dostęp do nagrań i zapisów z trasy. Aplikacja jest banalna w obsłudze i znacznie upraszcza poruszanie się po menu opcji.

Można bez problemów poruszać się po menu na 2,5-calowym ekranie, ale mając pod ręką telefon, będzie to znacznie szybsze i łatwiejsze. Aplikacja podzielona jest na cztery zakładki. Na pierwszej z nich uzyskamy dostęp do urządzenia, sprawdzenia wersji sterownika oraz będziemy mieć możliwość uruchomienia podglądu na żywo, celem późniejszej kalibracji obrazu. W drugiej zakładce sprawdzimy dostępne / ściągnięte na pamięć telefonu filmy z wideorejestratora a w trzeciej, przeglądniemy te, dostępne na karcie pamięci. Łączność odbywa się tutaj za pomocą Bluetooth a przesył danych po WiFi.

Ostatnia zakładka oznaczona kolorem czerwonym i skrótem SOS, odpowiada za skonfigurowanie opcji powiadamiania o wypadkach. Możemy z niej wezwać pomoc w przypadku poważniejszego wypadku lub wykryciu przez system awarii. By jednak przystąpić do oferty, należy ją wykupić lub skorzystać z darmowej promocji na pierwszy rok.

Tryby nagrywania wideo

Producent bardzo poważnie chwali swój produkt pod kątem jakości i czytelności nagrań wideo. Zastosowany sensor o stałym świetle f/1.6 nie powinien mieć żadnego problemu z odpowiednim rozczytaniem tablic rejestracyjnych w trudnych warunkach oświetleniowych, a co dopiero w ciągu dnia. Korzystając z wideorejestratora lub aplikacji towarzyszącej, otrzymujemy dostęp do zaawansowanych parametrów trybu nagrywania. I choć jest to model, który od startu bazuje na domyślnych ustawieniach automatycznych, to jako świadomy użytkownik możemy samodzielnie wybrać interesujące nas parametry.

W aplikacji MyNextbase możemy więc samodzielnie ustawić jakość nagrania, klatkarz, czas jednego nagrania oraz parametry związane z nanoszeniem treści na film - lokalizacji, czasu, prędkości, a nawet dokładne informacje na temat kamery i jej wersji firmware. Z racji tego, iż kamera może pochwalić się najwyższą możliwą jakością FullHD w 60 klatkach, testy oparłem właśnie o taką konfigurację. Wraz z kamerką otrzymałem dedykowaną kartę pamięci sygnowaną marką producenta (Nextbase) o pojemności 32 GB. Wstępne testy pokazały, że nagrany w ten sposób 3-minutowy materiał, zajmuje około ~410 MB przy rozdzielczości 1920 x 1080, klatkarzu na poziomie 59,94 fps i szybkości danych ~21255kb/s.

Należałoby mieć tylko nadzieję, że tak wychwalany przez producenta wideorejestrator będzie mógł pochwalić się nienaganną jakością wideo, a w szczególności pomógł wyciągnąć odpowiednie szczegóły podczas dochodzenia ubezpieczonego / ewentualnego zdarzenia na drodze.

Jakość praktyczna

Mimo iż urządzenie wyposażone jest po brzegi różnymi funkcjami, to w ostatecznym rozrachunku wydaje mi się, że kamerka ma znaczne problemy w trudnych warunkach oświetleniowych. Na 2,5-calowym ekranie wszystko wygląda cacy, ale po przerzuceniu danych na komputer - przez aplikację lub fizycznie (czytnik kart), zauważymy zwiększenie ziarna na filmie (ISO) oraz nieco podkręcone kolory via HDR. Nagrywając w większym klatkarzu (60 fps) łatwiej jest rozczytać tablice rejestracyjne aut szybko poruszających się po drodze, lecz w przypadku półmroku i nocy, jest to wręcz nierealne.

Dorzućmy do tego najlepsze warunki na testy jakościowe wideorejestratorów w autach: zmienną, jesienną pogodę, przelotne deszcze, silne wiatry i zmianę czasu z letniego na zimowy, który pokazuje swe uroki już od godziny 16:00. Taka zbieranina niesprzyjających warunków jest doskonałym środowiskiem testowym, gdyż jeśli wideorejestrator nie podoła w takich warunkach, to nie będzie wart zakupu. W związku z tym szybko i na temat - materiał z jazdy poniżej:

Podsumowanie

To był mój pierwszy kontakt z wideorejestratorem marki Nextbase 322GW, który miał oczarować mnie jakością nagrań wideo. Jak można zaobserwować w powyższym filmiku, nie zrobił na mnie aż tak dobrego wrażenia, choć zaskoczył jakością i możliwościami. Odkładając jednak na bok kwestie jakości filmów, należy wspomnieć, iż urządzenie producenta pełne jest fajnych rozwiązań technologicznych, przydatnych choćby podczas wypadku lub zdarzenia drogowego. .

Czujnik przeciążenia, bezpieczny przycisk archiwizacji i zapisu filmu, wspomaganie parkowania i otwarcie na kompatybilność innych urządzeń firmy, daje możliwość zbudowania sprawnego systemu do zarządzania autem. Z pewnością polecę sprzęt ze względu na możliwości parowania z telefonem, prostotę obsługi oraz sporą możliwość konfiguracji. Cena rynkowa urządzenia klaruje się w okolicach ~600 zł*.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz otrzymałem na testy od producenta :)