14.04.2022 13:55

Niedawno w moim warsztacie pojawił się rejestrator marki Nextbase. To drugie urządzenie producenta po 322GW, które przyszło mi testować. Tym razem otrzymałem na okres testów wyższy jakościowo model - Nextbase 522GW. Zestaw, jaki otrzymałem składa się z tytułowego wideorejestratora oraz dodatkowej kamerki modułowej, opcjonalnie doczepianej do urządzenia. Pozwala ona na jednoczesne nagrywanie tego, co dzieje się przed maską samochodu oraz wnętrza kabiny. Nie musiałem się także martwić o kartę pamięci, gdyż z zestawem trafiła do mnie takowa, o pojemności 64 GB.

Bogaty zestaw akcesoriów

Wewnątrz pudełka znajduje się wiele akcesoriów od producenta. Znajdziemy w nim dwa dodatkowe uchwyty do kamery, jeden naklejany na stałe na szybę a drugi jako ramię z przyssawką. Podczas testów korzystałem właśnie z tej drugiej opcji, wykorzystując także możliwość łatwiejszego podłączenia zasilania. W tym przypadku firma dostarcza tradycyjny zasilacz do zapalniczki (12V) o długości 4-metrów oraz dodatkowy na USB-A. Nie mogło zabraknąć makulatury, informatorów oraz naklejki.

W kwestii jakości wykonania jest dobrze, a całość elementów została ze sobą świetnie spasowana. Urządzenie zostało wykonane z tworzywa sztucznego oraz drobnych elementów aluminiowych dobrej jakości. Na froncie kamerki znajduje się przedni obiektyw, rejestrujący wszystko to, co dzieje się przed maską samochodu. Na jego szczycie znajdziemy możliwy do ustawienia filtr polaryzacyjny, szczególnie pomocny przy mocnym słońcu. Po jego lewej stronie znajduje się opcjonalna zaślepka służąca do montażu nóżki mocującej stelaż do szyby.

Na górnej oraz dolnej krawędzi kamerki znajdziemy aluminiową maskownicę głośnika, oraz przycisk Reset, oraz czujnik oświetlenia. Na lewej krawędzi został umiejscowiony przycisk zasilania / wybudzenia oraz slot na kartę pamięci MicroSD. Prawa strona natomiast posłuży jako łącznik dodatkowej kamerki po miniHDMI.

Na tylnej ściance kamerki znajduje się czytelny ekran dotykowy. Tuż pod nim producent umiejscowił przycisk SOS z czerwonym rantem, służący m.in do zapisu zdarzenia podczas jazdy oraz wezwania pomocy. Ostatnim elementem są dwa mikrofony umiejscowione pod ekranem, które zbierają głos z wewnątrz kabiny.

Kamerkę możemy więc zainstalować na dwa sposoby, gdzie najlepszym wyborem będzie dodatkowe ramię na przyssawce. Zainstalowany w ramieniu port USB-A pozwala na wygodne poprowadzenie okablowania do zapalniczki lub innego źródła zasilania. Gdy jednak zdecydujemy się na inny sposób połączenia, możemy skorzystać z portu USB-A na kamerce, umiejscowionego na jej górnej krawędzi.

Specyfikacja techniczna

Ekran dotykowy IPS HD 960 x 480 Sensor 5 Mpix z filtrem polaryzacyjnym Obiektyw f/1.3 Kąt widzenia 140 stopni Rozdzielczość nagrywania 1080p 30 i 60 fps

1440p 30 fps Wbudowany akumulator 280 mAh Łączność Bluetooth 4.2

WiFi 4 (802.11n)

GPS Karty pamięci do 256 GB Czujniki wstrząsów

tryb nocny

parkingowy

czujnik ruchu

Emergency SOS Wymiary 94 x 53 x 45 mm Waga 125 g

Użytkowanie a funkcjonalność

Z urządzenia możemy korzystać na dwa sposoby. Jednym z nich jest opcja łączności z telefonem. Dzięki dedykowanej aplikacji możemy ustawiać dowolnie parametry kamerki według własnych preferencji, a także mieć wpływ na opcje dodatkowe. Aplikacja oferuje także łatwiejszy dostęp do podglądu materiałów filmowych wraz z pełnymi danymi metrycznymi, gromadzonymi podczas zapisu filmowego. Dzięki temu możemy dokładnie przeanalizować trasę, prędkości i parametry jazdy.

Producent daje także możliwość pobrania oprogramowania na komputer MyNextbase Player, dzięki któremu otrzymamy rozbudowany odtwarzacz materiałów filmowych wraz z zaznaczonymi wszystkimi danymi w czasie rzeczywistym. Znacznie ułatwi to rozpoznanie zdarzenia na drodze, ewentualnie wycięcie interesującego fragmentu zdarzenia. Dołączona do zestawu karta pamięci 64 GB umożliwia nagranie około 8 godzin materiału wideo z uwzględnieniem kamerki kabinowej. Możliwy jest także zapis główny, jak i zapasowy w niższej jakości.

Wideorejestrator sam w sobie jest prosty i bardzo intuicyjny w obsłudze. Menu zostało podzielone względem opcji nagrywania, ustawień urządzenia oraz trybów pracy i powiadamiania odpowiednich służb w przypadku znacznych przeciążeń lub braku reakcji po zdarzeniu. Kamerka umożliwia także dublowanie nagrań czy sterowanie za pomocą asystenta głosowego Alexa. Jedyne, do czego muszę się przyczepić to płynność wbudowanego oprogramowania.

Bywa tak, że system złapie zadyszkę, a wszystkie opcje zaczną pojawiać się ze znacznym opóźnieniem. Należy wtedy odczekać kilkanaście sekund, ewentualnie zrestartować kamerkę. W przypadku braku zasilania, wbudowane ogniwo jest w stanie zasilać kamerkę przez kilkanaście minut. Długość takiego nagrania zależna jest od wybranej jakości filmów.

Jakość nagrań w praktyce

Przechodzimy do meritum tematu - jak nagrywa kamerka Nextbase G522GW? Moim zdaniem radzi sobie całkiem nieźle jak na standardy kamerki samochodowej. W kwestii testów praktycznych przyjąłem zasadę najlepszej jakości, skupiając się na rozdzielczości 1440p i 30 klatkach na sekundę. Dzięki temu uzyskałem najlepszą możliwie szczegółowość i jakość obrazu. W słoneczny dzień kamerka nie ma problemów poprawnie rozpoznać tablice rejestracyjne, choć momentami przy trudniejszym oświetleniu są z tym drobne problemy, gdyż ginie ostrość. Na szczęście podczas nagrań możemy liczyć na stałą ilość klatek na sekundę i fenomenalne zbieranie audio z kabiny. Tu mikrofony robią świetną robotę!

Podsumowanie

Po kilkunastu dniach testów, musze przyznać iż kamerka Nextbase 522GW radzi sobie całkiem nieźle. Na pewno charakteryzuje ją wysoka jakość nagrać w dobrych warunkach oświetleniowych oraz bardzo dobrze zbierające głos mikrofony. Dołączona kamerka do nagrywania materiałów filmowych wewnątrz kabiny spisuje się również dobrze, ale nagrywa wnętrze w niższej jakości. Mimo wszystko kamerka spisuje się bardzo dobrze i posiada wiele dodatkowych funkcjonalności. Do ideału brakuje jej tylko nieco bardziej dopracowanego oprogramowania oraz lepszej jakości nagrań nocnych.

Kamerka w wersji podstawowej dostępna jest za około ~887 zł* z możliwością zwrotu do 200 zł za zakup. W przypadku dodatkowej kamerki do nagrywania wnętrza auta, wydać będziemy musieli dodatkowe ~300 zł.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)