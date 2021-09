Z marką notiOne znam się bardzo dobrze. Miałem przyjemność testować jej niedawny produkt - lokalizator notiOne GPS, który okazał się bardzo dobrym urządzeniem śledzącym na terenie polski i poza jej granicami. Ze sprzętu korzystam do dziś, choć nie ukrywam, że firma powinna postawić na większą miniaturyzację swoich urządzeń. Za przykład podam notiOne Play oraz notiOne Go!, które wykorzystując łączność Bluetooth oraz współtowarzyszące aplikacje, jest w stanie określić swą lokalizację w terenie. Urządzenie to jest bardzo podobne do żetonu AirTag od Apple, a na pewno sto razy lepsze i dostępniejsze niż problematyczny Galaxy SmartTag od Samsunga (po prostu mam z nim niemiłe wspomnienia).

Urządzenie, które mam przyjemność dziś zaprezentować, to rozszerzona wersja notiOne Go!, ulepszona pod względem głośniejszego sygnału dźwiękowego, mającego na celu łatwiejsze odnalezienie w terenie. Poza tym, od czasu testów wersji podstawowej, dedykowana aplikacja uległa drobnym zmianom. W dzisiejszej recenzji chciałbym Wam przybliżyć nieco nowy produkt marki notiOne, który kusić może swoją dostępnością oraz ceną, nieprzekraczającą 99 zł.

Lokalizator Bluetooth

Wielokrotnie wspominałem, iż większość urządzeń producenta (poza notiOne GPS), opiera się na łączności bezprzewodowej Bluetooth. Oznacza to, iż urządzenia są w stanie podać swą lokalizację, będąc przechwytywanymi poprzez aplikację producenta i programy współtowarzyszące. Osoby chcące zgłębić nieco więcej informacji na ten temat, odsyłam do artykułu z połowy 2018 roku.

Lokalizator otrzymujemy w małym, tekturowym opakowaniu, w którym poza opisywanym produktem nie znajdziemy niczego innego. Na ściankach opakowania znajdziemy prosto opisaną instrukcję obsługi oraz przykłady możliwości wykorzystania urządzenia w praktyce. Możliwe jest więc monitorowanie lokalizacji naszego czworonoga, roweru, samochodu lub kluczy od domu. Możliwości jest naprawdę wiele, gdyż pastylka lokalizacyjna, jest niewiele większa od ludzika Lego.

Pastylka została wykonana z dobrej jakości plastiku wraz z silikonową zawieszką okalającą urządzenie. Ta, poza względami estetycznymi i możliwością mocowania np. do kluczy, posiada również funkcję zabezpieczającą wnętrze urządzenia przed wodą, piaskiem lub kurzem. Dzięki temu pastylka jest odporna na większość zagrożeń zewnętrznych, choć jak można się domyśleć, będzie narażona na zniszczenie z użyciem siły. Na szczęście wcale o wzmożoną wytrzymałość tu nie chodzi.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszego modelu, otrzymujemy możliwość prostego demontażu, celem dostania się do wnętrza urządzenia. W tym celu należy podważyć pokrywę ostrym przedmiotem, np. śrubokrętem lub nożem. Umożliwi to łatwiejszą naprawę w przyszłości lub wymianę baterii CR2032. Ta, według zapewnień producenta powinna wytrzymać aż do roku działania. Wraz z końcem jej żywotności, dedykowana aplikacja poinformuje nas o wymianie na nowy model.

Takie małe, takie zgrabne

Amen

Specyfikacja techniczna

Komunikacja Bluetooth 4.0+ Low Energy Zasięg do 90 metrów Zasilanie bateria CR2032 Kompatybilność iOS / Android / Huawei AppGallery :) Wymiary 34 x 29 x 7,5 mm Waga 8 g

Sposób działania

Przed uruchomieniem pastylki, należy pobrać dedykowany program zarządzający. Producent wcale nie zamyka się na konsumentów swoim urządzeniem jak Apple czy Samsung, umożliwiając instalację aplikacji z Google Play, App Store lub z Huawei AppGallery. Ta dowolność sprawia, że urządzenie jest szerzej dostępne dla każdego zainteresowanego, zwiększając jednocześnie ilość urządzeń pośredniczących w lokalizacji pastylek notiOne.

Powyższy filmik dobitnie ukazuje, jak z pastylką należy postępować i jak z nią współpracować, by w przyszłości łatwiej ją zlokalizować. Oczywiście, wiążą się z tym drobne ograniczenia jak trudność odnalezienia w terenie pozbawionym urządzeń z zainstalowaną aplikacją lub korzystających z programu Yanosik. Sami twórcy przyznają, że gdyby udało się nawiązać kooperację z Mapami Google, wyniki wyszukiwania mogłyby być bardziej obiecujące.

Nie mniej jednak notiOne go! PLUS idealnie sprawdza się jako prosty lokalizator do przedmiotów. Z racji łatwego mocowania oraz dedykowanych akcesoriów na stronie producenta, możliwe jest dokupienie do niego specjalnych zaczepów, i stosować je do wybranych przez nas obiektów do śledzenia. Z panelu głównego otrzymujemy możliwość spersonalizowania pastylki lokalizacyjnej, a także sprawdzania na bieżąco stanu jej położenia. Za każdym razem gdy inne urządzenie / aplikacja lub nawigacja rozpozna nasze urządzenie w terenie, otrzymamy stosowne powiadomienie.

W aplikacji, w zakładce mapa, uzyskamy pełną informację o jakiej godzinie i w jakim czasie, pastylka się znajdywała. Jeśli przez jakiś czas jej lokalizacja się nie zmieniła, możemy mieć pewność, że dalej się tam znajduje. Specjalny lokalizator w aplikacji, pozwala z dokładnością do kilku metrów określić położenie pastylki w terenie. Zbliżając się do niej, wzrasta ilość zielonych kręgów i mamy niemal pewność, iż zaraz urządzenie odnajdziemy. W przypadku gdy lokalizator nitiOne go! PLUS znajduje się w naszych okolicach, lecz mamy problem z jego odnalezieniem, wystarczy włączyć proste powiadomienie dźwiękowe. W tym momencie z pastylki wydobędą się proste tony dźwiękowe, uświadamiające użytkownika o lokalizacji urządzenia.

Podsumowanie

Nowa odsłona lokalizatora Bluetooth notiOne Go! PLUS to przede wszystkim głośniejszy dźwięk wydobywający się z urządzenia. Pozostałe parametry nie różnią się wcale od poprzednika, no, może z tą różnicą, iż urządzenie jest także wspierane przez urządzenia marki Huawei. Lokalizator wciąż wyśmienicie spisuje się na krótszych dystansach, informując użytkownika gdzie zostawił klucze lub w jakiej części domu znajduje się zwierzak. To bardzo fajne, małe i zgrabne urządzenie, wielokrotnie ratowało mi dzień, gdy zapomniałem, gdzie położyłem jakąś rzecz. Dzięki przemyślanej aplikacji producenta, mamy możliwość użytkowania wielu takich sprzętów na raz, określając ich nazwy i przeznaczenie.

Tym bardziej cieszy fakt, iż za projekt odpowiedzialna jest Polska firma, mająca już w swoim portfolio wiele znalezionych pojazdów i przedmiotów, które mimo czasu udało się odnaleźć właśnie za pomocą ich urządzeń. Z racji otwartości na każde urządzenie, nie zamykając się jak Apple czy Samsung na własne produkty, firma stara się nie tylko zaciekawić odbiorców, ale i zwiększyć liczbę odbiorników, w celu łatwiejszej detekcji lokalizatorów na rynku. Największą kartą atutową urządzenia, jest jej cena, która aktualnie wynosi ~99 zł!

PS: Jak złożycie zamówienie na notiOne go! PLUS w oficjalnym sklepie producenta i wpiszecie kod rabatowy: DPNOTI, otrzymacie 20% rabacik ;)