PanParagon (MrReceipt) z nową funkcją. Da znać gdy zakupisz wycofaną żywność!

Na początku tego roku, na moim prywatnym blogu opisywałem bardzo fajną aplikację do zarządzania paragonami, fakturami i dowodami zakupu. PanParagon okazał się nie tylko świetnym programem do trzymania dokumentów zakupowych w jednym miejscu, ale również doskonałym asystentem zabieganego pana domu. Dzięki aplikacji łatwiej jest mi zarządzać zakupami, kartami lojalnościowymi wielu firm oraz sprawdzać miesięczne statystyki dotyczące wydatków. I choć nigdy nie byłem miłośnikiem zbierania paragonów po zakupach w marketach spożywczych, to w dobie dzisiejszych zdarzeń - wycofywania produktowych w przypadku wykrycia niebezpiecznej żywności, zacząłem takowe paragony kolekcjonować.

Kilka dni temu polska aplikacja PanParagon otrzymała uaktualnienie, dzięki któremu jest już możliwe otrzymanie specjalnego powiadomienia gdy zakupimy produkt żywnościowy wycofany z obiegu. Dzięki informacjom na stronie GIS (Główny Inspektorat Sanitarny), aplikacja umożliwia szybkie poinformowanie użytkownika o partii wadliwego produktu. Należy mieć na uwadze, iż nie zawsze sklepy z żywnością zdążą wycofać na czas wadliwy produkt, więc takowa opcja w aplikacji, staje się nie tylko pożądana, ale również może bardzo pozytywnie wpłynąć na nasze przyszłe zdrowie. No, bo zastanówmy się. Jeśli zakupimy dany produkt żywnościowy, który niedawno został wycofany z obiegu to skąd otrzymamy informację? Z gazet? Internetu? Sąsiadka pochwali się wiadomością z radia? Czasami może być na to już za późno :(

Tryb nocny :)

Na tę chwilę w aplikacji pojawiła się zakładka "Ostrzeżenia", która z automatu przekierowuje nas na stronę gov.pl / zakładka aktualnych powiadomień GIS. Możemy z niej wyczytać o wycofanych partiach produktów żywnościowych, nazwie produktu oraz numerze partii. Otrzymamy również informację o powodzie wycofania wraz ze zdjęciem produktu. W dniu dzisiejszym wprowadzona została funkcja ostrzeżeń o produktach potencjalnie niebezpiecznych, wysyłana indywidualnie do użytkowników, którzy posiadają takowe produkty w swoich dowodach zakupów. Procedura wysyłania wygląda mniej więcej w ten sposób:

GIS umieszcza w swojej bazie ostrzeżenie dotyczące partii wycofanego produktu; Użytkownik aplikacji robi zakupy, wprowadza paragon do aplikacji; System aplikacji dzięki technologii OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) wykrywa wycofany produkt i wysyła stosowne powiadomienie do użytkownika; Po odebraniu powiadomienia zostajemy przekierowani na oficjalną stronę GIS, dotyczącą konkretnego ostrzeżenia sanitarnego.

Podsumowując, dziś pojawiło się stosowne uaktualnienie, wprowadzające dla szerokiego grona użytkowników tę jakże pożądaną funkcję. Użytkownik będzie powiadamiany o wycofanych produktach żywnościowych, jeśli takowy zostanie rozpoznany przez aplikację PanParagon. Osoby, które jeszcze nie miały przyjemności zaznajomić się z programem, zapraszam do przetestowania w oficjalnym sklepie Google Play (link).

PS: Dokumenty są przechowywane online (synchronizacja), ale możliwe jest także trzymanie ich w pamięci podręcznej telefonu - wielu użytkowników zwracało na to uwagę w komentarzach w poprzednim wpisie. Także dla każdego coś miłego :)