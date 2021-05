Poszukujesz wydajności bez kompromisów? Acer Predator Orion 3000 w pełni mocy!

Odkąd pamiętam, zawsze byłem zwolennikiem konstrukcji desktopowych, aniżeli inwestowania w mobilne stacje robocze. Swój wybór zawsze tłumaczę większymi możliwościami rozbudowy w przyszłości oraz zauważalnie większą niż w przypadku laptopów, wydajnością. W przypadku zamkniętych konstrukcji producenci niewiele mogą zrobić i tak upychając do granic możliwości swoje urządzenia. Laptopy są przede wszystkim mobilne i mobilne mają pozostać. Gdy użytkownik szuka komputera do postawienia w pokoju na stałe, celować będzie zwykle w stacjonarkę.

Co jakiś czas, zazwyczaj gdy ma mieć premierę jakiś tytuł AAA lub dany komponent niedomaga w bataliach wieloosobowych, decyduję się na gruntowną wymianę sprzętu na wydajniejszy. Tak było zresztą do tej pory, zanim jeszcze nadeszła znienawidzona pandemia. Pomijając względy zdrowotne i wykupowanie na pniu zaawansowanych kart graficznych, rynek elektroniki użytkowej, został mocno zachwiany. W czasach gdy trudno jest złożyć dobry komputer, często musimy decydować się na zestawy "gotowców", oferujących mimo wszystko całkiem fajne specyfikacje. Zresztą na warsztacie pojawiło się już kilka takich konstrukcji, jak dla przykładu: Acer Nitro N50-610 oraz niedawno testowany Intel NUC. Tym razem na testach zawitała droga, ale równie wydajna konstrukcja - Acer Predator Orion 3000!

Wytrzymała konstrukcja

Wysokiej klasy komponenty zostały ulokowane w obudowie typu midi tower. Ta średnia konstrukcja w zupełności wystarczy, by pomieścić topowe części, zostawiając użytkownikowi miejsce na przyszłościową rozbudowę. Już na pierwszy rzut oka, zauważymy, że mamy do czynienia z konstrukcją półotwartą. Obudowa ta posiada szereg krateczek wentylacyjnych i wentylatorów, znacznie usprawniając przepływ powietrza i chłodzenia podzespołów. Front urządzenia zdobi przeźroczysta płyta, otoczona kratką wentylacyjną, a na jej spodzie znajduje się wentylator FrostBlade.

Nieco wyżej, bliżej górnej krawędzi znajdziemy włącznik zasilania a po prawej stronie wyjmowany pałąk na słuchawki oraz porty dostępowe, schowane pod plastikową zaślepką. Producent nie dał ich za dużo i musimy się zadowolić jednym portem USB, USB-C oraz dwoma złączami jack 3,5 mm odpowiadającymi za słuchawki i mikrofon. Na lewej i prawej ściance komputera znajduje się logo serii Predator, choć w przypadku jednej z nich, jest możliwość zainstalowania - dołączonej do zestawu - ścianki przeźroczystej. Producent zdecydował się na taki krok, gdyż wnętrze komputera zdobi integralny z PredatorSense, system podświetlenia.

Z tyłu obudowy znajdziemy pełen dostęp do portów płyty głównej i karty graficznej. Do naszej dyspozycji mamy aż 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, wejście Ethernet, 3x jack, HDMI oraz trzy złącza DisplayPort. Na samym dole znajduje się wejście na kabel zasilacza, ale sam zasilacz pozbawiono przycisku awaryjnego wyłączania.

Wnętrze obudowy natomiast zostało tak zaprojektowane, by każdy z zainstalowanych domyślnie komponentów był w stanie zostać szybko wymieniony, bez potrzeby rozkręcania całości. Na płycie głównej PO3-620, producent zainstalował wydajny procesor Intel i7-10700 o taktowaniu 2.9 - 4.8 GHz. Wspierany czterema kośćmi 16 GB RAM DDR4, oferuje całościowo aż 64 GB RAM. Dodatkowo na pokładzie znajduje się Święty Grall kart graficznych - NVIDIA GeForce 3070 z pamięcią podręczną 8 GB GDDR6.

Ścianka boczna dla podglądaczy :)

Miejsca na dane mamy całkiem sporo. W otrzymanej na testy konfiguracji znajdują się dwa dyski. Szybszy - SSD ma pojemność 1 TB a nieco wolniejszy HDD, 2 TB. Jak można się domyśleć, system stoi na wydajniejszym dysku. Procesor posiada chłodzenie BOX OEM, który jest wystarczający do podstawowej pracy jak i zaawansowanej rozgrywki. Można także zainwestować dodatkowo w nieco wydajniejsze chłodzenie, ale mimo wszystko to wbudowane całkiem nieźle sobie radzi, mimo iż początkowo nie byłem sobie w stanie tego wyobrazić.

Na samym dole, producent wyposażył zestaw w zasilacz 500W LiteON PA-4501-1AC, który w zupełności dźwiga moc wydajności oferowaną przez komputer.

Górna krawędź komputera, została w taki sposób wyprofilowana by dało się go wygodnie przenosić, co znacznie ułatwia transport.

Specyfikacja techniczna

Procesor Intel Core i7-10700 / 2.9 - 4.8 GHz RAM 4x 16 GB = 64 GB DDR4 Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB Dysk SSD 1000 GB / WD SN530 Dysk HDD 2000 GB / 3.5” Seagate Barracuda Złącza 1x USB 3.1 / 4x USB 3.0 / 2x USB 2.0 1x USB-C / 1x HDMI / 3x DisplayPort / 5x jack / zasilanie Wymiary 39,2 x 17,5 x 38,6 cm Waga 10 kg System Windows 10 Home

Przygotowanie do testów

Tuż po wyjęciu z pudełka i podłączenia wszystkich przewodów, przystąpiłem do przygotowania komputera na testy. Po uprzednim skonfigurowaniu systemu operacyjnego i jego aktualizacji do najnowszej wersji (20H2 - 19042.985), mogłem przystąpić do małego sprzątania systemu z niepotrzebnych programów firm trzecich.

Gdy już to zrobiłem, mogłem przystąpić do przeprowadzenia wstępnych testów wydajnościowych. Osobiście posiadam bardzo podobną specyfikację w komputerze domowym, z tą różnicą, iż mój procesor jest mniej wydajny i nie posiadam aż tak dużej ilości kości RAM. Bardzo cieszyłem się na możliwość przeprowadzenia porównania obu komputerów - mojego składaka i Oriona 3000, szczególnie w przypadku odpowiedniego wytłumienia obudowy podczas stresu w wymagających grach i podczas obróbki materiału w programie filmowym.

Przykład obudowy mocno i słabo wytłumionej

Oprócz domyślnych programów do sprawdzania szybkości przetwarzania danych, wydajności procesora i grafiki, pozwoliłem sobie przeprowadzić testy w kilku znanych grach komputerowych, postawionych na wydajność i otoczkę wizualną, nie zapominając o wrażeniach związanych z zaawansowaną obróbką filmową. Ciekaw byłem ostatecznych wyników i szczerze powiedziawszy, wcale się na nich nie zawiodłem ;)

Garść statystyk

Dla osób lubujących się w cyferkach z testów szybkości dysków, benchmarków i statystyk, polecam poniższe grafiki:

CrystalDiskMark

HD Tune

Cinebench R23

FurMark

FurMark w stresie

FurMark w stresie

3DMark wynik

3DMark statystyki

3DMark porównanie z domowym komputerem

Jak można zauważyć na powyższych grafikach, sprzęt w takiej konfiguracji może pochwalić się zachwycającą wydajnością. W programie graficznym 3D Mark niewiele przewyższa moją domową konfigurację, mimo posiadania nieco niższego taktowania procesora jak i karty graficznej. W przypadku pracy biurowej na tym urządzeniu, przeglądaniu stron internetowych oraz poddawaniu się drobnej rozrywce, ani razu nie miałem do czynienia ze spadkiem wydajności. Ale to norma, patrząc na tak wysoko postawioną poprzeczkę. A jak to się ma do grania i montażu?

Predator to nie przelewki

Wydajność na wyższym poziomie

Podczas testów miałem możliwość sprawdzić jak komputer poradzi sobie podczas znacznego obciążenia. W związku ze specyfiką mojej pracy poddałem go katorżniczej pracy w programie do obróbki filmowej Blackmagic DaVinci Resolve 17. Podczas pracy na materiałach wysokiej jakości (4K oraz 5K), nie miał on problemów z szybkim podglądem na żywo, a gdy pojawiały się drobne przycięcia po zapełnieniu ponad 6 ścieżek wideo, zauważyłem, że konwersja do plików proxy trwa minimalnie krócej niż w przypadku domowego komputera. Sam zapis godzinnego materiału 4K o bitrate na poziomie 100 MB/s trwał około 3 godziny 20 minut, czyli o 25 minut krócej niż w przypadku domowego komputera.

Podświetlenie całkiem fajnie się prezentuje ;)

Natomiast w grach komputerowych, względem domowej jednostki zauważyłem drobny, bo 5 - 9% przyrost klatek na sekundę. Mowa oczywiście o ustawieniach najwyższych i ultra, korzystających z możliwości kart RTX, technologii DLSS przy zachowaniu rozdzielczości 1440p, oraz wspierany przez monitor odświeżaniu 144 Hz. Wyniki były bardzo zadowalające i klarowały się w średnim klatkarzu:

Wiedźmin 3 GOTY 120 kl/s Metro Exodus Enhanced Edition 90 kl/s Assassin’s Creed Valhalla 105 kl/s Cyberpunk 2077 80 kl/s Battlefield V 130 kl/s Resident Evil Village 95 kl/s Minecraft RTX do 450 kl/s - zależne od mapy

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by zagrać bezproblemowo na rozdzielczości nawet 4K. Nawet takie testy był przeprowadził, ale nie posiadam monitora, obsługującego taką rozdziałkę :(

Kultura pracy

Komputer posiada specjalne oprogramowanie, umożliwiające m.in nadzór nad wydajnością pracy wentylatorów - PredatorSense. Możemy ustawić w nich tryb automatyczny, gdzie sam dobiera szybkość pod wydajność pracy, ale możemy także samodzielnie włączyć tryb gry lub skorzystać z ustawień zaawansowanych. Komputer nie działa przesadnie głośno, choć przy najwyższych obrotach, które zdarzyły mi się tylko raz w jednej lokacji w nowej wersji Metro Exodus, wyły dość mocno przez 10 minut. Po schłodzeniu ucichły.

Program do nadzoru wydajności wentylatorów ...

W środku obudowy znajdują się panele LED, które możemy dowolnie konfigurować w aplikacji. Ustalimy w niej tryb pracy, animację oraz samodzielnie dobierzemy RGB do podświetlenia. Ku uciesze użytkowników - zawsze możemy takowe podświetlenie wyłączyć!

... i podświetlenia :)

Najwyższą temperaturę jaką udało mi się uzyskać po 3 godzinach grania w Call of Duty: Warzone, klarowała się na poziomie ~92 stopni, ale tuż po uruchomieniu chłodzenia w trybie automatycznym, po kilku minutach temperatura wskazywała stałe 80 stopni. W kwestii hałasu generowanego przez bardzo średnio wytłumioną obudowę, mogę powiedzieć że jest akceptowalna, bez zbędnych uchybień.

Wysoka wydajność w wysokiej cenie!

Jak można się spodziewać, przy dzisiejszym braku części komputerowych i najszczerszych chęci złożenia wydajnego zestawu, najlepszym wyjściem będzie zakup takiego sprawdzonego "gotowca". Mnie przypadła ta przyjemność, że testowałem sprzęt z wysokiej półki jakościowej i wydajnościowej, której niestety cena nie wygląda już tak kolorowo. Jeżeli jednak chcecie posiadać super wydajny sprzęt do pracy, rozrywki a przede wszystkim do grania w najnowsze gry komputerowe, Acer Predator Orion 3000 będzie sprzętem idealnym! Ale tylko w przypadku gdy zechcecie wyłożyć na niego te ~12000zł*.

Wciąż wielu na nią poluje ;)

Czy to dużo, czy to mało, nie mnie oceniać. Biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny sprzętu i zaprawdę nikłą dostępność wydajnych kart graficznych, może się okazać, że taki zestaw będzie jedynym ratunkiem, przy poszukiwaniu super wydajnego sprzętu do pracy i zabawy. A przy takiej cenie musi być to sprzęt na lata! Polecam!

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.