Razer Blade 15 Advanced: Recenzja wydajnego laptopa dla graczy.

Pod koniec zeszłego roku miałem przyjemność gościć w domowym warsztacie, dwa topowe laptopy dla graczy marki Razer. Różniły się one przede wszystkim wielkością, ale również zastosowanymi układami procesorów: Blade 14 na AMD i Blade 17 na Intelu. Oba modele szybko przypadły mi do gustu oferowaną wydajnością, przyjemnością pracy w terenie oraz rozrywki oferowanej przez topową specyfikację, oraz wysokiej klasy kartę graficzną.

Sprzęt stworzony do grania

Tym razem na warsztacie pojawił się 15,6-calowy potworek: Razer 15 Advenced, który może i jest pośrednim wyborem wielkościowym między konstrukcją 14 a 17-calową, ale oferuje topowy układ graficzny RTX 3080, wspierany wydajnym procesorem i7-11800H, 32 GB pamięci RAM o taktowaniu 3200 MHz. Urządzenie to zostało wycenione na 3099,99 $ czyli w przybliżeniu około ~12260,00 zł. Za takie pieniądze wymagamy wzmożonej wydajności pracy, więc przekonajmy się, w co inwestujemy ...

Smukły laptop pełen możliwości

Podobnie jak wcześniej wspomniane modele, Razer Blade 15 Advenced został wykonany ze stopu aluminium. Tyczy się to całej obudowy, a nie tylko górnej pokrywy i części na klawiaturę. Jest to wysokiej klasy obudowa, odporna na zarysowania a przede wszystkim świetnie odprowadzająca ciepło z wewnętrznych komponentów. Trochę denerwuje fakt, iż zewnętrzna obudowa ma tendencje do zbierania tłustych plam, ale praktyka pokazała, że w tej materii niewiele można zrobić, wybierając ciemny odcień obudowy.

Niepozorny gracz na rynku

Model ten został wyposażony w 15,6-calową matrycę IPS o rozdzielczości domyślnej QHD 2560 x 1440 z odświeżaniem na poziomie 240 Hz. Ekran spisuje się wzorowo, dostarczając użytkownikowi pokrycie barw DCI-P3 na poziomie 100%. Laptop wyśmienicie daje sobie więc radę w programach graficznych, filmowych, a także i w słoneczne dni, jasność maksymalna daje bardzo obiecujące rezultaty.

Bardzo dobre kąty widzenia

Razer także i w tym modelu zastosował klawiaturę typu chicklet, pozbawioną części numerycznej. Dzięki temu, po bokach rozlokowano dwa większe głośniczki a na prawym z nich, znajduje się przycisk zasilania. Klawisze posiadają podświetlenie Chroma RGB, możliwe do spersonalizowania w dedykowanej aplikacji producenta Razer Synapse. Dobry skok i szybki czas reakcji, czynią klawiaturę bardzo wygodną podczas pracy biurowej, wpieraniu blogerskiej twórczości jak i niewysublimowanej rozgrywce. Do specyficznego układu trzeba się niestety długo przyzwyczajać, więc niecierpliwym polecałbym zewnętrzną klawiaturę.

Tuż pod nią znajduje się sporych rozmiarów gładzik posiadający zintegrowane w obudowę przyciski LPM i PPM. Obsługa należy do przyjemniejszych, choć korzystałem z niej bardzo krótko, gdyż do poruszania się po systemie wolę myszkę bezprzewodową. Głośniki boczne grają bardzo czysto i donośnie, tworząc świetną bazę pod odtwarzanie muzyki z Internetu, filmów, a także graniu w gry komputerowe. Uważam, że głośniki te należą do ścisłej czołówki laptopów dla graczy.

Razer Blade 15 Advenced został wyposażony w sporą ilość złącz. Na prawej krawędzi znajduje się wejście HDMI 2.1, USB 3.2 oraz USB-C Thunderbolt. Co ciekawe, producent zastosował tu także port Kensington Lock oraz czytnik kart pamięci SD. Na lewej krawędzi znajdziemy za to aż dwa porty USB 3.2, USB-C Thunderbolt, hybrydowy jack 3,5 mm oraz port zasilania. Na froncie znajduje się specjalne wyżłobienie w obudowie, umożliwiające wygodne otworzenie klapy. Druga sprawa jest taka, że na klapie laptopa znajduje się logo marki z aktywnym podświetleniem, gdy urządzenie jest włączone.

Mała ta klawiatura :/

Do zestawu dodano zasilacz sieciowy o mocy 230W z dedykowaną końcówką do laptopa. Możliwe jest także ładowanie za pomocą złącza USB-C, ale będzie ono zdecydowanie dłuższe.

Dobry i szybki zasilacz

Topowa specyfikacja

Procesor i7-11800H (2.3GHz / 4.6GHz) Pamięć RAM 32 GB DDR4 / 3200 MHz Dysk 1TB SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4) Karta graficzna GeForce RTX3080 (8GB DDR6 VRAM) Ekran 15,6-cali Matowy, LED, IPS Rozdzielczość QHD 2560x1440 Odświeżanie do 240 Hz System Windows 10 Home

lub

Windows 11 Home (po aktualizacji) Podświetlenie klawiatury RGB (Razer Synapse) Złącza 3x USB 3.2

2x USB-C Thunderbolt

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart SD

1x hybrydowy jack 3,5 mm

1x Kensington Lock Dźwięk 4x głośniki

4x mikrofony Łączność Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

Akumulator 4102 mAh Wymiary 16,99 x 235 x 355 mm Waga 2,01 kg

Wydajnościowy demon

Po odpowiednim naładowaniu akumulatora przystąpiłem do aktualizowania systemu operacyjnego. Na pokładzie laptopa znajduje się domyślnie Windows 10 Home 21H1 (19043.1466), ale możliwa jest także bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji systemu operacyjnego. Natychmiast przystąpiłem do bezpłatnej aktualizacji do Windows 11 Home 21H2 (22000.434), usuwając przy okazji z systemu wiele programów pośrednich, reklam firm trzecich i zbędnego oprogramowania. Następnie szybka instalacja sterowników i dostosowanie systemu pod testy wydajnościowe.

System operacyjny zarządza całkiem zgranym zespołem komponentów, w którego skład wchodzi wydajny procesor i7-11800H, którego zegary rozpędzają się z 2.3GHz do nawet 4.6GHz. Pamięć operacyjna o pojemności 32 GB RAM w zupełności wystarczy do zaawansowanej rozrywki jak również przy pracy na programach graficznych czy filmowych, szczególnie gdy taktowanie stoi na poziomie 3200 MHz. Układ graficzny z wysokiej półki - NVIDIA GeForce RTX3080 Laptop GPU / 8 GB DDR6 oraz integra Intel UHD Graphics, zadbają, by w odpowiednim momencie dostarczyć nam emocji podczas grania i wydajności przy wzmożonej pracy.

Moje testy pozostały bez zmian. Sprawdziłem jak laptop poradzi sobie w sytuacjach nagłych jak i długotrwałych. Podczas zwykłej pracy, przeglądaniu Internetu, prostych zadaniach, nie spotkałem się z żadnym problemem, co zresztą było do przewidzenia. Po przesiadce na programy graficzne, pokroju BlackMagic DaVinci Resolve czy Adobe Premiere Pro, edycji filmów w 5K 60 fps i montażu na 6 aktywnych ścieżkach wideo i 2 ścieżkach audio, spotkałem się z bardzo mocnym obciążeniem i wzrostem temperatury urządzenia.

Przy znacznym obciążeniu procesora i grafiki, temperatura dochodziła nawet do 78 stopni. Była ona znacząco odczuwalna tuż nad klawiaturą, przy zawiasie. Podczas ciężkiej pracy urządzenia, dało się usłyszeć również głośną pracę systemu chłodzenia, który w około 7 minut schłodził obudowę na tyle, że można było przystąpić do dalszej pracy w nieco bardziej komfortowych warunkach. Pod znacznym obciążeniem, tzn. przy rozdzielczości 2560 x 1440, 8x MSAA w programie FurMark uzyskałem temperatury od 42 do 72-stopni po 13 godzinach testów. System chłodzący działał bez przerwy, wykręcając bardzo dobre wyniki. Przy najwyższych obrotach wiatraczków, praca nadal jest przyjemna, choć nie ukrywam, że przydają się wtedy choćby Kraken V3.

Furmark na 2560 x 1440 8x MSAA

Testy praktyczne

Przystępując do testów wydajnościowych, chciałem przede wszystkim uzyskać najwyższe z możliwych rezultaty. Dlatego korzystałem z laptopa podłączonego do zasilania i uruchomiłem tryb Boost, wspomagający procesor jak i kartę graficzną, zdejmując tym samym limity wydajnościowe. Wyniki przedstawiam poniżej:

AS SSD Benchmark

CrystalDiskMark

HD Tune

Cinebench R23

3D Mark CPU + GPU

Jak można zauważyć Razer Blade 15 wykręca znacznie lepsze wyniki, niż jego 14 oraz 17-calowi koledzy. Patrząc na osobiste wyniki komputera domowego, zabrakło mu około 1600 punktów, by przegonić moją stacjonarną jednostkę do gier.

Wydajność w grach

Testy wydajnościowe w grach komputerowych to przede wszystkim stałe podłączenie do prądu, ustawienie wszystkich parametrów gry na Ultra i bazowanie na właściwej rozdzielczości laptopa. W przypadku grania na akumulatorze (bez podpięcia pod sieć) wyniki te mogą być o 30, a nawet o 50% mniej wydajne - zależy to w głównej mierze od wybranej gry i jej parametrów.

Odświeżanie po byku!

W związku ze zamontowaną topową kartą graficzną, wydajnym procesorem wspieranym przez 32 GB pamięci RAM, postanowiłem sprawdzić najbardziej wymagające gry pod kątem wydajności przy narzuceniu najlepszych ustawień graficznych. Widząc te wyniki i obniżając niektóre z mniej potrzebnych użytkownikowi parametrów, będziemy w stanie zaoszczędzić od kilku do kilkunastu klatek na sekundę. Na szczęście korzystając z RayTracingu oraz opcji DLSS, jesteśmy w stanie uzyskać dużą ilość klatek przy odpowiednim skalowaniu rozdzielczości. Wyniki te - jak można było się spodziewać, były nader obiecujące:

Cyberpunk 2077 - 84 / 98 fps

Wiedźmin 3 GOTY - 93 / 103 fps



Doom Eternal - 94 / 113 fps

God of War ( PC ) - 89 / 102 fps

) - 89 / 102 fps Battlefield 2042 - 79 / 92 fps

Battlefield V - 92 / 132 fps

Control - 78 / 96 fps

Shadow of Tomb Raider - 92 / 101 fps

Psychonauts 2 - 79 / 86 fps

Diablo III - 89 / 98 fps

Widać jak na dłoni, że Razer Blade 15 Advanced o takowej specyfikacji, zjada rywalów już na samym starcie. W każdym z wyżej wymienionych tytułów możemy liczyć na sporej ilości klatek przy wybraniu najwyższych ustawień graficznych. Włączenie przy okazji technologii RTX, znacznie polepsza ilość wyświetlanych klatek, płynność a co za tym idzie, przyjemność z grania.

Podsumowując ... jest świetnie!

Względem poprzednich modeli, laptop Razer Blade 15 Advanced okazał się godnym sprzętem dla prawdziwego maniaka wydajności. Wyposażony w topowe podzespoły sprzęt, radzi sobie wyśmienicie podczas zwykłej pracy, przy zaawansowanych obróbkach graficznych, a także przy najważniejszym - graniu. To bardzo dobrze wykonana i przemyślana konstrukcja oferująca najlepszy stosunek wydajności do jakości, choć jej cena może być brana przez większość jako trudną do zaakceptowania. Biorąc jednak pod uwagę braki sprzętowe na rynku, można przymknąć i na to oko.

Drogo? Owszem, ale coś za coś :)

Jak wspominałem na początku tego wpisu, za wariant z procesorem i7-11800H, 32 GB pamięci RAM, kartą graficzną GeForce 3080 i odświeżaniem ekranu na poziomie 240 Hz, zapłacimy lekko ponad ~3099,99 $. To całkiem sporo, ale za tą cenę uzyskujemy najwyższej klasy sprzęt posiadający topowe podzespoły ... poza tym dożyliśmy czasów gdzie ludzie kupują smartfony za 7 tysięcy ;) Mnie osobiście kupiła jakość wykonania oraz rozmiar, gdyż brakowało mi właśnie czegoś pomiędzy 14 a 17-calami :)

* - urządzenie otrzymałem na czas testów od producenta.