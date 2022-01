Razer Kraken V3 Pro: bezprzewodowe słuchawki z technologią haptyczną!

Prawie trzy miesiące temu miałem możliwość zaprezentować na łamach bloga świetnie grające słuchawki z technologią haptyczną Razer Kraken V3 HyperSense. Słuchawki te oferują bardzo dobrą jakość dźwięku, posiadają niezły mikrofon oraz są bardzo wygodne, za sprawą pianek zapamiętujących kształt. Największą nowością było jednak zastosowanie technologii haptycznej w słuchawkach, pozwalającej praktycznie poczuć dźwięk, poprzez trójpoziomowe wibracje. Technologia ta zwiększa odczucia podczas słuchania muzyki, oglądania filmów lub podczas grania w dynamiczne gry komputerowe.

Tym razem na warsztacie pojawił się model bezprzewodowy wspomnianych wyżej słuchawek, Razer Kraken V3 Pro. Posiadają one bardzo zbliżoną specyfikację co V3 HyperSense, ale ich doczepiany mikrofon zauważalnie lepiej zbiera nagrywany dźwięk. Jak przystało na model bezprzewodowy, słuchawki mogą wytrzymać nawet do 45 godzin na jednym ładowaniu, przy wyłączonym podświetleniu RGB i bez uruchomionych wibracji haptycznych.

Bogata zawartość

Słuchawki otrzymujemy w pozornie skromnie wyposażonym pudełku. Został on z zewnątrz opisany najważniejszymi funkcjami urządzenia, specyfikacją oraz grafikami podglądowymi. Wewnętrzne ścianki kartonika, zostały pokryte czarną gąbką, chroniąc urządzenie podczas transportu. Wewnątrz utwardzonej gąbki znajdziemy tytułowe słuchawki bezprzewodowe, doczepiany mikrofon kardioidalny, kabel zasilający z USB na USB-C oraz kabel przesyłowy jack-jack o długości 1,3-metra. Przy krawędzi pudełka znajdziemy także prostą i przejrzystą instrukcję obsługi, zestaw naklejek oraz dokument powitalny z podpisem dyrektora kreatywnego.

W pudełku znajduje się także odbiornik USB przesyłający sygnał do słuchawek w częstotliwości 2.4GHz. W kwestii jakości niewiele się zmieniło względem poprzedniej wersji. Nadal mamy do czynienia z wysokiej jakości produktem, wykonanym z aluminium a jedynie zewnętrzne boki nauszników, pokryte zostały bardzo dobrej jakości tworzywem sztucznym. Pałąk słuchawek został pokryty przyjemną dla użytkownika, skórą ekologiczną na zewnętrznej, jak i wewnętrznej stronie wraz z wytłoczonym napisem RAZER. Wewnętrzna część posiada piankę zapamiętującą kształt podczas użytkowania.

Każde z nauszników zostało osadzone na aluminiowym pałąku i przytwierdzone w taki sposób, by dało się je łatwo dostosować pod głowę użytkownika. Dzięki specjalnym oznaczeniom wewnątrz pałąka dowiemy się, na jakie ucho je założyć (prawe i lewe), a oznaczenia zewnętrzne na jaką długość (do 4 cm na każdą ze stron).

Również i w tym przypadku zastosowano 50 mm przetworniki Razer TriForce Titanium, posiadające między innymi pasywną redukcję hałasu. Jest to zaleta miękkiej, ale zwartej gąbki pokrytej skórą ekologiczną, dociskającej nasze uszy. Słuchawki są przez to niezmiernie wygodne i nie powodują dyskomfortu podczas długich godzin użytkowania. Gąbki jesteśmy w stanie łatwo zdjąć i wyczyścić, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Na spodzie prawego nausznika znajduje się wyczuwalny przycisk, odpowiadający za uruchomienie funkcji HyperSense i sterowanie trzystopniową skalą haptyki. Wciśnięcie przycisku oznaczać będzie uruchomienie funkcji w trzech wymiarach - słabym, silnym oraz maksymalnym. Każdy z nich powoduje, że dźwięki o niskiej częstotliwości zostają rozpoznane, skopiowane i udostępnione jako wibracja. Przykładów na zastosowanie tej technologii jest wiele, szczególnie w kategorii grania w gry komputerowe, ale również w szeroko pojętej rozrywce. Wciśnięcie przycisku za czwartym razem, wyłącza funkcję.

Na lewej muszli znajdziemy pokrętło do regulacji stopnia głośności oraz przycisk do manualnego wyciszania mikrofonu. Również i w tym modelu mikrofon jest doczepiany, osadzony on został na elastycznym ramieniu z możliwością zdjęcia osadzonej na czubku gąbeczki. Jest to mikrofon kardioidalny, zbierający tylko głos rozmówcy i niwelujący pozostałe odgłosy otoczenia.

Poniżej znajduje się port zasilający USB-C oraz złącze jack 3,5 mm do fizycznego przesyłu dźwięku.

Specyfikacja techniczna

Pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz Impedancja 32 Ω (1 kHz) Rozmiar przetworników 50 mm Typ przetworników Razer TriForce Titanium Redukcja hałasu Pasywna Łączność USB-A Wireless (2.4GHz)

Jack 3.5mm

Mikrofon Doczepiany HyperClear Cardioid Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 Hz – 10 kHz Czułość mikrofonu 42 ± 3 dB Kodeki Surround THX Spatial Audio (7.1) Podświetlenie Razer Chroma RGB Czas pracy na jednym ładowaniu do 45 godzin (hauptyka i podświetlenie wył.)

do 11 godzin (hauptyka i podświetlenie wł.) Kompatybilność PC

MAC

PlayStation

Switch

Xbox (jack)

Smartphone (jack) Waga 372 g

Razer Synapse

Słuchawki zostały wyposażone w funkcję Plug and Play, pozwalającą natychmiast po podłączeniu do komputera je użytkować. Domyślnie uruchomi nam się instalator oprogramowania producenta Razer Synapse, pozwalający odpowiednio spersonalizować urządzenie pod spersonalizowane potrzeby użytkownika. Program ten pozwala jednocześnie zarządzać wieloma urządzeniami marki, co jest niezwykle istotne, gdy korzystamy z wielu urządzeń producenta.

W programie otrzymujemy możliwość zaawansowanej personalizacji urządzenia pod własne potrzeby. W zakładce SOUND ustawimy podręczną głośność, dostosujemy skoki haptyczne oraz gdy jesteśmy posiadaczami systemu Windows 10 i 11, otrzymamy dostęp do profili dźwiękowych. W MIXER dostosujemy parametry dźwięku pod grę, film lub muzykę, a także skorzystamy z trybu automatycznego.

Zakładka ENHANCEMENT oraz MIC pozwala na zabawę suwakami, by odpowiednio wyregulować poziomy dźwięku w słuchawkach oraz dostosować mikrofon na potrzeby użytkownika. W ostatniej zakładce mamy możliwość wybrania trybu podświetlenia i natężenia koloru.

Dwie ostatnie zakładki odpowiadają za podświetlenie bocznych logo producenta na słuchawkach, a także ustawić oszczędzanie baterii i czasu, po jakim mają słuchawki przejść do stanu uśpienia.

Użytkowanie w praktyce

W tym miejscu chciałbym się skupić na bezpośrednim porównaniu V3 Pro z HyperSense. Moim zdaniem obie słuchawki działają w ten sam sposób i względem ich działania żadnych różnic nie zauważyłem. Oba modele oferują wysokiej jakości dźwięk, świetnie nagrywają głos mikrofonami i są bardzo wygodne. Technologia pasywnej redukcji hałasu otoczenia spisuje się wyśmienicie odcinając ok. 40% odgłosów otoczenia, co ma wielkie znaczenie, gdy dla przykładu pracujemy nad dźwiękiem w filmie. Słuchawki są też bardzo wygodne, o czym świadczy między innymi fakt, iż ostatni tydzień codziennie w nich pracowałem i grałem po godzinach.

Ze słuchawkami spędziłem tydzień. Wykorzystywałem je głównie do szeroko pojętej rozrywki, począwszy od słuchania muzyki, podcastów i oglądaniu filmów, skończywszy na graniu w gry komputerowe. Bardzo fajnie ze strony Razer'a, że wydali ten model jako bezprzewodowy, choć w pewien sposób uboższy w kwestii łączności z konsolami Micro$oftu i urządzeniami mobilnymi. Zabrakło łączności Bluetooth ... jak na razie to dla mnie jedyna wada sprzętu.

Bardzo cieszy fakt zaimplementowania technologii dźwięku przestrzennego THX Spatial Audio, umożliwiającego m.in szersze spektrum dźwięku 7.1. Rozwiązanie to spisuje się wyśmienicie w wieloosobowych grach akcji, szczególnie taktycznych shooterów takich jak Rainbow Six czy G.T.F.O.

Moim skromnym zdaniem możliwości haptyczne są bardzo dobre, ale tylko dla dwóch pierwszych poziomów. Wprowadzają one drobne oraz nieco podkręcone drgania, które znacznie urzeczywistniają dźwięk z bogatym basem. W przypadku ostatniego, trzeciego poziomu, jest on za mocny, zbyt nachalny, męczący. Korzystałem z niego podczas trybu szturmu w Battlefield 2042 i Battlefront 2 oraz w God of War na PC, ale jego wysoki poziom drgań, powodował u mnie dyskomfort. W kwestii działania na jednym ładowaniu bywa różnie. W przypadku stałego podświetlenia na średniej jasności i włączonej haptyce na pierwszym poziomie udało mi się wykrzesać około 29 godzin na jednym ładowaniu. To dobry wynik, ale możliwy do uzyskania jest prawie dwukrotny, gdy zrezygnujemy z podświetlenia i wibracji.

Wysokiej jakości mikrofon

Jak wcześniej wspomniałem, słuchawki Razer Kraken V3 Pro posiadają doczepiany mikrofon kardioidalny. Także i on zrobił na mnie dobre wrażenie, szczególnie podczas zbierania dźwięków w trudniejszych warunkach pracy. Wbudowany w oprogramowanie korektor daje nam możliwość przeskoku między equalizerem wbudowanym a przypisanymi profilami. Wygodny dostęp do suwaków głośności i natężenia dźwięku daje użytkownikowi sporo możliwości do sprawdzenia. Można by rzec, że zabawa dźwiękiem zaczyna się od zabawy equalizerem.

Powyżej mała próbka dźwiękowa doczepianego mikrofonu. Poziom, jaki oferuje, jest w zupełności wystarczający do rozmowy między graczami, wideorozmów pracowniczych, jak i podczas warsztatowego nagrywania podcastów, recenzji czy filmów tematycznych na serwisy streamingowe. Dla mnie bomba ;)

Podsumowanie

Razer ponownie udowodnił, że potrafi wykonać bardzo dobrej jakości słuchawki o dużych możliwościach i nowoczesnych funkcjach. Model bezprzewodowy z długim czasem działania na jednym ładowaniu, z doczepianym mikrofonem i opcjonalnymi funkcjami podświetlenia i trójpoziomowej haptyki, mogą okazać się wisienką na torcie poszukujących użytkowników. Moim zdaniem, mimo iż V3 HyperSense a Pro różnią się tylko kabelkiem i ceną, to właśnie model Pro najbardziej mnie przekonuje. Odkąd zacząłem używać urządzeń bezprzewodowych, zacząłem bardziej cenić komfort użytkowania.

Jedynym problemem słuchawek może być ich wysoka cena. W przypadku wersji na kabel V3 HyperSense koszt słuchawek zamykał się w cenie ~620 zł*. Wersja bezprzewodowa to wzrost o prawie 50% względem wersji na kabel, gdyż będą niedługo oscylować w granicach ~950 zł, przynajmniej przyjmując ceny polskich sklepów z elektroniką (X-kom, komputronik). Na stronie oficjalnej Razera musielibyśmy zapłacić ok. 820 zł. Jak widać, marża musi być. Mimo wysokiej ceny są to świetnie grające słuchawki a ich dostępność w Polsce to tylko kwestia czasu :)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)