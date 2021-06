Kilka dni temu otrzymałem na testy słuchawki dokanałowe marki Genesis, które zostały wyprodukowane jako odpowiedź na modele douszne konkurencji. Prawie 3 miesiące temu, miałem możliwość sprawdzenia jak radzą sobie słuchawki Logitech G333, skierowane do użytkowników urządzeń mobilnych, a dziś mam przyjemność zaprezentować jak radzi sobie ich tańszy odpowiednik.

Bogaty zestaw powitalny

Producent dodał do wyposażenia całkiem sporo akcesoriów. Po wyjęciu słuchawek z pudełka, które zostały osadzone na plastikowej tacce, naszym oczom ukażą się dodatkowe elementy wyposażenia. Mam na myśli doczepiany mikrofon, materiałowy woreczek transportowy oraz różnych rozmiarów i typów, gumki zapasowe. Iście bogaty i spersonalizowany pod użytkownika zestaw.

Słuchawki, jakie otrzymujemy reprezentują model dokanałowy, a więc zostają osadzone wewnątrz naszego ucha. Konstrukcja wyposażona została w gumowe haczyki, które osiadają na wewnętrznych krawędziach ucha, zapewniając lepszą przyczepność. Rodzaj dokanałowy, również bardzo dobrze odcina dźwięki otoczenia, niwelując odgłosy dobiegające z zewnątrz.

Model ten w porównaniu z innymi słuchawkami dokanałowymi, wydaje się odstawać od ucha. To wina sporej wielkości wykończenia, które i tak w ostatecznym rozrachunku, nie zwraca aż tak uwagi osób postronnych. Po odpowiednim ulokowaniu słuchawek w uszach te nie odstają za bardzo. Na pewno nie tak mocno jak to miało miejsce w przypadku UGO Active.

Na froncie lewego nausznika znajdziemy wejście na dołączony do zestawu, odginany mikrofon. Pozwoli on prowadzić nam rozmowy internetowe jak również posłuży do podstawowego nagrywania głosu i streamingu. Jeśli jednak uznamy, że będzie nam przeszkadzał, możemy skorzystać z ulokowanej na kablu wysepce sterującej.

Znajdziemy na niej suwak do sterowania głośnością oraz mikrofon, z którego możemy skorzystać do prostych rozmów telefonicznych, jako zastępstwo mikrofonu doczepianego. Na pewno będzie to wygodniejsza forma podczas słuchania muzyki, gdy słuchawki zabierzemy ze sobą w dłuższą trasę.

Słuchawki posiadają wyjście osadzone na hybrydowym jack 3,5 mm, umożliwiającym jednoczesne słuchanie muzyki oraz korzystanie ze wbudowanego i doczepianego mikrofonu.

Specyfikacja techniczna

Typ słuchawek dokanałowe Czułość 92 dB Impedancja 12 Ohm Pasmo przenoszenia od 20 do 20000 Hz (słuchawki i mikrofon) Mikrofon doczepiany / wbudowany Membrany 10 mm Złącze hybrydowy jack 3,5 mm Długość kabla 1,2 m Waga 24 g

Odsłuch w praktyce

Słuchawki Genesis Oxygen 400 mogą pochwalić się dobrą jakością odtwarzanego dźwięku. Szczególnie w grach komputerowych - na PC, konsolach przenośnych lub w komórkach - zauważymy znaczną różnicę. Oczywiście nie można ich przyrównać do wyższych jakościowo modeli nausznych, ale do mobilnego grania pasują wręcz idealnie.

Podczas testów miałem przyjemność trochę na nich popracować w terenie, podczas nagrywania filmów promocyjnych dla miasta, gdzie posłużyły mi jako odbiorniki przy rejestrowaniu audio. W pracy stacjonarnej użytkowałem je także do montażu filmów oraz przeglądaniu multimediów. Doceniłem ich możliwości podczas graniu na konsolce Nintendo Switch oraz na prywatnym smartfonie. Korzystając z zewnętrznej karty muzycznej (brak w zestawie) lub grając na laptopie w Days Gone, wiele razy mogłem docenić oferowaną przez urządzenie jakość oraz możliwość choćby delikatnego odcięcia się od odgłosów otoczenia - tłumią bardzo dobrze.

Podsumowanie

Nie ma co ukrywać, że słuchawki reprezentują niski segment cenowy to i jakościowo są po prostu dobre. Ich wykonanie jest celujące, choć producent mógł nieco zmniejszyć plastik, jaki wychodzi z uszu. Bardzo przemyślana została kwestia doczepianego mikrofonu i wysepki sterującej z zaimplementowanym mikrofonem dodatkowym, co bardzo przydaje się do grania mobilnego i słuchania muzyki w terenie. Cenowo słuchawki wypadają bardzo dobrze, gdyż model Genesis Oxygen 400 można kupić już za około ~70 zł*, choć patrząc na okazje sklepów w związku z zakończeniem roku szkolnego, ceny te mogą przez pierwsze kilka dni, drastycznie spaść :)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.