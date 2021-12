Niedawno na warsztacie pojawił się nowy telewizor 4K UHD Sharp 65DN2EA. Pojawił się, a raczej został wniesiony na pierwsze piętro bloku wielorodzinnego dzięki uprzejmości mojego kolegi z pracy (kurierzy się wycwanili). Staram się nie brać na testy wielkich gabarytowo urządzeń ze względu na małe mieszkanie, ale dla tego modelu zrobiłem wyjątek. Poza tym chciałem sfinalizować 5 sezon Domu z Papieru z przytupem, pograć na czymś większym niż 27-calowy monitor i posłuchać muzyki na wbudowanych głośnikach sygnowanych marką HARMAN KARDON®.

Pan Witek z Atlantydy by oglądał ...

Duży TV do dużych mieszkań

Telewizor, który zawitał u mnie na czas testów, został dostarczony w dużym kartonowym opakowaniu. Wczytując się w obrazkową instrukcję obsługi dotyczącą m.in odpowiedniego wypakowania telewizora, popadłem w niemałe kłopoty. Okazało się, że samodzielne wypakowanie tego 65-calowego potworka może być bardziej skomplikowane, niż się wstępnie okazało, tym bardziej na ograniczonej przestrzeni mojego mieszkania. Po szybkim ogarnięciu styropianu, zabezpieczającego urządzenie w transporcie i wyliczeniu równań na płynne wyjęcie sprzętu, przystąpiłem do działania.

Duży karton = dużo roboty

Okazało się, że wystarczy TV wyjąć z pudełka i zamontować metalowe nóżki. Bez zbędnych udziwnień, szybko i bezproblemowo. Po kilku minutach siłowania się, z niewygodną wymiarowo bryłą szkła i plastiku, postanowiłem ulokować Sharp 65DN2EA pod ścianą, gdyż jego szerokość, a raczej odległość między nóżkami, sporo odstawała od wymiarów mojej szafki. Z racji wielkości urządzenia i szerokości, telewizor spoczął na panelach, tuż obok robota sprzątającego. Po przeciwległej stronie mam kanapę, więc nawet dobrze się złożyło.

Uff stoi!

Po ustawieniu urządzenia pod ścianą i podłączeniu na stałe do źródła zasilania postanowiłem odpowiednio skonfigurować system pod swoje preferencje. Od wprowadzenia się do mieszkania, nie korzystamy z telewizji satelitarnej czy naziemnej a wszystkie media są dostarczane jako streaming po sieci internetowej. Inna sprawa to fakt, iż dzisiejsza telewizja oferuje za dużo reklam, a za mało treści, więc taki wybór był z góry uzasadniony :) Nie mniej, sprzęt oferuje całkiem sporą ilość wejść przesyłowych, także stały dostęp do łącza przewodowego.

Możemy więc fizycznie podłączyć konsolę lub komputer po HDMI, odtworzyć filmik lub zdjęcia z wakacji z USB pendrive lub podłączyć kabel internetowy i cieszyć się treścią z szybszego Internetu. Co ciekawe telewizor posiada wbudowaną funkcję Chromecast, łączność bezprzewodową i asystenta Google, które potrafią umilić i znacznie uprościć czas spędzony przed telewizorem.

Te małe nóżki, wiele mogą unieść!

Garść informacji

Przekątna ekranu 65-cali Rozdzielczość 3840 x 2160 pix Obsługa HDR HDR10, HLG, Dolby Vision™ System TV (analogowy) PAL, SECAM System TV (cyfrowy) DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + H.265/HEVC (10-bit)) Active Motion 600 System dźwięku BG, DK, I, L/L’, MN, NICAM/A2 Dekoder audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4 Moc głośnika 2x10W (8 ohm) + 15W subwoofer (8 ohm) Technologia dźwięku Harman-Kardon System korekcji dźwięku DTS Virtual:X™ Gniazda podłączeniowe HDMI-ARC,

2x USB,

Wejście antenowe,

Wejście satelitarne,

3x HDMI 4K przy 60 Hz (2.0),

Wyjście audio / Wejście słuchawkowe,

RJ 45,

Zapotrzebowanie na energię AC 220-240V ~ 50/60Hz Zużycie energii w trybie czuwania <0,50 W Zużycie energii (tryb eco/standard/maks.) 133/160/195 W Zużycie energii 133,0 W Klasa energetyczna G Dodatkowa zawartość opakowania Pilot,

2x baterie AAA,

Pakiet instalacyjny podstawy telewizora, Instrukcja szybkiego uruchamiania,

Wstępna konfiguracja

Po podpięciu telewizora do źródła zasilania musiałem przeprowadzić proces logowania na konto Google. Wbudowany system Android TV pozwolił mi po zalogowaniu się na konto, szybko skonfigurować aplikacje i system operacyjny pod moje preferencje. Domyślnie wita nas ekran główny, na którym są zainstalowane takie aplikacje jak: Netflix, Youtube, Google Play Movies & TV, Google Play Store oraz Prime Video. Po zaktualizowaniu ich do nowych wersji, mamy możliwość pobrania dodatkowych programów, które umilą nam czas spędzony przed TV.

Trochę stary ten Android

Swoją drogą nie spodziewałem się, że nowy telewizor bezramkowy producenta będzie posiadał wbudowany system Android 9. Szczerze spodziewałem się choćby 10 lub 11, skoro zabezpieczenia są w miarę aktualne. Druga sprawa to bardzo mała, dostępna przestrzeń na dane. Wewnętrzna pamięć współdzielona to około ~8 GB, które po zabraniu przez system i wbudowane programy, pozostawia niecałe ~4,6 GB na aplikacje użytkownika. Nie są to na szczęście małe liczby, gdyż pozwalają na instalację większej bazy oprogramowania, choć zbliżając się do granicy ~1,7 GB zauważyłem, że telewizor potrafił złapać małe zawiechy podczas szybkiego przemieszczania się między aplikacjami.

Mało, ale wystarczająco

Największym plusem Android TV jest jego synchronizacja z usługami Google, pozwalającymi m.in na szybsze wyszukiwanie wyników po preferencjach właściciela konta, oraz - jak w moim przypadku - szybsze logowanie do oprogramowania, bez podawania haseł. Kończąc konfigurację, musiałem jeszcze sparować z telewizorem dołączony do zestawu pilot i opcjonalnie uruchomiłem asystenta Google. Ten działa wyśmienicie, nie ograniczając się tylko do przełączania między aplikacjami, ale również wyszukując informacje spoza telewizora, często racząc ciekawostkami ze świata.

Hej Google, podziel się ciekawostką ;)

Wbudowany mikrofon mieści się na dołączonym do zestawu pilocie. Ten jest prosty w obsłudze i posiada wbudowany system nawigacyjny w postaci przycisków. Znajdują się na nim także skróty do popularnych aplikacji i szybki dostęp do ustawień telewizora, nawet z poziomu aplikacji zewnętrznych. Trzyma się go dobrze, świetnie wpasowuje się w dłoń, choć zamontowane na nim gumowe przyciski, działają nieco topornie przez co wydaje się, że między wciśnięciem a reakcją, mijają dodatkowe milisekundy.

Pilot jest wygodny i ... taki zwykły

Bezramkowość a możliwości

Telewizor Sharp 65DN2EA posiada wiele zaimplementowanych technologii multimedialnych, dzięki którym oglądanie treści filmowych na tak dużym ekranie sprawia wiele przyjemności. Poza przyjaznym interfejsem Android TV, pierwsze skrzypce gra tutaj bardzo wysoka jakość obrazu. UHD w rozdzielczości 3840 x 2160 oferuje krystalicznie ostry obraz przy treściach internetowych, a także streamingowych. Podczas testów wykorzystywałem również domową łączność WiFi Chromecast, odtwarzając treści z komputera osobistego oraz smartfona. Najczęściej jednak korzystałem z kabla HDMI wychodzącego z konsoli Xbox series S.

Forza Horizon 5 ... miodnie :D

Zabawa na tak dużym telewizorze w kooperacji z konsolą nowej generacji to czysta bajka. Siedzenie na sofie i granie na padzie w takie tytuły jak Forza Horizon 5 czy Outsiders z uruchomioną funkcją Game Mode z minimalnym czasem reakcji, spisuje się wyśmienicie, gwarantując wysoką jakość obrazu i naturalne kontrasty. Pełnia szczęścia dopełnia się gdy zechcemy podkręcić możliwości audio-wizualne. Urządzenie wyposażone jest bowiem w system dźwiękowy Harman-Kardon 2.1. W skrócie - zalążek dźwięku przestrzennego za pomocą dwóch głośników o mocy 10W oraz subwoofera 15 W. Robi to niesamowitą robotę w małych jak i większych pomieszczeniach, sprawiając wrażenie, że w każdym z kątów, znajduje się zaawansowany system audio. Trudno to opisać słowami, ale siedząc w wirtualnej kabinie 2013 Audi R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro, odnosimy niezapomniane wrażenia z jazdy.

Netflix i jego reality show :)

Świetne funkcje multimedialne to również zasługa wbudowanego HDR i jego kooperacji z funkcją ACE Pro Ultra Engine. Pozwala ona zapewnić doskonałą jakość obrazu w odbiornikach AQUOS LED korzystają z wydajnej optymalizacji Dual Core. Dzięki temu uzyskujemy naturalny, żywy obraz, który ukazuje swe walory, szczególnie podczas odtwarzania filmów. To wszystko dopełnia Active Motion 600 niwelując nieostre krawędzie, szczególnie podczas oglądania dyscyplin sportowych, ale i filmów akcji, gdzie ruch jest szybki i może dojść do załamania klatek na sekundę.

ACE Pro Ultra Engine w akcji

Świetna jakość = świetna cena

Muszę przyznać iż to 65-calowe cudo, które zawitało u mnie na testach, zajęło mi całkiem sporo miejsca w mieszkaniu. Szerokość między nóżkami wynosząca ~130 cm, wołała u mnie o pomstę do nieba, gdy okazało się, że posiadam o wiele za krótką szafkę, by na niej postawić telewizor. Ostatecznie spoczął on w zaszczytnym miejscu na podłodze tak, by siedząc na sofie, móc dokładnie odczytywać z niego treści. Sharp 65DN2EA oferuje doskonałą jakość obrazu oraz fenomenalnie grające głośniki, które pod koniec testów wykorzystałem m.in do odtwarzania utworów z płyty Kult (Pol'and'Rock Festival 2019) oraz mój ulubiony album Rammstein - Live in Nimes ... po prostu bajka!

A po pracy ... relaks przy filmach z pracy :)

Byłem pewien, że za taki telewizor z Android TV UHD i jeszcze z tak cienkimi ramkami, przyjdzie zapłacić ponad 5 tysięcy, a tu się okazuje, że model ten można zakupić już teraz w sklepach za mniej niż ~3500 zł*. Moim skromnym zdaniem to bardzo dobra kwota, oferująca bardzo dobrej jakości obraz, wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający oraz funkcje obrazu pokazujące pazur w filmach akcji i grach na komputer i konsolę nowej generacji. Jeśli szukacie więc dużego, 65-calowego telewizora na Android TV z zaawansowanymi funkcjami audio-wideo, to model Sharp 65DN2EA mogę z pewnością polecić :)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz otrzymałem na testy od producenta :)