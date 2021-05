Raptem dwa lata temu, opisywałem na blogu mobilny głośnik marki Audictus. To, kosztujące niewiele ponad 90 zł urządzenie, cechowała bardzo dobra jakość wykonania, długi czas działania na baterii oraz doskonała jakość odtwarzanego audio. Miałem tę przyjemność korzystania z niego na wakacjach nad polskim morzem, gdzie dogłębnie poznałem jego wady i zalety. Tym razem nadeszła pora na kontrofensywę ze strony marki Sharp.

Pod koniec zeszłego roku otrzymałem na testy długofalowe, mobilny głośnik Bluetooth, tytułowy Sharp GX-BT60. Urządzenie to charakteryzuje się długim czasem działania na jednym ładowaniu, odpornością na kurz i wodę a przede wszystkim umożliwia sparowanie z dodatkowym modelem, by odtwarzać muzykę w trybie True Wireless Stereo (TWS).

Dobrej klasy wykonanie

Urządzenie otrzymujemy w kartonowym pudełeczku, w którym oprócz mobilnego głośniczka, producent dorzucił parę akcesoriów dodatkowych. Oprócz zawieszki, umożliwiającej m.in wygodny transport, w opakowaniu znalazła się instrukcja obsługi, poradnik użytkowania i karta gwarancyjna. Nie zabrakło kabla jack-jack do odsłuchu "po kablu" oraz kabla zasilającego microUSB-USB.



Mieści się w dłoni!

Głośnik wykonany został z wysokiej jakości tworzyw sztucznych z lekko szorstkim wykończeniem. Da nam to pewność, że nie wyślizgnie się przez przypadek z rąk, znacznie ułatwia chwyt. Urządzenie lekko zbiega się ku dołowi, nadając mu nieco nowoczesnego wyglądu. Na górnej krawędzi, tuż pod siateczką zabezpieczającą, znajduje się 45-milimetrowy przetwornik akustyczny z pasywnym radiatorem basowym o mocy 6 W i mikrofonem.

Skromny zestaw powitalny

Na froncie urządzenia znajdują się przyciski funkcyjne wbudowane w ścianki okalające, których interakcja umożliwia sterowanie odtwarzanym audio. Domyślnie sterują one odtwarzaniem, pauzą oraz wznowieniem utworu, a także przeskakiwaniem między utworami i sterowaniem głośnością. Te trzy przyciski mają także kilka funkcji dodatkowych, umożliwiających m.in odbieranie połączeń, a także sparowanie z asystentem głosowym Siri lub Google.

Przyciski sterujące

Z tyłu natomiast znajdziemy miejsce na zawieszkę oraz włącznik wbudowany w ściankę głośnika. Pomiędzy nimi, tuż pod świetnie osadzoną, gumową zaślepką znajdują się dwa porty - zasilanie oraz AUX, umożliwiający podłączenie do źródła dźwięku. Na spodzie głośnika znajduje się gumowa zaślepka serwisowa, umożliwiająca modyfikację akumulatora w przyszłości lub naprawy sprzętu.

Włącznik i porty pod zaślepką

Wedle zapewnień producenta prezentowany głośnik bezprzewodowy może pochwalić się odpornością na pył oraz wodę (IP67). Oznacza to, że nie straszny mu piasek, kurz czy woda, ale pod warunkiem, że będzie to dosłownie chwilowe zanurzenie. Można to traktować jako nagłe opady deszczu lub przypadkowy upadek do basenu. Ważne jest, by urządzenie od razu wyjąć i osuszyć, gdyż inaczej może przestać poprawnie działać.

Na spodzie ... guma

Pomiędzy przyciskami funkcyjnymi znajduje się ukryta dioda LED, informująca nas o uruchomieniu trybu DUO - True Wireless Stereo (TWS) dla lewego i prawego kanału. Do tego jednak będziemy potrzebować dodatkowego głośnika.

Specyfikacja techniczna

Moc wyjściowa 6W (RMS) Pobór mocy 6W Pobór mocy (tryb czuwania) <1mW Pasmo przenoszenia od 110 Hz do 20 kHz Łączność Bluetooth 5.0 / do 30 metrów Częstotliwość 2402 MHz - 2480 MHz Temperatura pracy od 5 do 40 stopni Akumulator 1800 mAh / 6,66Wh Poziom przekazywanej mocy <20dBm Wymiary 101 x 101 x 44 mm Waga 230 g

Parowanie i funkcje

Po wyjęciu urządzenia z opakowania, głośnik powinien mieć przynajmniej 70% energii na start. W razie czego możemy je podładować, korzystając z dołączonego kabla zasilającego lub podłączyć ją pod źródło zasilania sieciowego (brak w zestawie). Ładowanie po USB od 0 do 100% zakończy się po dwóch godzinach a korzystając z ładowarki sieciowej, odłączymy ją od gniazdka po około 40 minutach. Parowanie bezprzewodowe odbywa się po Bluetooth.

Ta kratka hipnotajzing :)

Głośnik oprócz odtwarzania muzyki, może posłużyć także jako odbiornik rozmów telefonicznych. Ulokowany przy głośniku mikrofon umożliwia odbieranie telefonu i rozmowę jako zestaw głośnomówiący. Dla fanów sterowania asystentami głosowymi przygotowano integralność z Siri lub Google. By móc z nich skorzystać, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk Play. Samo sterowanie posiada również kilka dodatkowych funkcji, opartych na gestach, mogąc z poziomu głośnika sterować kolejnością odtwarzanych utworów.

Da się też rozmawiać z psem :)

Fajną funkcją jest możliwość jednoczesnego sparowania dwóch takich głośników, by wydobyć z urządzeń prawdziwe Stereo. Niestety z funkcji tej nie miałem jak skorzystać, gdyż posiadam tylko jedno urządzenie :) Trzeba za to pochwalić za długi czas działania na jednym ładowaniu - testy praktyczne ukazały że przy średniej głośności, da się zbliżyć do oferowanej przez producenta bariery 13 godzin!

Oferowana jakość

Przez pół roku spędzonych na testach głośniczka, muszę stwierdzić, że działa on bardzo dobrze i wystarczająco spełni nasze oczekiwania. Sprzęt idealnie sprawdza się na biwakach, pieszych wędrówkach, nad morzem i jeziorem. Może stać się niezastąpionym kompanem podczas ognisk i zabaw na świeżym powietrzu, gdy akurat potrzebować będziemy nieco większego wzmocnienia dźwięku niż odtwarzacz w naszym smartfonie. Oferowana przez urządzenie jakość dźwięku jest mocno zadowalająca, a głośność, jaką możemy otrzymać, ustawiając najwyższą wartość, potrafi zrobić pozytywne wrażenie.

Podsumowanie

Muszę przyznać, że i tym razem Sharp zaskoczył mnie jakością swoich produktów, długim czasem działania na jednym ładowaniu, dobrą jakością audio oraz jak w tym modelu - możliwościami sterowania poprzez asystentów głosowych. Głośnik bezprzewodowy Sharp GX-BT60 łączy się z odbiornikiem za pomocą kabla lub poprzez protokół Bluetooth, oferując akceptowalną jakość audio i tryb pracy. Ile więc kosztuje taki głośnik? Niewiele, gdyż spokojnie zmieścimy się w ~120 zł* za głośnik w kolorze szarym. W tej samej cenie otrzymamy głośnik w kolorze czarnym oraz niebieskim.