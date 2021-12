Słuchawki douszne TWS Ugreen HiTune X5 [recenzja]

Prawie dwa tygodnie temu dostałem na testy dokanałowe słuchawki bezprzewodowe marki Ugreen. To moja pierwsza styczność z produktami tej marki, choć miałem już na warsztacie wiele podobnych urządzeń audio. Ze słuchawek korzystałem w pracy jak i poza nią, szczególnie na spacerze z psiakiem. Miałem sporo czasu by sprawdzić je w kilku pełnych cyklach rozładowania akumulatora, parowania z różnymi urządzeniami, także w kwestii rozmów telefonicznych. Pora więc skończyć krótkie wprowadzenie i opisać moje wrażenia z użytkowania słuchawek TWS Ugreen HiTune X5.

Zestaw powitalny

Słuchawki zostały zapakowane w matowy kartonik pokryty odbijającymi światło sygnaturkami produktowymi. Na tylnej ściance tekturowego opakowania znajduje się graficzna instrukcja obsługi oraz podstawowa specyfikacja techniczna słuchawek. Otwierając kartonowe pudełko, zauważymy, iż w skład zestawu wchodzi pakiecik dokumentacji w postaci instrukcji obsługi, a także małe pudełeczko, w którym znajdziemy trzy dodatkowe pary nasadek oraz kabel ładujący USB-C. Tak ładnie zapakowany zestaw, sprawia bardzo dobre pierwsze wrażenie ;)

Słuchawki dokanałowe X5 znajdują się w specjalnej skrzyneczce pełniącej funkcję parującą urządzenia jak również uzupełniającą słuchawki w potrzebną do działania energię. Skrzyneczka ta została wykonana z tworzywa sztucznego dobrej jakości, jest śliska i bardzo błyszcząca, przez co bardzo łatwo zbiera tłuste odciski palców. Na szczęście nie zajmuje ona zbyt wiele miejsca i mieści się w dłoni osoby dorosłej. Nie będzie więc problemów z jej przechowywaniem. Co ciekawe, podczas testów wielokrotnie nosiłem ją z kluczami w kieszeni i do tej pory nie znalazłem na niej żadnej ryski, co mam nadzieję - wpłynie pozytywnie na dłuższą żywotność urządzenia.

Skrzyneczka na swojej frontowej ściance, tuż pod małym wgłębieniem służącym do otwierania klapki, posiada trzy diody LED. Sygnalizują one stan urządzenia, naładowania oraz ułatwiają poprawne parowanie słuchawek. Z drugiej strony znajduje się przycisk ułatwiający poprawne parowanie z urządzeniem via Bluetooth. Na górnej ściance znajdziemy srebrny napis z marką produktu a na spodzie gniazdo do ładowania. W tym miejscu muszę pochwalić producenta za przemyślane miejsce do ładowania - na spodzie. Dzięki temu łatwiej dostrzec stan naładowania akumulatora na diodach LED.

Słuchawki są utrzymywane wewnątrz pudełka przez magnesy ulokowane w specjalnych wgłębieniach. Trzymają one słuchawki w ryzach, by te tak łatwo nie wypadały podczas transportu i poprawnie się ładowały. Klapka pudełeczka posiada bardzo dobrej jakości sprężynkę, która otwiera się i zamyka z domykaniem. Tu wszystko działa, jak należy.

Otwarcie pudełka z automatu aktywuje diody LED, które ukazują aktualny poziom naładowania wbudowanego akumulatora. Wewnątrz znajdują się ciemnoniebieskie słuchawki dokanałowe. Od nowości posiadają one gumki w rozmiarze unisex, które zawsze idealnie pasują do moich uszu, więc podczas testów nie musiałem zmieniać na inne rozmiarówki. Słuchawki posiadają nietypowy kształt, dzięki któremu świetnie leżą w uchu i nie powodują uczucia dyskomfortu podczas noszenia.

Słuchawki te lekko wystają z uszu i wyglądają jak miniaturowy zestaw głośnomówiący. Ich zewnętrzne ścianki posiadają gradientowe wykończenie z logo w postaci litery U, nad którym znajduje się ukryta dioda LED. Informuje ona m.in o poprawnym sparowaniu obu słuchawek. Wewnątrz, prawa jak i lewa słuchawka posiadają stosowne oznaczenia. Styki ładowania ulokowane są w dolnej części, tuż obok otworu mikrofonu. Drugi taki otwór widać na przeciwnej stronie. Jest to opcjonalny mikrofon, poprawiający jakość głosu i tłumienie szumów, gdy znajdziemy się w dość głośnym otoczeniu.

Specyfikacja techniczna

Typ słuchawek TWS, próżniowe (wewnątrzkanałowe) Procesor Qualcomm QCC3040 Certyfikat odporności IPX5 Łączność Bluetooth 5.2 Zasięg do 10 m Kodeki AptX, SBC, AAC Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20000 Hz Wbudowany akumulator 40 mAh w każdej słuchawce

400 mAh w pudełku Czas odtwarzania do 7 godzin na każdej słuchawce

do 28 godzin ładując z etui Czas ładowania 1,5 h - słuchawki

2 h - pudełko Waga 5,1 g - słuchawka

37,4 g - pudełko

Parowanie urządzenia

Słuchawki Ugreen HiTune X5 nie posiadają dedykowanej aplikacji do zarządzania, a opierają się na klasycznym połączeniu bezprzewodowym. Wystarczy tylko otworzyć pudełko ze słuchawkami, przytrzymać przycisk parowania na obudowie a w telefonie uruchomić łączność bezprzewodową Bluetooth. Po sparowaniu pudełeczka ze słuchawkami ze smartfonem urządzenie zapamiętuje je w pamięci wewnętrznej. W przypadku późniejszego otwarcia automatycznie wychwytuje sparowane urządzenie (smartfon) i paruje się z nim. Oznacza to, że wystarczy tylko otworzyć pudełko, by słuchawki zostały sparowane z urządzeniem. Nie musimy za każdym razem uruchamiać słuchawek czy parować urządzenia.

Może się jednak zdarzyć, że z jakiegoś powodu urządzenie nie będzie w stanie się poprawie połączyć - np. gdy sparujemy słuchawki z dwoma urządzeniami, by korzystać z nich rodzinnie. W takim wypadku należy nacisnąć przycisk parowania z tyłu pudełka i ponownie sparować z urządzeniem lub innym źródłem sygnału.

Poprawne zarządzanie

Powierzchnie zewnętrzne pokryte grafitową grafiką to tak naprawdę aktywne panele dotykowe. Na każdej z powierzchni (lewa słuchawka i prawa) aktywować możemy funkcje, z góry nakreślone przez producenta. Są one proste, ale wymagają nauczenia, gdyż każda ze słuchawek odpowiada za inne tryby działania.j

Słuchawka lewa Słuchawka prawa 1x dotknięcie wznów / zastopuj wznów / zastopuj 2x dotknięcie głośność niżek głośność wyżej 3x dotknięcie poprzedni utwór następny utwór 4x dotknięcie przełączenie trybu działania

Tryb Gry - Tryb Normalny

(equalizer) przełączenie trybu działania

Tryb Gry - Tryb Normalny

(equalizer)

1x dotknięcie odebranie połączenia odebranie połączenia 1x przytrzymanie (2s) odrzucenie połączenia odrzucenie połączenia 1x przytrzymanie (2s) aktywacja asystenta głosowego aktywacja asystenta głosowego

Jak można zauważyć, sterowanie jest proste i jest możliwe do nauczenia w krótkim czasie. W przypadku funkcji equalizera możemy uruchomić Tryb Gry, który teoretycznie lepiej brzmi jak gramy w jakąś grę na telefonie, ale również cechuje się zmniejszonym opóźnieniem dźwięku (70 ms). Praktycznie jednak żadnej znaczącej różnicy nie odkryłem, poza obniżonymi basami, więc dla mnie osobiście ta funkcja nie miała żadnego znaczenia.

Brzmienie a wygoda

Słuchawki Ungreen X5 zostały tak zaprojektowane, by zapewnić jak najlepszą jakość dźwięku w stosunkowo niskiej cenie. Po dwóch tygodniach testów jestem zdania, że producentowi zabieg ten się udał, gdyż słuchawki naprawdę grają dobrze, choć pewnego pułapu jakościowego nie mają jak przeskoczyć. Urządzenie spokojnie daje sobie radę z niskimi częstotliwościami i basem, który w tym wypadku jest wyraźny i głęboki. Wysokie częstotliwości brzmią jasno, ale brakuje w nich nieco środka. Nie ma co się dziwić takiego stanu, gdyż zastosowano tu przetwornik 10 mm.

Wbudowane mikrofony oferują za to bardzo dobrą jakość dźwięku. To główna zasługa układu Qualcomm QCC3040 zapewniającego technologię cVc do usuwania echa i szumów (ECNS). W praktyce da się rozmawiać nawet podczas wietrznej pogody na dworze, a nasz rozmówca słyszy nas dobrze, ale z lekkimi przebiciami. Muszę za to pochwalić charakterystyczny kształt słuchawek, umożliwiający wygodne dostosowanie do uszu. Odpowiednio dobierając gumą nasadkę, mamy pewność, że słuchawki nie wypadną nam z uszu podczas marszu i spaceru, a w trudniejszych warunkach - nawet podczas lekkiego truchtu. Nie należy w nich jednak biegać, gdyż nie do tego są przeznaczone.

Dobre i tanie, słuchawki TWS!

To były ciekawe dwa tygodnie testów. Nie tylko odkryłem nowego gracza na rynku, to jeszcze przekonałem się, jakiej jakości produkt oferuje. Słuchawki dokanałowe to doskonały przykład opłacalności jak i długości działania na jednym ładowaniu. Mimo iż moje wyniki nieco odstawały od podanej przez producenta specyfikacji, to wciąż byłem pełen uznania. Podczas testów każda ze słuchawek wytrzymywała maks 6 godzin 20 minut, a pudełeczko rozładowało się po około 22 godzinach. Należy jednak te wyniki brać z lekkim przymrużeniem oka, gdyż najczęściej korzystałem z nich na dworze, w jesienno-zimowej aurze, gdzie temperatura robi swoje z elektroniką użytkową.

Słuchawki Ugreen HiTune X5 zostały wycenione na około ~269 zł i są dostępne m.in na stronie Allegro oficjalnego sklepu marki Ugreen. Moim zdaniem to jedne z lepszych słuchawek, jakie miałem możliwość testować, a wybijają się na tle konkurencji długim czasem działania, dobrej jakości brzmieniem i szybkim, bezproblemowym parowaniem. Polecam, szczególnie pod choinkę :)

Egzemplarz otrzymałem na testy od producenta.