Średniaki bywają interesujące. Recenzja Motorola Moto G30!

Odkąd zrezygnowałem z Samsunga Galaxy S6 na rzecz urządzenia z czystym Androidem, natychmiast doceniłem prostotę i funkcjonalność "gołego" systemu operacyjnego. W ciągu kilku lat przesiadałem się między wieloma modelami Motoroli oraz Nokii, by w końcu osiąść na ostatnim (moim zdaniem) z linii "Never Settle" OnePlus 7T Pro. Polubiłem się z lekką nakładką producenta, wydajnością urządzenia oraz szybkim ładowaniem, które uzupełnia akumulator do pełna w mniej niż godzinę. Z czasem zauważyłem jednak, że wciąż ciągnie mnie do Motoroli - marki mojego dzieciństwa z najlepszym stosunkiem cena-jakość w średnim segmencie cenowym.

Lusterko Motoroli G30

Niedawno udało mi się uzyskać na czas testów Motorolę Moto G30, której seria od zawsze rozbudzała spore emocje. Dobrze pamiętam jak średniak pokroju Moto G3 z 2015 roku, zatrząsł rynkiem sprzedażowym swoją specyfikacją oraz bardzo przystępną ceną. Od momentu wydania na rynek Motki G5s Plus, całkowicie przestałem interesować się tą marką, gdyż ich urządzenia stały się powtarzalne, tracąc całkowicie swój niebanalny urok i możliwości. Tak było przynajmniej do dnia dzisiejszego, w którym chciałbym Wam przedstawić całkiem interesującego zawodnika ze średniej półki cenowej!

Średniak wysokiej klasy

Bohaterem dzisiejszej recenzji jest telefon ze średniej półki, którego premiera odbyła się w pierwszym kwartale tego roku, wraz z pozostałymi modelami - G10, G20, G30, G50 i G100. Urządzenie to posiada bardzo przystępną specyfikację, która co prawda w 2021 roku nie robi już aż takiego wrażenia, ale pozwala uzyskać bardzo dobre czasy pracy na jednym ładowaniu, możliwości multimedialne oraz całkiem wydajną pracę.

Skromny zestaw startowy

W skład zestawu wchodzi tytułowy smartfon, ładowarka sieciowa obsługująca ładowanie 20W, kabel zasilająco-ładujący USB-USB-C, kluczyk do tacki na kartę SIM i kartę pamięci. Nie mogło zabraknąć instrukcji obsługi oraz poradnika szybkiego uruchomienia, której i tak większość nie przeczyta. Miłym dodatkiem jest obecność przeźroczystego etui silikonowego, choć odradzam jego korzystanie w ciepłe dni.

Uwielbiam ten minimalizm

W bezpośrednim porównaniu do OnePlus 7T Pro, mamy do czynienia z konstrukcją nieco dłuższą, ale za to smuklejszą, co docenią przede wszystkim osoby poszukujące sprzętu poręczniejszego. Urządzenie posiada wymiary 165,22 x 75,73 mm i jest całkiem grube - 9,14 mm. Mimo tego idealnie leży w dłoni, co jest zasługą płaskiego ekranu i świetnie wyprofilowanych, lekko zaoblonych krawędzi. Waga urządzenia mieści się w akceptowalnych 197 g.

Na froncie urządzenia, producent zastosował 6,5-calowy ekran IPS TFT o rozdzielczości 1600 x 720 pixeli i zagęszczeniem na poziomie 270 ppi. Model posiada średniej grubości ramki wokół ekranu, choć najbardziej wybija się dolna krawędź, tuż pod panelem nawigacyjnym. Nad ekranem znajduje się przedni aparat o rozdzielczości 13 Mpix f/2.2 i mikrofon.

Eh ... powrót do łezki

Boki jak i tył urządzenia został wykonany z wysokiej jakości plastiku z szorstkim wykończeniem o iście magicznym kolorze - hybryda fioletu z granatowym. Znacznie ułatwia on chwyt i nie powoduje wyślizgiwania się telefonu z rąk. Na lewej krawędzi znajduje się tacka na kartę SIM oraz microSD, a na prawej trzy przyciski - zasilanie, sterowanie głośnością oraz przycisk wywołujący asystenta głosowego Google. Przyciski te mają bardzo dobry skok i są wyśmienicie osadzone w obudowie.

Z tyłu telefonu znajduje się cieniutka wysepka na aparaty. Producent zainstalował na niej 3 obiektywy - zwykły, szerokokątny i makro, dopełniając je czujnikiem głębi oraz jednotonową diodą doświetlającą scenerię, pełniącą również funkcję latarki.

Wysepka pełna aparatów

Tuż pod wysepką na aparaty, znajduje się aktywny czytnik linii papilarnych, który działa szybko i w miarę celnie.

Specyfikacja techniczna

System Android 11 (RRCS31.Q1-3-34-1-4) Procesor Snapdragon 662 2.0 GHz Układ graficzny Adreno 610 RAM 6 GB Pamięć wbudowana 128 GB Rozszerzenie pamięci do 512 GB (microSD) Ekran 6,5-calowy IPS / proporcja 20:9 Rozdzielczość HD+ 1600 x 720 / 270 ppi Odświeżanie 90 Hz Aparat przód 13.0 Mpix f/2.2 Aparat tył 64 Mpix f/1.7

8.0 Mpix f/2.2

2.0 Mpix f/2.4

2.0 Mpix f/2.4 Łączność 4G (LTE) / Bluetooth / NFC / WiFi / GPS Akumulator 5000 mAh Wymiary 165,2 x 75,7 x 9,14 mm Waga 197 g

Wydajny system operacyjny

Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 11 z poprawkami bezpieczeństwa z 1 maja 2021 i aktualizacją systemowej z 1 czerwca 2021 roku. To w miarę dobre wyniki, gdyż jak wiadomo Pixele i wysokie cenowo modele, mogą liczyć na częstsze aktualizacje swoich urządzeń. Moto G30 działa na czystym Androidzie z minimalną nakładką producenta, oferując m.in gesty, Radio FM oraz powiadomienia Moto. Dołączone na start oprogramowanie, pozbawione zostało aplikacji zewnętrznych producentów. Możemy za to doszukać się całej gamy aplikacji od Google, z możliwością wyboru własnej przeglądarki internetowej.

Minimalizm podad wszystko ... O, Facebook ?!

System operacyjny opierający się na czystym Androidzie cechuje się natychmiastowym działaniem, wydajnością oraz intuicyjnością. Ekosystem Google to sprawdzone rozwiązania, które przede wszystkim docenią fani minimalizmu jak i zaawansowani użytkownicy laptopów typu Chromebook. Oprogramowanie wspierane przez wydajny procesor i 6 GB RAM jest w stanie wykrzesać z siebie całkiem obiecujące wyniki w benchmarkach, co przekłada się na wystarczającą szybkość działania i owocną pracę na urządzeniu w stresie. Choć i tu mam kilka zastrzeżeń, gdyż w przypadku zbyt dużej ilości programów w tle, Moto G30 łapie szybko zadyszkę - należy mieć to na uwadze!

Mistrz Benchmarków to to nie jest :(

Dobrej klasy multimedia

Średniej klasy smartfon producenta może pochwalić się także całkiem dobrymi mikrofonami. Podczas rozmów telefonicznych rozmówca słyszy nas bardzo wyraźnie i vice versa. Głośniki działają w systemie mono, co było do przewidzenia w tej półce cenowej, ale za to potrafią zagrać bardzo głośno, co może być atutem dla osób starszych i wielbicieli słuchania muzyki bez słuchawek. Urządzenie wspiera słuchawki na kablu oraz modele bezprzewodowe po Bluetooth.

Wysepka niestety odstaje

Ekran działa natywnie na odświeżaniu automatycznym, ale jest możliwość jego zmiany na klasyczne 60 lub 90 Hz. Ustawienie większej wartości zwiększy płynność przewijania, ale i niekorzystnie wpłynie na długość działania wbudowanego akumulatora. Różnica to 20-40 minut na baterii.

Kąty widzenia oferowane przez urządzenie są tylko akceptowalne, gdyż korzystając bezpośrednio na wprost - widać cokolwiek na ekranie. Wobec wszechobecnego hejtu na ten temat - ja akurat doceniam bardzo małe kąty widzenia, gdyż zwiększają prywatność przeglądania treści na telefonie. Trzeba jednak napisać, że telefon całkiem zgrabnie radzi sobie podczas działania na pełnym słońcu. Przy obranej jasności na poziomie 80-100% jesteśmy w stanie bezproblemowo ujrzeć treści na ekranie. Gorzej niestety, gdy słońce pada bezpośrednio na ekran - wtedy nie widać kompletnie nic (jasność 100%).

Możliwości fotograficzno-filmowe

Motorola Moto G30 została wyposażona w pełen zestaw aparatów, w szczególności tych ulokowanych na pleckach urządzenia. Przedni aparat w zupełności przyda się do zdjęć selfie oraz podstawowych wideo rozmów, a z tylnych skorzystamy w celu uwiecznienia ważnych dla użytkownika chwil. Tylne aparaty to przede wszystkim szeroki kąt, macro oraz aparat główny 64 Mpix o przysłonie f/1,7. Aparaty wspierane są także czujnikiem głębi, sprytnie rozmywającym tło.

Bardzo prosta aplikacja aparatów

Dedykowana aplikacja do foto/wideo producenta umożliwia skorzystanie z wielu trybów, takich jak portret, wycinek zdjęcia, kolor spotowy, zdjęcia nocne, panorama, ruchome zdjęcia, filtr na żywo, ale też umożliwia skorzystanie z trybu manualnego (Pro). Domyślnie zdjęcia są wykonywane za pomocą aparatu głównego w rozdzielczości 13 Mpix, ale możliwe jest wymuszenie w Ultra-Res, wykonania zdjęcia matrycą 64 Mpix. Zdjęcia te zajmują o wiele więcej miejsca, ale są też pełne szczegółowe. Poniżej przedstawiam kilka ujęć do wglądu ze wszystkich czterech kamer:

Pozostałe zdjęcia oraz oryginały powyższych, można znaleźć w mojej GALERII. Zdjęcia dumnie reprezentują średnią półkę cenową urządzenia, ciesząc się dobrej klasy plastyką i odwzorowaniem kolorów. Oferowana jakość stoi na dobrym, a nawet wysokim poziomie, przynajmniej do czasu gdy możemy korzystać ze światła dziennego. Po zmroku zdjęcia są wręcz zapychane wysokim ziarnem (ISO), co może powodować straszne zaszumienie, a za tym idzie niechciane rozmycie i pogorszenie jakości zdjęcia. W przypadku filmów jest nieco lepiej:

Kamera umożliwia rejestrację wideo w rozdzielczości FullHD w 30 lub 60 klatkach na sekundę, choć gdy zechcemy skorzystać ze stabilizacji obrazu, będziemy zmuszeni zadowolić się tylko klatkarzem na poziomie 30 fps. Niestety, ale urządzenie ma spore problemy z poprawną stabilizacją - by nagrać film w miarę stabilny, musimy bardzo ostrożnie poruszać się z aparatem. Innym problemem jest średnia jakość czujnika ostrości, który ma tendencje do gubienia ostrego kadru. Na szczęście można to poprawić odpowiednią łatką oprogramowania.

Żywotność akumulatora

Motorola Moto G30 została wyposażona we wbudowany akumulator o pojemności 5000 mAh. Taka pojemność przy ekranie HD+ i odświeżaniu na poziomie 90 Hz, starcza w cyklu mieszanym na 4-5 godzin działania. Przyjmując 50% jasność ekranu, odświeżanie na poziomie 60 Hz i w miarę ograniczone użytkowanie po WiFi, czas ten może wydłużyć się lekko o godzinę. W przypadku wyłączenia większości funkcji i przejścia na system oszczędzania energii - np. podczas wyprawy w góry - w pełni naładowany akumulator spokojnie pozwoli nam do 18 godzin korzystania z Mapy Turystycznej Offline i zapisywania naszej trasy po GPS.

Czytnik linii papilarnych, klasycznie na pleckach

Podsumowanie

Motorola Moto G30 jak na średniaka radzi sobie całkiem nieźle. Nowy model charakteryzuje fenomenalnej jakości wykonanie plecków w dość futurystycznym kolorze, choć jasność ekranowa powinna być o niebo lepsza. Do dyspozycji użytkownika oddano wydajny procesor wspierany 6 GB pamięci RAM i prawie 100 GB pamięci wewnętrznej na dane użytkownika. Osoby lubiące od czasu do czasu pocykać fotki, powinny być usatysfakcjonowane trzema różnymi aparatami, przynajmniej do czasu gdy zacznie się robić ciemno. Asem w rękawie jest spory akumulator, który pozwala wykrzesać z urządzenia bardzo fajne czasy pracy.

O, Spamer Roku 2018!

Niestety jak na model ze średniej półki przystało, posiada on kilka znaczących wad. System potrafi złapać zadyszkę przy kilku uruchomionych w tle programów, już o zakładkach w Google Chrome nie wspominając. Czasami pojawią się drobne spadki wydajności szczególnie podczas grania, ale i korzystania z dedykowanych aplikacji systemowych. Należy wtedy chwilkę odczekać, aż się wszystko odkorkuje. Telefon na szczęście nie kosztuje majątku, gdyż jego cena wynosi ~799 zł* na wolnym rynku w dwóch wersjach kolorystycznych czarno-perłowej oraz pastelowej. Jeśli szukasz średniaka z dobrym wyposażeniem i możliwościami, to myślę, że Moto G30 spełni te oczekiwania :)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.