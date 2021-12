Szybki i wydajny laptop do gier do 6000 zł? Oto Victus by HP 16!

Zapewne wielu graczy oraz fanów sprzętów marki HP, kojarzy urządzenia z linii OMEN. Są to laptopy skierowane do wymagających użytkowników, cechujące się dobrą wydajnością i jakością wykonania, a przede wszystkim będące dobrą bazą do pracy i rozrywki. Teraz HP uzupełnia portfolio w ofercie prezentując w nieco niższym segmencie nową markę laptopów gamingowych. Poznajcie Victus by HP.

Tańszy niż OMEN ale można pograć na Ultra!

HP postanowiło wprowadzić na rynek nową markę, która charakteryzować się będzie nie tylko wydajnością i szybkimi podzespołami, ale i atrakcyjną ceną swoich produktów. OMEN pozostaje jako reprezentant wyższej półkę. Nie oznacza to jednak, że Victus by HP będzie należeć do typowych średniaków producenta. W modelu, który pojawił się u mnie na warsztacie zaimplementowano wydajny procesor AMD Ryzen 7 5800H, wspierany przez 16 GB pamięci RAM oraz kartę graficzną GeForce RTX 3060 Laptop GPU a całość działa pod kontrolą systemu Windows 10 z możliwością przejścia na nowszą wersję oprogramowania. Co ciekawe cena takiego zestawu ma się zamknąć w 6000 zł, co stawia w nieciekawej sytuacji Lenovo Legion 5-15, Acer Nitro 5 czy ASUS ROG Strix R7 o tej samej specyfikacji.

Jakość wykonania

Urządzenie otrzymujemy razem w zestawie z ładowarką sieciową, zasilaczem 200W i instrukcją obsługi. Po wyjęciu laptopa z opakowania zauważymy, że mamy do czynienia z 16-calową konstrukcją, wykonaną w całości z tworzyw sztucznych dobrej jakości. Materiał ten posiada szorstkie wykończenie, niezbierające odcisków palców, co w mojej ocenie jest na duży plus. Wersja kolorystyczna to ciemny grafit.

Nowa linia, nowy design

Laptop posiada kilka elementów reprezentujących nową serię sprzętową - logo Victus by HP znajdziemy na pokrywie urządzenia oraz po lewej stronie gładzika, pod klawiaturą. Sygnaturkę w kształcie litery V, znajdziemy również na kratce zabezpieczającej głośniki. Pozostając przy zamkniętym laptopie, zauważymy, że przy zawiasie znajduje się oznaczenie "016 designed and engineered by HP". Pod zawiasem, na tylnej krawędzi znajduje się zaawansowany system chłodzenia, do którego HP przywiązało sporą wagę podczas procesu produkcyjnego. Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w pięć kratek wentylacyjnych na prawej krawędzi oraz potężny otwór na spodzie. Przy dużych łopatkach wentylatorów i czterech rurkach miedzianych odprowadzających ciepło, sprzęt gwarantuje dobrą cyrkulację powietrza oraz cichą pracę, mieszczącą się w 40 dBa pod obciążeniem.

Laptop posiada sporą ilość złącz, niezbędną do wygodnej pracy. Na lewej krawędzi urządzenia, znajduje się port zasilania, złącze RJ-45, HDMI 2.1, 2x USB 3.2, USB Typu-C (z DisplayPort) oraz czytnik kart pamięci SD wraz z wyjściem słuchawkowym/wejściem mikrofonowym. Na prawej krawędzi znajdziemy tylko dwa dodatkowe porty USB 3.2. Przy niedostatku wejść, możemy zaopatrzyć się w urządzenia bezprzewodowe lub dokupić HUB.

Ekran laptopa otwiera się bardzo łatwo i jest to możliwe za pomocą jednej ręki, mimo iż model ten nie posiada specjalnego wyżłobienia na obudowie. 16-calowy ekran o rozdzielczości FullHD (1920 x 1080) i częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz, opiera się na solidnym zawiasie. W tym modelu zauważyłem pewną nieszczególnie przypadającą mi do gustu cechę. Chodzi o wspomnianą wcześniej klamrę mocującą ekran do obudowy. Mimo iż została ona twardo osadzona, to zdaje się, że ekran ma tendencje do "bujania". Wystarczy lekki wstrząs, by ekran zaczął się wyginać w tył i w przód, niczym wachlarz w ciepłe dni. Być może jest to wina konstrukcyjna lub dolegliwość powstała na skutek styczności z poprzednim testerem. Należy mieć to na uwadze, nabywając sprzęt drogą kupna.

1 Mpix w zupełności wystarczy

Laptop posiada cienkie ramki i dość sporą przestrzeń pod ekranem. Na górnej belce znajduje się 1 Mpix kamerka do wideorozmów, dioda sygnalizująca LED oraz dwa mikrofony kierunkowe. Poniżej ekranu, tuż pod zawiasem, znajdują się wbudowane głośniki stereo, zakryte cienką kratką z sygnaturką linii Victus by HP. Tuż pod nimi znajduje się niskoprofilowa klawiatura z opcjonalnym, białym podświetleniem klawiszy. Jak przystało na większy laptop, nie zabrakło części numerycznej.

Klawisze posiadają dobry skok, są bardzo czułe i wręcz idealne do pisania. Nieco przypominają mi te z Acer Swift 3, a więc dla mnie idealne pod blogerkę i mniej zaawansowane granie. Pod klawiaturą znajduje się spory gładzik, usadowiony bliżej lewej krawędzi laptopa aniżeli na środku urządzenia. Jest on odpowiednio czuły i niezawodny. Korzysta się z niego odpowiednio dobrze, choć do bardziej zaawansowanych czynności, polecam myszkę.

Gładzik spory, ale i tak wolę myszkę bezprzewodową

Na spodzie oprócz wydajnego systemu chłodzenia, znajdziemy m.in utwardzone, gumowe nóżki, uniemożliwiające samowolne przemieszczanie się laptopa na śliskich powierzchniach. Dzięki nim urządzenie stoi nieruchomo nawet przy dynamicznym pisaniu na klawiaturze czy graniu w wymagające gry komputerowe. Szkoda, że mocowanie ekranu nie jest sztywniejsze.

Specyfikacja techniczna

Procesor AMD Ryzen™ 7 5800H Pamięć RAM 16 GB DDR4 / 3200MHz Dysk twardy 1 TB SSD (SK Hynix PC711 H) Ekran Matowy, LED, IPS Przekątna 16,1-cala Rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD) Częstotliwość odświeżania ekranu 144 Hz Jasność matrycy 250 cd/m² Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB GDDR6

AMD Radeon™ Graphics Kamerka internetowa 1.0 Mpix Łączność LAN 1 Gb/s

WiFi 6

Bluetooth 5.2 Złącza 3x USB 3.2

1x USB-C (z DisplayPort)

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart pamięci SD

RJ-45 (LAN)

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe

DC-in Akumulator 4323 mAh Czujnik Akcelerometr Podświetlenie klawiatury Tak / białe Zabezpieczenia Szyfrowanie TPM System operacyjny Microsoft Windows 10 Home PL (x64)

lub

Microsoft Windows 11 Home PL (x64) Wymiary 26,1 x 370 x 260 mm Waga 2,43 kg

Oprogramowanie a wydajność

Po wstępnym uruchomieniu systemu, konfiguracji jego składników i odpowiednim zaktualizowaniu całości, przyszedł czas na wybór. Okazuje się bowiem, że zainstalowany domyślnie system operacyjny to Windows 10 Home. Już podczas aktualizacji, otrzymujemy zapytanie czy chcemy od razu, czy później zaktualizować system do Windows 11. Z racji tego, że korzystam z Win 11 od jakiegoś czasu na wszystkich komputerach domowych, zdecydowałem się przeprowadzić konwersję. Na dzień testów wersja systemu operacyjnego Windows 11 Home to 21H2 (22000.318 / 1000.22000.318.0).

Wolę Win 11, szczególnie do gier!

Urządzenie działa pod nadzorem wydajnego procesora AMD Ryzen™ 7 5800H o taktowaniu od 3.20 do 4.40 GHz, wspieranym przez 16 GB pamięci RAM DDR4 / 3200MHz. Laptop umożliwia zamontowanie kości o łącznej wartości 32 GB pamięci RAM, ale na tych samych dwóch kościach. W laptopie został zamontowany dysk twardy SSD na M.2 - SK Hynix PC711 H o pojemności 1 TB. Możliwe jest zamontowanie dodatkowego dysku na szynie M.2 PCIe. Całość wspiera karta graficzna GeForce RTX 3060 wspierana 6 GB pamięci GDDR6.

Taka architektura wydajnościowa świetnie sprawdza się w programach biurowych i rozrywce, począwszy od przeglądania stron internetowych w zasobożernej przeglądarce Chrome po proste programu biurowe pokroju OpenOffice. Dopiero po uruchomieniu aplikacji graficznych, wiemy, z jaką jednostką mamy do czynienia. Ze sprzętu korzystałem w domu, jak i w pracy, wykorzystując jego możliwości jako dopełnienie programów graficznych, podczas montażu filmów oraz do grania w tytuły AAA.

Co ciekawe Victus od HP, potrafi pokazać pazur nawet nie będąc podłączonym do stałego źródła zasilania. Pracując na programach graficznych pokroju BlackMagic DaVinci Resolve w terenie jego CPU rozpędza się do 3,6 GHz a temperatura w stresie dobija do 50 stopni. W przypadku zaawansowanej pracy i stałym dopływie energii, możemy uzyskać taktowanie na poziomie 4.40 GHz a w najwyższym stresie temperatura nie powinna podskoczyć wyżej niż 67 stopni. Dużą zasługą niższej temperatury jest zaawansowany system chłodzenia, którego hałas nie przekracza w najwyższym stresie 40 dBa.

Furmark rozgrzewał kartę przez 40 godzin!

Victus by HP a praca pod obciążeniem

Z racji tego, że Victus by HP ma być tańszym odpowiednikiem górnopółkowej serii OMEN, liczę, że jego możliwości nie będą znacznie umniejszać młodszemu bratu. Urządzenie posiada bardzo dobrej klasy specyfikację, pozwalającą mu wkroczyć na nieznane terytoria wysokiej półki jakościowej jak i wydajnościowej. Podczas testów korzystałem z trybu wydajnej pracy przy stałym podpięciu do zasilania. Wyniki z testów przedstawiam poniżej:

HD Tune miał drobne problemy na początku ...

... ale CrystalDisk je szybko rozwiał.

Cinebench uzyskał wysokie wyniki

Wynik bardzo dobry GPU

Jak i CPU

A w porównaniu z Razer Blade 14, oszczędamy ~600 zł

Jak można zauważyć z powyższych ilustracji, wyniki benchmarków graficznych są bardzo zbliżone do laptopa Razer Blade 14. Przyjmując że mamy bardzo zbliżoną specyfikację, to właśnie Victus by HP wygrywa wyższymi wynikami, między innymi dzięki pracy wydajnego chłodzenia.

Wydajność w grach

Producent zainstalował w swoim laptopie program nadzorujący w postaci OMEN Gaming Hub. Jest to program do stałego monitoringu i kontroli wydajności komponentów, a także centrum operacyjne gier i stanu systemu operacyjnego. Za pomocą wbudowanych funkcji, użytkownik ma możliwość kontroli wzmocnienia sygnału sieci, ustawienia szybkości wentylatorów systemu chłodzenia, ale i również zmiany trybu wydajnościowego procesora.

OMEN Gaming Hub ma swoje plusy

Ręczne przestawianie wydajności

Ewentualna kontrola przepustowości łącza

Linię produktów Victus by HP, należy traktować jako tańszą, ale równie wydajną alternatywę co serię OMEN. Ich produkty będą charakteryzować się dobrą wydajnością, topową specyfikacją oraz ceną, wcale nie umniejszającą naszemu portfelowi. W cenie do 6000 zł wymagający gracz jak i zaczynający dopiero swą zabawę z grami użytkownik, powinien być zadowolony z możliwości oferowanych przez to urządzenie. Tym bardziej że na jego pokładzie znajduje się wydajna karta graficzna z rodziny RTX. Testy graficzne rozpocząłem klasycznie - ustawienia Ultra, odświeżanie ekranu na 144 Hz, jasność ekranu maksymalna. Wyniki w grach były nader optymistyczne:

Cyberpunk 2077 - 70 / 91 fps

Wiedźmin 3 GOTY - 91 / 102 fps

Doom Eternal - 78 / 93 fps

Battlefield 2042 - 69 / 82 fps

Control - 65 / 78 fps

Shadow of Tomb Raider - 78 / 93 fps

Diablo III - 67 / 92 fps

Mimo wydania ostatnio paczki aktualizacyjnej do Battlefield 2042 wiele się w materii wydajności nie podziałało. Gra ma nadal spore spadki klatek, więc powyższy wynik jest zbiorczą 3-4 meczów po poniedziałkowej aktualizacji. Moim zdaniem wyniki są jak najbardziej akceptowalne. Każda z powyższych gier AAA działa powyżej 60 ramek na sekundę, oferując płynną rozgrywkę i wyśmienitą zabawę. Nvidia DLSS robi wspaniałą robotę w kartach RTX!

Multimedia dobrej jakości

Bardzo spodobało mi się granie dwóch wbudowanych głośników stereo. Umiejscowione pod ekranem grają bardzo czysto, oferując świetnej jakości dźwięk w filmach jak i w grach komputerowych. Mimo iż jestem fanem grania na słuchawkach, to szybko doceniłem brzmienie jak i spójność wbudowanych głośników. To samo można powiedzieć o dwóch mikrofonach, umiejscowionych tuż przy kamerce. Bardzo dobrze łapią one głos użytkownika i przekazują go rozmówcy. Świetnie sprawdza się to w wideo rozmowach jak i gamingu, zastępując headset.

Kwadratowy Jahu

Wbudowana kamerka 1 Mpix pozwala na dobrej jakości rozmowy na czacie wideo. Jej jakość jest dobra i wystarczająca. Cieszy obecność automatycznego balansu bieli i celnego autofocusa z rozpoznawaniem twarzy.

Świetny sprzęt w akceptowalnej cenie!

Była to moja pierwsza styczność z nową linią produktową producenta. Laptop z serii Victus by HP posiada wysokiej klasy podzespoły, wydajny procesor oraz szybki dysk SSD. Wizualną strefę obiekt westchnień wielu graczy - karta graficzna GeForce RTX 3060, pokazująca swój pazur nie tylko w grach komputerowych z wyższej półki, ale także przy zaawansowanych programach graficznych. Moim zdaniem Victus by HP to bardzo dobrej klasy laptop, który wszedł na rynek elektroniki dla graczy z bardzo dobrą ceną startową. Obecnie cena laptopa kształtuje się na poziomie ~5950 zł. To bardzo przystępna cena, patrząc na podobną specyfikacją a o wiele droższą konkurencję :)