Zapewne większość z was pamięta wyśmienity RPG akcji, stworzony przez Bethesda Game Studios. Gra, która przyciągnęła ogromną ilość graczy otwartym światem, nieliniową fabułą oraz możliwościami, które na zawsze odmieniły mechaniki gier przygodowych, stała się wręcz obowiązkową pozycją dla prawdziwego wyjadacza. Mimo iż Skyrim miał swoją premierę prawie 10 lat temu, największym dobrodziejstwem, w jaki zaopatrzono graczy przez twórców, poza kilkoma dodatkami DLC, było oddanie w ich ręce rozbudowanego edytora i programu do zarządzania własnymi modyfikacjami. Wśród tysięcy udoskonaleń graficznych oraz nowych scenariuszy, pojawiła się perła nad perłami - tytułowy, Forgotten City.

Na przestrzeni wielu lat projekt modyfikacji był rozwijany przez kilku twórców, tworzących niezapomnianą przygodę o tajemniczym, podziemnym mieście, w którym gracz miał za zadanie rozwikłać trudną i skomplikowaną zagadkę. Jak się okazało - raptem kilka lat temu rozpoczęły się prace nad pełnoprawnym tytułem, tym razem będącym osobną grą. Za stworzenie samodzielnego dodatku odpowiada trzyosobowy zespół Modern Storytelle, który postanowił rozwinąć pomysł ze słynnego moda i nieco go podrasować. Gra miała swoją premierę 28 lipca tego roku i sądząc po jej ocenach, wyszła ona całkiem udanie.

Akcja rozgrywa się w czasach teraźniejszych, w których nasz bohater (lub bohaterka) znajduje się w dziwnych okolicznościach. Badając tajemnicze ruiny, Rzymskiej cywilizacji, dostaje się to zapomnianego miasta pod ziemią. Od momentu dziewiczej styczności z tym miejscem, naszą postać intrygują złote posągi zapewne dawnych mieszkańców metropolii oraz notatki pozostawione przez tych, którym nie udało się opuścić tego miejsca żywym. Poprzez tajemny portal nasza postać przenosi się w przeszłość do tajemniczej krainy, by odkryć, co stało za wyniszczeniem tego miejsca oraz przemienieniem tutejszej społeczności w złote posągi.

Na gracza czeka więc wiele zagadek i samodzielnego odkrywania miejsc. Szybko zauważymy, iż odwiedzona metropolia rządzi się pewnymi prawami - choćby w kwestii kradzieży, więc musimy stale pilnować się w tych zasadach. Gra nie należy do liniowych, więc za każdym razem, gdy sprawy spowodują niefortunny obrót, otrzymamy możliwość powrotu do magicznej bramy i ponownym rozegraniu misji, ale z nieco innym podejściem. Okaże się bowiem że interakcja z bramą, w pewnym sensie zresetuje nasze poczynania, ale wpłynie także w pewien drastyczny sposób na zabawę. W jaki? Nie będę zdradzać, gdyż bardzo naruszyłbym schemat zabawy, którą mam nadzieję, że spróbujecie odkryć :)

Mechanika zabawy to przede wszystkim chodzenie postawione na wzmożoną eksplorację. Lokacje przechodzić będziemy w poszukiwaniu tamtejszej waluty, ale także, by odkrywać przedmioty, niezbędne do dalszej interakcji ze światem. Nasz bohater, podobnie jak w Skyrim, posiada pasek zdrowia, o który musimy dbać, gdyż upadek z dużej wysokości skończy się dla nas wczytaniem ostatniego zapisu z gry. Należy wspomnieć, iż nie jest to tytuł dla każdego. Technologicznie gra ma wiele wspólnego z Breathedge, Dr Livingstone, I Presume? oraz niedawno recenzowanym Paradise Lost. Jest to tytuł oparty na eksploracji, zagadkach i wydobywaniu informacji z tekstów, notatek oraz rozmów z wieloma napotkanymi na swej drodze NPC'ami.

Graficznie gra prezentuje się obłędnie. Jakościowo również wspaniale, choć w kwestii mechaniki można znaleźć jeszcze trochę niedociągnięć. Mimo iż wizualnie tytuł jest świetnie dopracowany, tu i ówdzie znajdziemy niewidzialne ściany, problemy z wydajnością lub błędy wyrzucające nas do pulpitu. Na szczęście w mojej ponad 27-godzinnej przygodzie, tylko raz miałem do czynienia z takim problemem.

Gra miała swoją premierę na PC, ale możliwe, że niedługo The Forgotten City pojawi się także na konsolach nowej generacji. Grę do recenzji otrzymałem od sklepu GOG, gdzie można ją zakupić za około ~90 zł. Myślę że jeśli szukacie ciekawej przygodówki z wielowątkową fabułą, nieliniową rozgrywką oraz arcyciekawym, zapomnianym światem, to właśnie ją znaleźliście ;)