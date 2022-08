Cubot Pocket — Mały telefon za duże pieniądze? › @luqass › Cubot Pocket — Mały telefon za duże pieniądze? 18.08.2022 16:12

Cześć, dziś przyjrzymy się Cubotowi Pocket, niezwykle kompaktowemu smartfonowi, którego kupić można za około 650 zł. Przekonajmy się co te 4 calowe maleństwo potrafi. Zapraszam do recenzji.

Recenzja dostępna także na YouTube:





Wygląd i wykonanie

Muszę przyznać, że nazwa Pocket naprawdę pasuje do tego modelu, bo telefon jest bardzo kompaktowy. Ma tylko 119 mm długości, 58 szerokości, oraz 12,5 grubości, a jego waga to 128 gramów. Pocket jest bardzo poręczny, dawno już nie miałem takiego telefonu w dłoni, który mieściłby się w niej całkowicie. Super decyzja ze strony Cubota, że postanowił wypuścić model o takich gabarytach.



Sam telefon dostępny jest w trzech kolorach, czarnym, czerwono-czarnym oraz zielono-złotym.

Obudowa została praktycznie w całości wykonana jest z plastiku. Metalowe są tylko śróbki na tylym panelu. Sam tylny panel wyróżnia się nietypową perforowaną fakturę. Ma to swoje plusy i minusy, z jednej strony panel fajnie wygląda jest antypoślizgowy, przyjemny w dotyku i nie zbiera odcisków palców, ale z drugiej strony w taką strukturę łatwo wchodzi brud, który później muszę usuwać szczoteczką. W zestawie z telefonem dostajemy również przeźroczyste silikonowe etui, ale telefon zdecydowanie przyjemniej leży w dłoni bez niego.

Na tylnym panelu znajduje się jedynie obiektyw aparatu, lampę led, niewielkie logo producenta i ozdobna listewka w kształcie litery V.

Boczna ramka Pocketa pokryta jest materiałem o tej samej fakturze co tylny panel. Z prawej strony obudowy mamy przycisk zasilania. Z lewej slot na karty oraz przycisk do na dole port USB-C, i to tyle. Telefon nie posiada ani gniazda audio, ani skanera linii papilarnych, ani nawet osobnego głośnika multimedialnego. Jedyny głośnik to ten do rozmów.



Wyświetlacz

Telefon ma 4-calowy wyświetlacz IPS, który ma rozdzielczość 1080x540 i gęstość 300 pikseli na cal. Jeśli chodzi o jakość obrazu, to kolory są lekko stłumione, brakuje im wyrazistości. Kontrast i jasność ekranu też mogłyby być większe w bezpośrednim świetle słonecznym ekran traci na czytelności. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, sam nie narzekam na wzrok ale zdecydowanie nie jest to telefon za pomocą którego wygodnie będzie nam konsumować treści multimedialne czy przeglądać internet. Ok, możemy tu odpalić wideo z YouTube'a w 1080p, ale dłuższe oglądanie filmów na pockecie jest męczące, to samo tyczy się przeglądania internetu, jasne możemy powiększyć sobie czcionkę, żeby wygodniej było nam czytać, ale odbywa się to raz kosztem jakości, a dwa ciągle trzeba przesuwać ekran. Jest to więc bardziej telefon do dzwonienia niż smartfon do multimediów. Nawet pisanie SMS-ów jest tutaj niewygodne i zajmuje tak dużo czasu że wole wysyłać głosówki niż się męczyć.



Specyfikacja

Jeśli chodzi o podzespoły, to Cubot Pocket napędza czterordzeniowy wykonany w procesie 12 nm procesor UNISOC Tiger T310. Chip ten składa się z jednego rdzenia Cortex-A75 taktowanego zegarem 2,0 GHz i trzech rdzeni Cortex-A55 o zegarze 1,8 GHz. Za generowanie grafiki odpowiada tu procesor graficzny PowerVR GE8320. Do tego dochodzi 4 GB pamięci RAM i 64 GB wbudowanej pamięci, którą można rozszerzyć o dodatkowe 128 GB przy pomocy karty MicroSD. Pamięć wewnętrzna wykonana jest w standardzie eMMC.



Wyniki w benchmarkach z jednej strony są bardzo niskie, ale z drugiej spodziewałem się niższych. W Antutu Pocket wykręcił ponad 168000 pkt, czyli osiągnął wynik lepszy niż Cubot P50 z ośmiordzeniowym Helio P22 o 60%. W 3D Marku w teście Sling Shot Extreme Pocket uzyskał 400 pkt. W Geekbench 4 wynik jednego rdzenia to 1678 pkt, a wszystkich 2977 pkt, natomiast w Geekbench 5 jest to kolejno 374 i 748 pkt. Jak widać wyniki testów syntetycznych jasno pokazują że 4 rdzeniowy T310, stanowi znaczny skok wydajności w porównaniu do nie tylko czterodzeniowego Helio A22, ale też starszych 8-rdzeniowców.



Wydajność telefonu jest wystarczająca do przeglądania stron internetowych, surfowania po portalach spolecznościowych, a nawet do uruchomienia wymagających gier 3D. W Asphalt 9 na najniższych ustawieniach graficznych da się grać, da się grać również w Heartstone, ale na tak małych ekranie jest to niewygodne. Raz na jakiś czas dla zabicia nudy można sobie jednak bez problemu pyknąć jakąś partyjkę, ale nie zbyt długą, bo telefon wyraźnie nagrzewa się w czasie 10-minutowej rozgrywki

Aparat

Telefon posiada na tylnym panelu jeden, 16-megapikselowy obiektyw i jeden 5-megapikselowy obiektyw do selfie.



Jeśli chodzi o jakość zdjęć z aparatu głównego, to jeśli jest jasno, to są one zbyt jasne, natomiast kiedy robi się ciemno, to kamera ma problem, żeby je rozjaśnić. Do tego ostrość zdjęć również nie jest najlepsza.





Filmy możemy nagrywać w HD, ale wyglądają jak interpolowane z dużo niższej rozdzielczości. Ich jakość jest no tragiczna. Filmy są nieostre, rozmazane, zbyt jasne, mało szczegółowe.



System

Plusem Cubota Pocket jest to, że działa ona na czystym, lekkim systemie Android 11 bez jakichkolwiek aplikacji reklamowych i widgetów, które mogłyby obciążać system. Minusem jest natomiast fakt, że praktycznie na pewno nie doczekamy się tu nigdy aktualizacji do wyższej wersji Androida, mogą tu się pojawić jakieś łatki usuwające drobne błędy, ale to by było na tyle.

Bateria

Jeśli chodzi o baterię, to mamy tu wbydowany akumulator o pojemności 3000 mAh, który możemy naładować za pomocą dołączonej do zestawu ładowarki o mocy 10 W w około 2h.

Natomiast jeśli chodzi o czas pracy, to Cubot Pocket w 12 godzin zjechał baterię praktycznie do zera w moim standardowym teście, podczas którego wyświetlał film na YouTube w trybie pełnoekranowym, z jasnością i głośnością ustawioną na 50%.



Co jeszcze?

Telefon obsługuje LTE na obu slotach, ma moduł Bluetooth 5.0 i obsługuje dwuzakresowego Wi-Fi (2,4 i 5 GHz). Dużym plusem jest też obecność modułu NFC do płatności mobilnych.



Pocket nie posiada skanera linii papilarnych, ale wspiera system rozpoznawania twarzy, choć nie jest on tak bezpieczny.

Nie mamy tutaj gniazda audio, a więc i możliwości słuchania radia FM. Głośnik jak już wspomniałem jest tylko jeden. W czasie rozmów daje radę jest głośy i wyraźny, ale podczas słuchania muzyki jak dla mnie brzmi ona jak takie remixy wiewiórek, wszystko jest takie piskliwe i pozbawione basu, żeby nie było żaden ze mnie audiofil no ale tutaj brzmi to wręcz karykaturalnie.



Podsumowanie

Cubot Pocket to smartfon skierowany nie do każdego, ale do pewnej grupy osób, która szuka małego 4 calowego niezwykle poręcznego telefonu. No i taki właśnie jest Pocket, który dobrze leży w dłoni i bez problemu mieści się w kieszeni. Całkiem fajny jest też jego deisgn. Nawigacja po systemie jest płynna, możemy na telefonie pograć nawet w gry, choć w tym przypadku rozmiar ekranu będzie sporą wadą. Dużym plusem jest tu obecność modułu NFC.

Biorąc pod uwagę cenę telefonu, która oscyluje w okól 650-700 zł, to uważam, że praktycznie cała reszta, jak aparat, wersja Androida, ekran, brak gniazda audio czy jakość głośnika jest rozczarowująca. Za 500 zł dużo bardziej by się opłacał i może za jakiś czas jego cena spadnie, bo 700 zł to jak dla mnie zdecydowanie za dużo jak na telefon o takich możliwośćiach, którego jedyną zaletą jest rozmiar. Gdybym nie miał dużych wymagań i szukał małego, poręcznego telefonu do dzwonienia, to wolałbym kupić Cubota Kng Mini 2, który kosztuje około 500 zł, a i tak służyłby praktycznie tylko do dzwonienia.