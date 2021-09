Doogee DG Ares: Nowy smartwatch producenta wytrzymałych smartfonów

Doogee marka znana z produkcji wytrzymałych smartfonów wprowadza właśnie na rynek nowy smartwatch: Doogee DG Ares.

Koperta zegarka wykonana jest ze stopu aluminium i ma 10mm grubości. Choć obudowa jest kwadratowa, wyświetlacz jest okrągły. Paski wykonane są z dwóch materiałów: skóry i zmodyfikowanego żelu krzemionkowego.

Jeśli chodzi o kolory, DG Ares występuje w 5 kolorach: zielonym, czarnym, czerwonym, szarym i kolorze różowego złota.

DG Ares ma monitor pracy sercaktóry rejestruje takie wartości jak uderzenia na minutę (BPM), czy histogram przedstawiający stan serca. Wyświetla również minimalne i maksymalne tętno w określonym czasie.

Poza tym DG Ares jest wyposażony w funkcję monitorowania poziomu tlenu we krwi. Mierzy poziom tlenu we krwi i wyświetla wyniki, takie jak maksymalny i minimalny poziom tlenu we krwi w określonym czasie.

Zegarek monitoruje również jakość naszego snu, dzięki czemu możemy sprawdziuć w jakich godzinach jaką fazę snu osiągamy.

Smartwatch obsługuje 24 tryby sportowe takie jak hokej, futbol amerykański, tenis, krykiet, siatkówka, koszykówka, baseball, softball, rugby, badminton, jazda konna, taniec, joga itd.

Poza tym mamy tu powiadomienia push z aplikacji takich jak SMS, WeChat, QQ, Twitter, Facebook i wielu innych. Obsługuje również inne funkcje, takie jak zdalne sterowanie muzyką, odbieranie lub odrzucanie połączeń przychodzących, stoper, minutnik, alarm.

DG Ares jest już dostępny na Lazadzie, ale jeśli chcesz zamówić go na AliExpress to niestety musisz poczekać do 27 września. Do tego czasu niecierpliwi mogą spróbować szczęścia w zorganizowanym przez Doogee konkursie, gdzie do wygrania jest dziesięć egzemplarzy tego zegarka.