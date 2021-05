Doogee w kwietniu 2021 roku zapowiedziało wprowadzenie na rynek telefonu z funkcją dalmierza laserowego. I w zasadzie to by było wszystko co o nim wiemy, bo firma bardzo oszczędnie dozuje informacje na jego temat.

Oczywiście S97 Pro należy do linii wytrzymałych smartfonów, z których słynie marka Doogee, nie tak dawno recenzowałem model S96 Pro, który zrobił na mnie pozytywne wrażenie. W ogóle podoba mi się, że Doogee dodaje do swoich telefonów jakieś niestandardowe funkcje, jak kamera z diodami na podczerwień właśnie w S96 Pro, albo dalmierz laserowy w S97 Pro, dzięki takim dodatkom telefony te stanowią bardzo ciekawy wybór, dla pewnej grupy docelowej. I wcale nie mam tutaj na myśli wyłącznie osób pracujących przy budowach, ale model ten może być także bardzo przydatny dla osób uprawiających sporty wymagające precyzyjnego pomiaru odległości, jak golf, łucznictwo.



Zastosowań jest oczywiście znacznie więcej i nie będę tutaj wszystkich wymieniał. Ważne, żem ając S97 Pro w kieszeni, nie musimy nosić ze sobą dodatkowego dalmierza laserowego.

Data premiery urządzenia nie została jeszcze ujawniona, ale podejrzewam, że będzie to czerwiec. Niestety nie wiadomo nic na temat jego ceny, ciężko więc spekulować na temat jego podzespołów, baterii ekranu.

Na razie Doogee prowadzi akcję marketingową, w której trakcie do zgarnięcia jest kilka gratisów i 10 egzemplarzy nadchodzącego modelu. Jeśli chcesz spróbować swojego szczęścia na stronie giveaway. Możesz też zajrzeć na stronę produktu w serwisie AliExpress, gdzie z czasem aktualizowana będzie specyfikacja S97 pro.