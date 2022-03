Nadchodzi Doogee S98 z kamerą na podczerwień i dwoma ekranami Strona główna › @luqass › Nadchodzi Doogee S98 z kamerą na podczerwień i dwoma ekranami 03.03.2022 23:39

Doogee konsekwentnie rozwoja swoją linię smarfonów należących do serii S. Po bardzo dobrze przyjętym modelu S97 Pro, przyszedł czas zaprezentować S98, który ma zostać wprowadzony do sprzedaży pod koniec marca.

To, co sprawia, że Doogee S98 jest niesamowity, to jego niecodzienny design wzbogacony o dwa ekrany. No właśnie, oprócz głównego wyświetlacza telefon ma też dodatkowy wyświetlacz tylny. Tło tylnego wyświetlacza można spersonalizować. Do typowych zastosowań ekranu należy sprawdzanie czasu, poziomu baterii i sterowanie muzyką.



Nowy S98 będzie działał na układzie Helio G96 firmy MediaTek. G96 jest to ośmiordzeniowy procesor taktowany zegarem 2,05 GHz. Poza tym mamy tu jeszcze 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Pamięć wewnętrzna można rozszerzyć za pomocą karty micro SD.

Telefon z przodu posiada 6,3-calowy wyświetlacz LCD FHD+ chroniony szkłem Corning Gorilla Glass. W górnej części wyświetlacza znajdzie się wycięcie na aparat do selfie z matrycą 16 MP.



Z tyłu telefonu znajdą się trzy kamery umieszczone wokół tylnego wyświetlacza. Aparat główny 64MP, kamera noktowizyjna 20MP oraz kamera szerokokątna 8MP. Całość uzupełniają lampy LED i podczerwone. Kamera nocna jest fajna i pozwala robić czarno białe zdjęcia i filmy w całkowitej ciemności.



Telefon zasilany będzie przez akumulator o pojemności 6000 mAh, który można ładować za pomocą szybkiej ładowarki o mocy 33 W, oraz bezprzewodowo ładowarką 15W.

Doogee S98 działać będzie pod kontrolą systemu Androida 12, a firma potwierdzi co najmniej 3 lata aktualizacji zabezpieczeń i aktualizację do wyższej wersji Androida.



Jak przystało na wytrzymały telefon Doogee S98 ma IP68 i IP69K. Oznacza to, że można z nim popływać lub umyć pod prysznicem. Model ten posiada także certyfikat MIL-STD-810G, co oznacza, że powinien działać także w ekstremalnych warunkach pogodowych.



Inne funkcje S98 to: moduł NFC, dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth 5.1, boczny skaner linii papilarnych.



Doogee nie potwierdził dokładnej daty premiery S98, ale ma to być już mniej więcej druga połowa marca. Do tego czasu można wziąć udział w konkursie, który aktualnie odbywa się na oficjalnej stronie firmy.