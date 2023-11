@luqass Oscal TIGER 10 - budżetowy telefon za 350 zł! Oscal TIGER 10 - budżetowy telefon za 350 zł!

07.11.2023 17:34, aktualizacja: 08.11.2023 20:21

Trzy lata temu opublikowałem recenzję Cubota Note 20 który w 2020 roku mogliśmy kupić za 350 zł, telefon nie był idealny ale prezentował dobry stosunek jakości i możliwości do ceny. Od tamtej pory rynek przeżył lekkie załamanie. COVID i wojna na Ukrainie zachwiały łańcuchami dostaw a telefony stały się droższe, właściwie to po Cubocie Note 20 nie widziałem równie taniego i udanego telefonu, aż do teraz. W przyszłym tygodniu do sprzedaży trafia Oscal TIGER 10 który kupić będzie można właśnie za około 350 zł.

Jeśli chodzi o wymiary to TIGER 10 ma zaledwie 8,75mm grubości i waży zaledwie 195 g. Segment cenowy nie pozostawia złudzeń, jest to plastikowa konstrukcja ale obudowa dostępna jest w trzech kolorach: Dim Forest Green, Summer Sky Blue i Stardust Grey. Wyświetlacz o przekątnej 6,56 cala ma rozdzielczość HD+ i obsługuje częstotliwością odświeżania 90 Hz. Szkoda że mamy tu tylko rozdzielczość HD+, a nie FHD+ natomiast cieszy wyższa częstotliwość odświeżania, co w cenie 350 zł i tak jest sporą niespodzianką.

Telefon napędza ośmiordzeniowy procesor Unisoc T606. T606 produkowany jest w technologii 12nm, a jego rdzenie mogą pracować w maksymalną częstotliwością 1,6GHz. Wynik T606 w AnTuTu wynosi około 265 000 pkt, jest dwa razy tyle ile wynik starszych procesorów MediaTeka serii P, w tym wciąż popularnego ale już dawno past prime Helio P60. Jeśli chodzi o pamięć, to znajdziemy tu 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej- również całkiem sporo zważywszy na segment cenowy.

Dużym plusem TIGERA10 jest to, że działa na systemie DokeOS 4.0 opartym na nowym systemie Android 13. Wiadomo w przypadku budżetowych telefonów nie ma co liczyć na aktualizację do wyższej wersji, dlatego ważne jest aby decydując się na zakup takiego telefonu od razu mieć możliwie najnowszą wersję Androida.

Jeśli chodzi o aparaty to Oscal TIGER 10 jest wyposażono w 8-megapikselowy aparat do selfie i potężny 50-megapikselowy aparat ISOCELL JN1 od Samsunga z tyłu. Całość zasila bateria o pojemności 5180 mAh, która powinna wystarczyć na 624 godziny w trybie czuwania.

Oscal TIGER 10 11.11 będzie do kupienia na aliexpress za około $83,99 (350 zł)! Cena bardzo niska, ale dostępna tylko przez 7 dni, po 17 listopada cena już wzrośnie, o ile tego nie wiem, ale z własnego doświadczenia wiem, że telefony najtaniej kupuje się w dniu premiery, potem cena już rośnie.