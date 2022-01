Oukitel WP16 z baterią 10600 mAh i kamerą noktowizyjną

Oukitel to obok Ulefona i DOOGEE jedna z najbardziej znanych chińskich marek zajmujących się produkcją wytrzymałych smartfonów. W tym roku Oukitel wprowadził na rynek nowy wytrzymały smartfon WP16. Model ten trafił do sprzedaży za pośrednictwem oficjalnego sklepu na AliExpress.

Wymiary WP16 to 174,8 x 83 x 18,5 mm, a jego waga to około 380g. Obudowa WP 16 wykonana jest z TPU, stopu aluminium i poliwęglanu. Cała konstrukcja jest sztywna a otwór głośnika, gniazdo karty i port USB-C zabezpieczono przed dostaniem się do nich kurzu i wody.

WP16 posiada dużą baterię o dużej pojemności 10600 mAh, która może zapewnić do 883 godzin w trybie czuwania. Bateria obsługuje szybkiego ładowania 18 W więc naładowanie tego telefonu od 0% do 100% zajmie około 3,5 godziny.

Jeśli chodzi o aparaty to mamy tu Oukitel aparat do selfie SONY 20MP w wycięciu w kształcie kropli wody, oraz kamerę noktowizyjną z czujnikiem IMX350 którą doświetlają cztery ledy emitujące światło podczerwone. Według deklaracji producenta ma to zapewnić wyraźne widzenie nawet z odległości 20 metrów w całkowitej ciemności. Główny aparat z matrycą SONY ma rozdzielczość 12MP. pozwala na uchwycenie każdej wspaniałej chwili, takiej jak wschody i zachody słońca czy dzikie odkrycia, gdziekolwiek jesteś.

Telefon pokryty tworzywem z obudową wzmocnioną metalem jest wystarczająco wytrzymały, aby wytrzymać różne trudne warunki oraz zapewnić lepszą ochronę w czasie upadku. WP16 przeszedł standardowe testy i uzyskał certyfikaty MIL-STD-810G oraz IP68 i IP69K.

WP16 jest wyposażony w 6,39-calowy wyświetlacz HD+, który jest chroniony przed zarysowaniem przez szkło Corning Gorilla Glass. Rozdzielczość ekranu to 720×1560 pikseli, a proporcje 19,5:9.

Całość napędza Mediatek Helio P60, szybki ośmiordzeniowy procesor 4xA73 i 4x A53, z maksymalnym taktowaniem 2,0 GHz. P60 jest układem wykonanym w 12 nm procesie techlogicznym. W połączeniu z 8 GB pamięci RAM, telefon umożliwia płynne i szybkie wykonywanie wielu operacji, przeglądania internetu, oglądania filmów czy grania w gry. Natomiast 128 GB pamięci wewnętrznej jest w stanie zapisać ogromne ilości zdjęć, muzyki czy filmów. W razie czego możemy ją jeszcze rozbudować o dodatkowe 256 GB za pomocą karty microSD.

WP16 działa pod kontrolą systemu Android 11, pozwala na używanie dwóch kart SIM, przy czym LTE działa na obu portach. Model ten wyposażony został w skaner linii papilarnych, system rozpoznwania twarzy który umożliwia szybkie odblokowanie telefonu.

Dzięki NFC WP16 to nie tylko smartfon, ale także Twój portfel, więc możesz go używać, aby nim płacić. WP16 uzbrojony w globalny system nawigacji (GPS, GlONASS, Beidou i Galileo), dzięki czemu model ten może zapewnić dokładniejsze i niezawodne ustalanie naszej pozycji oparte o wiele systemów.