OUKITEL WP21 z procesorem 6 nm! @luqass OUKITEL WP21 z procesorem 6 nm! 15.11.2022 23:28

Oukitel właśnie zaprezentował swój pierwszy wytrzymały smartfon z procesorem 6 nm, który do sprzedaży trafi w Czarny Piątek. Model ten standardowo jak na ten segment rynku posiada wytrzymałość potwierdzoną certyfikatami IP68, IP69K i najnowszymi standardami MIL-STD-810H. To co zaskakuje w OUKITEL WP21 to dwa wyświetlacze, procesor MediaTek Helio G99 wykonany w 6 nm procesie technologicznym, 12 GB RAM i 256 GB ROM, oraz cztery aparaty.

Światowa premiera rozpocznie się 24 listopada. 24-godzinna limitowana czasowo oferta zostanie uruchomiona w Czarny piątek na AliExpress. Pierwsi nabywcy WP21 otrzymają dodatkowe kupony o wartości 10 USD oraz inteligentny zegarek o wartości 69,99 USD, który może pracować na jednym ładowaniu aż 45 dni i który ma wodoodporność do 30 metrów.

Producenci wytrzymałych telefonów od dawna skupiają się na trwałości swoich urządzeń, ale rzadko myślą o wysokiej klasy aparatach i innych zaawansowanych funkcjach. Może to być dość rozczarowujące dla konsumentów obeznanych z technologią, którzy chcą zarówno wytrzymałości, jak i wydajności. Na szczęście najnowszy WP21 wyposażony został w układ MediaTek Helio G99, 12 GB pamięci RAM i aż 256 GB pamięci wewnętrznej, którą możemy rozszerzyć do 1 TB.

Ekran WP21 zapewnia wyraźniejszy i ostrzejszy obraz. Ekran o przekątnej 6,78 cala ma rozdzielczość 2460*1080 i zagęszczenie na poziomie 396 pikseli na cal. Wysoka częstotliwość odświeżania 120 Hz zapewnia płynniejszy obraz w grach i podczas oglądaniu wideo.

Z tyłu WP21 znajduje się kolejny wyświetlacz, który rzadko jeszcze jest spotykany w wytrzymałych smartfonach. W zależności od własnych potrzeb możemy dostosować jego wygląd tak aby w łatwy sposób można było na nim sprawdzić godzinę, stan baterii, zrobić zdjęcie, odbierać połączenia, otrzymywać powiadomienie czy sterować muzyką. Do tego WP21 obsługuje system rozpoznawania twarzy oraz posiada skaner linii papilarnych.

WP21 i należy do kategorii wytrzymałych smartfonów ma wzmocnioną obudową, która zapobiega pęknięciom. Dzięki wodoodporności, pyłoodporności i odporności na upadki OUKITEL WP21 jest zatem idealnym smartfonem dla osób pracujących w trudnych warunkach. Telefon wyposażono w baterię o pojemności 9800 mAh z szybkim ładowaniem 66 W.

OUKITEL WP21 został wyposażony w 20-megapikselowy aparat przedni i 64-megapikselowy aparat główny, który z łatwością poradzi sobie ze zrobieniem niezłych zdjęć w większości codziennych warunków. OUKITEL WP21 jest wyposażony w 20-megapikselowy obiektyw noktowizyjny Sony IMX350 z autofokusem o maksymalnym zasięgu 20 m. Do tego dochodzi kamera makro o rozdzielczości 2 megapikseli.