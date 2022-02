Recenzja Vacos Baby Monitor — Elektroniczna niania z termometrem!

Dziś recenzja Vacos Baby Monitor, czyli elektronicznej niani, którą kupić można w sklepie amazon za około 550 zł.

Recenzja dostępna także na YouTube:

W zestawie wraz z kamerą otrzymujemy panel do sterowania, dwa zestawy kabli i zasilaczy jeden do kamery jeden do sterownika, dwa takie elementy ozdobne, nie wiem jak je nazwać, jeden w kształcie rogów drugi chyba kocich uszów. Poza nimi są tu jeszcze elementy do montażu kamerki na ścianie lub suficie.

Sama kamera biorąc pod uwagę jej wygląd fizyczny nie różni się praktycznie niczym od innych kamer do monitoringu. Obudowa jest okrągła, biała i wykonana ze śliskiego lakierowanego plastiku. Dopiero zakładając na nią tutaj w specjalnym miejscu te uszy lub rogi nadajemy jej wyglądu zabawki.

Z tyłu kamery mamy dwie anteny, jedna służy do komunikacji ze sterownikiem, a druga to czujnik temperatury. Poza tym mamy tu jeszcze gniazdo USB-C i otwory montażowe na spodzie.

Równie ważny, jak sama kamera jest panel sterujący. Panel ma 5-calowy ekran LCD, który zapewnia wyraźny, przejrzysty obraz. Z jego prawej strony mamy przyciski do jego obsługi. Na górnej krawędzi umieszczono przycisk włącz/wyłącz oraz wysuwaną antenę. Na prawej krawędzi mamy port USB-C. Z tyłu mamy jeszcze wysuwaną nóżkę, dzięki której możemy panel sobie postawić, obok nóżki znajduje się również slot na kartę pamięci.

Kamera posiada nie tylko mikrofon, ale i głośnik, dzięki któremu możliwa jest komunikacja dwukierunkowa. Jest to bez wątpienia przydatne, bo możemy nie tylko słyszeć swoje dziecko, ale i do niego mówić np. kiedy się obudzi.

Sterownik ma wbudowany akumulator o pojemności 3000 mAh, który wystarcza na około 8 godzin pracy, natomiast kamera nie ma wbudowanej baterii, więc musimy cały czas mieć ją podłączoną do zasilacza. Wprawdzie kabel zasilający ma aż trzy metry długości, ale moim zdaniem przydałby się też przynajmniej podstawowy akumulator, bo jak tylko odłączymy kamerę od zasilania to przestaje ona działać.

Panel kontrolny pozwala nam na sterowanie nawet czterema kamerami jednocześnie. Możemy za jego pomocą zmienić ustawienia kamery takie jak jasność czy głośność, przesuwać obiektyw w różne strony. W menu możemy ustawić czułość mikrofonu, detektora ruchu, możemy tutaj zaprogramować pory karmienia, a nawet budzik. Mamy tutaj również kilka wgranych kołysanek, albo raczej melodyjek, bo nie ma tutaj klasyków znanych z polskiego podwórka takich jak wlazł kotek na płotek, czy na Wojtusia z popielnika. Ideałem byłaby możliwość wgrania własnych kołysanek, ale nigdzie nie znalazłem takiej opcji.

Najciekawszą jak dla mnie funkcją jest termometr, który w przypadku wykrycia zbyt wysokiej lub za niskiej temperatury uruchomi alarm. Alarm uruchomić może także sensor ruchu i dźwięku.

Ogólnie obsługa kamery jest bardzo prosta, wystarczy podłączyć ją do zasilania, włączyć panel i gotowe. Nie trzeba nic parować, łączyć się z WI-FI. Cały proces konfiguracji i łączenia jest w pełni automatyczny. Oczywiście ma to swoje plusy i minusy. Minusem jest zasięg. Maksymalnie wynosi on 300 metrów, ale w różnych domach realny zasięg może być dużo mniejszy. Poza tym kamery nie można sparować z telefonem, więc poza domem nie będziemy mieć podglądu. Plusem jest oczywiście bezpieczeństwo. Kamery nie można podłączyć do internetu, więc nie można jej zhakować. Połączenie między kamerą a panelem jest szyfrowane. Mamy dzięki temu pewność, że nikt się do nich nie podłączy i naszego dziecka nie będzie podglądać.

To samo tyczy się nagrywania, mamy możliwość zapisywania wideo w pamięci na karcie, ale możemy ograniczyć się do samego podglądu bez fizycznego zapisu. Nic nie jest przechowywane w pamięci, nic nie jest zapisane w chmurze, więc nie ma czego ukraść.

Sama kamera obraca się w zakresie 355 stopni na boki i 55 stopni do góry i na dół. Możemy też przybliżać obraz środkowym przyciskiem, dostępny jest tutaj zoom 1,5X do 2X. Co ważne kamera porusza się bardzo cicho, więc nawet jeśli będziemy nią kręcić we wszystkie strony, to nie obudzimy naszego dziecka.



Teraz najciekawsza część, czyli jakość nagrań. Vacos Baby Monitor nagrywana wideo w rozdzielczości HD. W dzień jakość obrazu jest przeciętna. Nie ma co się oszukiwać nie jest on zbyt ostry, ale wyraźny. Dla porównania tak wygląda obraz zarejestrowany przez Redmi Note 9 Pro.

W nocy kamera automatycznie doświetla obraz diodami na podczerwień. Podany przez producenta zasięg kamery w nocy wynosi 5 metrów. Jakość wideo zarejestrowanego w nocy jest niezłą. Też mamy tu pikselację i sporo szumu, ale mimo to mamy widoczny podgląd na pokój. I tutaj kolejne porównanie z nagraniem z telefonu.



Podsumowanie

Vacos Baby Monitor do kupienia jest za około 500 zł. Za te pieniądze kamera oferuje ciekawy zestaw funkcji. Nie wszystkich na plus. Kamera działa tylko i wyłącznie w połączeniu z panelem sterowania, i tylko lokalnie. Zapewnia to z jednej strony szybkość działania, łatwość obsługi i bezpieczeństwo, ale z drugiej wyklucza możliwość wykorzystania do jej obsługi telefonu. Poza tym kamera działa tylko podłączona do zasilania. Z minusów muszę tu jeszcze wymienić brak możliwości zmiany języka sterownika na polski oraz brak możliwości wgrania własnych kołysanek. Natomiast jeśli chodzi o plusy, to mamy tutaj termometr, czujnik ruchu, głośnik i mikrofon zapewniający komunikację dwukierunkową. Do tego mamy tutaj atrakcyjny wygląd i możliwość ustylizowania kamery na zabawkę za pomocą dodatków.