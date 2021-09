Rogbid Air nowy smartwatch z systemem Android

Kilka miesiący po wprowadzeniu na rynek smartwatcha Rogbid Panda, Rogbid przygotował nowy model o nazwie Air. Rogbid Air to smartwatch działający na systemie Android w wersji 9.1, z kwadratową kopertą i 1,75-calowym ekranem IPS. Zergarek wyposażono w dwurdzeniowy procesor, i 1, 2, 3 lub 4 GB pamięci RAM, oraz nawet 128 GB pamięci ROM, w zegarku mamy również aparat 5 MP.

Obudowa zegarka wykonana jest ze stopu cynku, a pasek z silikonu. Ekran TFT o przekątnej 1,75 cala ma rozdzielczość 320 * 385 pikseli. Rogbid Air dostępny jest w różnych wariantach kolorostycznych, oraz umożliwia personalizację wygladu tarczy.

Zegarek ma wymiary 50 x 41 milimetrów i grubość 15 milimetrów, posiada modem LTE, moduł GPS z obsługą A-GPS i Glonass który umożliwia nawigację z aktualnymi danymi o ruchu drogowym.

Mamy tu również czujnik tętna, a według producenta zegarek jest ma wodoodporność do 5 atm i dzięki czemu nadaje się do pływania. Akumulator o pojemności 700 mAh powinien być w stanie naładować się w ciągu półtorej godziny i pozwolić na działanie do pięciu dni przy normalnym użytkowaniu, lub dziesięć dni w trybie czuwania.

Rogbid Air do kupienia jest między innymi w serwisie Banggood za około 500 zł.