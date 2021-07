Łamiemy system, czyli jak zainstalować Windows 11 na niewspieranych maszynach.

Mimo że Microsoft obniżył swoje wymogi dla nadchodzącej wersji Windows 11, to okazuje się, że nie każdy dysponuje TPM 1.2, co sprawia, że nie da się zainstalować nowego Windowsa

Na szczęście z pomocą przychodzą rozwiązania znalezione w sieci.

#Metoda 1

Klikamy start I wpisujemy “regedit”, a potem klikamy enter. Przechodzimy do gałęzi:

Komputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\UI\Selection

A następnie zmieniamy wpisy:

"UIContentType"="Mainline"

"UIBranch"="Dev"

"UIRing"="External"

Przechodzimy do

Komputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\Applicability

I znowu zmieniamy wpisy

"BranchName"="Dev"

"Ring"="External"

"ContentType"="Mainline"

#metoda 1a

Postanowiłem dodać ten wpis rejestru, możliwe, że jest wymagany, a nie zaszkodzi podczas upgrade z Windows 10 na Windows 11, lub na nowszą wersję jedenastki. Zapisujemy go jako rozszerzenie reg np. jako Bypass.reg, i otwieramy, aby dodać do rejestru.

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\LabConfig] "BypassTPMCheck"=dword:00000001 "BypassSecureBootCheck"=dword:00000001 "BypassRAMCheck"=dword:00000001

Teraz można już przejść do Windows Update, aby rozpocząć pobieranie Windows 11 Insider Preview

Teraz czekamy, aż mniej więcej na 8% pojawi się błąd instalacji. Zamykamy go I przechodzimy na partycje C do C:\$WINDOWS.~BT\Sources I tu podmieniamy plik appraiserres.dll, który znajduje się w obrazie ISO Windows 10 w katalogu sources.

Jeszcze raz przechodzimy do Windows Update I ponawiamy próbę. Instalacja powinna rozpocząć się już bez błędu.

Voilà, teraz tylko czekaj aż nowy Windows 11, zainstaluje się na naszym komputerze.

#Metoda 2

Najprostsza i zarazem najszybsza metoda

Z internetu ściągamy plik OfflineInsiderEnroll.cmd, Aby to uczynić, wchodzimy na tę stronę

https://github.com/whatever127/offlineinsiderenroll/find/master

Klikamy prawy przycisk myszki na OfflineInsiderEnroll.cmd I wybieramy, zapisz jako.

Po ściągnięciu na dysk otwieramy plik z prawami administratora. Klikamy na niego prawym klawiszem myszy I wybieramy Uruchom jako administrator. Wybieramy pierwszą pozycję za pomocą klawisza 1 I zatwierdzamy enterem, następnie klikamy dowolny klawisz w celu zamknięcia okna programu.

Program może zapytać się o ponownie uruchomienie komputera bądź też nie.

Teraz robimy dokładnie to samo co w punkcie #metoda 1a

#Metoda 3

W tym przypadku trzeba zaopatrzyć się w iso, lub je samemu utworzyć za pomocą UUP.

Windows 11 22000.51 lub 22000.1 W przypadku wersji 22000.1 po instalacji Windows Update sam dokona aktualizacji do buildu 22000.51 dodając nowe funkcje, których brakowało.

Teraz gdy już mamy iso, tworzymy obraz używając programu Rufus.

https://rufus.ie/pl/

Wybieramy domyślne ustawienia, robimy bootowalny pendrive.

Wsadzamy Pendrive o pojemności 8GB. Wszystkie dane zostaną z niego wymazane.

Aby obejść wymagania, tworzymy plik tekstowy, który będzie zawierał poniższy wpis:

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\LabConfig] "BypassTPMCheck"=dword:00000001 "BypassSecureBootCheck"=dword:00000001 "BypassRAMCheck"=dword:00000001

Zapisujemy go z rozszerzeniem reg, np. Bypass.reg na pendrive, na którym przed chwilą stworzyliśmy botowalny Windows 11.

Przechodzimy do UEFI w celu wyłączenia Secure Boot, który jest wymagany przez Windows 11.

Paradoks jest tak, że rufus robi obraz, który wymaga tej czynności.

Odpalamy nasz komputer z Pendrive i czekamy, aż pojawi się wybór systemu, który chcemy zainstalować.

Przytrzymujemy CTRL i F10, otworzy się CMD, z jego poziomu otwieramy notatnik, wklepujemy notepad. W notepad wybieramy open z menu file, wybieramy computer > Pendrive I z menu kontekstowego wybieramy scal (merge) pozwoli to dodać plik rejestru do instalatora.

Teraz możemy wybrać wersje systemu I zainstalować go bez przeszkód. Już po pierwszym restarcie podczas instalacji można udać się do UEFI I włączyć z powrotem Secure boot

#Metoda 4

W sieci pojawiła się aplikacja, która poprowadzi cię za rączkę i automatycznie spełni wszystkie wymogi, aby zainstalować Windows 11, na stronie dostępny jest też Discord, w którym można otrzymać pomoc w przypadku ewentualnych problemów.

Program można pobrać stąd

https://github.com/project-winpass11/WinPass11.GuidedInstaller/releases

#Tips

Windows Update, zniknął.

Jeśli z jakieś powodów nie ma Windws Update po instalacji Windows 11 oraz innych funkcji okna Ustawienia, skasuj SettingsPageVisibility

Aby to zrobić, jeszcze raz przejdź do edytora rejestru. Przechodzimy do

Komputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Skasuj SettingsPageVisibility lub jego zawartość, otwórz ponownie Ustawienia, a Windows Update powróci na swoje miejsce. Powodzenia.