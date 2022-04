Przypadki z rozmów kwalifikacyjnych IT na stanowiska programisty. Strona główna › @molexor › Przypadki z rozmów kwalifikacyjnych IT na stanowiska programisty. 03.04.2022 16:55

Tak się składa, że brałem i nadal biorę udział w dość sporej liczbie rozmów kwalifikacyjnych, prawie wyłącznie na stanowiska programistów w różnych językach programowania. Dziś, chciałbym się podzielić kilkoma „przypadkami”, które często obserwuję podczas takich spotkań.

Generalnie rozmowa rekrutacyjna z mojej perspektywy, to czas, żeby sprawdzić kilka rzeczy:

Poziom wiedzy technicznej/doświadczenie (czy technicznie kandydat jest w stanie pełnić obowiązki) Oczekiwania kandydata i czy są one zbieżne z tym co jest oferowane Umiejętności miękkie i wpasowanie w kulturę/zespół Kwestie formalne

Standardowa godzina, to niewiele czasu, aby uzyskać wystarczający zestaw informacji o kandydacie, więc trochę trzeba się spieszyć, i dobrze kierować rozmową.

Umowa o pracę, to kontakt dwustronny, więc i kandydat podczas rozmowy powinien móc sprawdzić, czy jest to na pewno miejsce dla niego.

"Od dawna śledzę państwa firmę i to ogłoszenie idealnie do mnie pasuje"

Stwierdzenie takie, pada często w odpowiedzi na pytanie: „dlaczego zainteresował się pan naszą firmą/ofertą?”. Niestety najczęściej kolejne zdania wypowiadane przez kandydata, całkowicie to zdanie dyskredytują. Bywają pomyłki, gdzie kandydat zaczyna mówić o innym pracodawcy. Często też obnażony zostaje brak zapoznania się z wymaganiami wymienionymi w ofercie.

Miło jest kiedy kandydat faktycznie przeczyta o firmie, i być może chociaż przeczyta czym są wymienione frameworki. Nie koniecznie musi je znać, ale brak zapoznania się z ofertą świadczy o braku zaangażowania w proces, co nie tylko jest złym sygnałem dla pracodawcy, ale także może kończyć się rozczarowaniem kandydata, wiec chyba warto poświęcić 5 minut przed rozmową.

Osobiście, wolałbym już, żeby kandydat powiedział, że zobaczył ogłoszenie i chciał więcej się dowiedzieć o stanowisku – dlatego tu jest. Nie musi być w 100% przekonany, bo na jakiej podstawie miałby być. Po to też jest rozmowa, a umowę podpisują dwie strony.

"Kolega powiedział, że można tu sporo zarobić"

Motywacja do bycia programistą jest istotna według mnie. Jasne – część ludzi pędzi za nagłówkami „Programista 30k” i być może jest to ok. Jednak mając do wyboru kandydata z pasją i bez niej, obstawiałbym jednak tego pierwszego.

Praca programisty jest moim zdaniem przyjemna – jest procesem twórczym z widocznym działającym rezultatem. Podobnie jak np. stolarstwo. Widzimy efekt. Nie każdy jednak potrafi to docenić, a programowanie będzie dla niego zwykłym obowiązkiem. Raczej taka osoba nie będzie „wpadać na rozwiązanie pod prysznicem”. I nikogo do tego nie zmuszam, ale my programiści naprawdę tak mamy ;)

Patrząc na problem nieco głębiej, jest to różnica pomiędzy motywacją wewnętrzną i zewnętrzną (polecam poczytać o obu w książce: „inaczej” Radosława Kotarskiego)

Czy to oznacza, że Ci drudzy nie mają szans, lub nie powinni być zatrudniani?

Nie, ale warto wiedzieć, co motywuje człowieka od samego początku.

A skoro już przy motywacji jesteśmy, to pozwolę sobie dosłownie na sekundę zboczyć z tematu programistów. Przy stanowiskach menadżerskich również warto pytać, o to co nas napędza. Dla mnie papierkiem lakmusowym jest, kiedy kandydat na menadżera motywowany jest poczuciem władzy – jemu w zasadzie będzie obojętne na z jakim projektem, z jakim zespołem, czy nad czym będzie pracował. Taki człowiek będzie osiągał może nawet i dobre wyniki, jednak nie jest to tym człowieka, z którym chciałbym pracować.

Dotknę też tylko problemu niedopasowania do stanowiska. To, że ktoś nie lubi programować, może oznaczać równie dobrze, że będzie świetnym analitykiem, albo menadżerem, albo designerem – ludzie po prostu są różni i co innego ich kręci. Osobiście myślę, że warto robić w życiu to, co się lubi. Więc jako kandydat, warto zastanowić się, czy to jest na pewno kierunek, w którym chcę iść, czy jest to tylko przystanek na mojej drodze. Jako osoba rekrutująca, warto mieć czasem w głowie inne stanowiska, a nie tylko to, na które kandydat się zgłosił.

"Najważniejsza dla mnie jest możliwość rozwoju"

Cytując doktora House-a „Ludzie kłamią”. Z doświadczenia powiem, że zdanie „Najważniejsza dla mnie jest możliwość rozwoju” pada bardzo często podczas rozmów, ale tylko w niewielkim procencie jest ono prawdą, lub blisko prawy. No bo powiedzieć: „rozwój mnie nie interesuje” byłoby oczywiście faux-pas.

Najczęściej zdanie to, pada przy rekrutacjach na stanowiska juniorskie, często, kiedy miałaby to być pierwsza praca w IT. Problem pojawia się, kiedy pada pytanie, o to co kandydat robi do tej pory, żeby się rozwijać. Stosunkowo często kandydaci udostępniają link do GitHub-a, gdzie aktywność pojawiła się raz, w związku z zajęciami na studiach lub innym kursem. Brak przy tym kursów, czy szkoleń, które kandydat mógłby polecić to także oznaka tego, że może rozwój dla tej osoby nie jest aż tak ważny jak twierdzi.

Często o tym się zapomina, ale praca, to nie jedyna droga rozwoju.

Innym aspektem tego zdania są oczekiwania kandydata, bo za słowem „możliwość rozwoju” może kryć się wiele rzeczy. Czasem kandydaci wprost mówią o tym, że chcieliby, aby ktoś ich prowadził, mentorował i wskazywał drogę. Samo w sobie oczekiwanie jest dobre, ale tylko jeśli idzie w parze z pracą własną. Nowa osoba w zespole, to również „koszt” dla zespołu – ktoś musi wdrożyć taką osobę w projekt. Jeśli odpowiedzi wskazują na brak chęci samodzielnej pracy, to jest to zły sygnał, dlatego warto zadać dodatkowe pytania po usłyszeniu „Najważniejsza dla mnie jest możliwość rozwoju”.

Syndrom bootcampu — czyli w 3 miesiące od zera do kodera

Sądzę, że jest specjalne miejsce w piekle, dla marketingowców bootcampów dla programistów.

Obiecują oni, że w 3 miesiące zrobią z człowieka samodzielnego, dojrzałego programistę. Że w tym czasie zapoznają ucznia, zarówno z bazami danych, frontendem jak i backendem. Nic bardziej mylnego.

I taki człowiek idzie na bootcamp, uczy się pilnie, a pokazany mu został wierzchołek góry lodowej i uwierzył, że to już wszystko. Ba… zakończył kurs pozytywnie, tworząc „pełnoprawną” aplikację!

Zadowolony klient!

Potem wkracza rzeczywistość i wielkie rozczarowanie.

Źródło zdjęć: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dunning%E2%80%93Kruger_effect.jpg Efekt Dunninga-Krugera - kompetencje vs pewność siebie

Nie mówię, że bootcampy są złe- jest to spora dawka praktyki i nauki w krótkim czasie. Trzeba na nie tylko patrzeć tylko nieco bardziej krytycznie.

Jest to jedna wielka pożywka dla efektu Dunninga-Krugera. Podnosząc kompetencje, niepomiernie podnosi pewność uczestników co do swojej wiedzy. A dzieje się tak w imię marketingu.

Ponieważ kandydat przekonany jest o swojej dużej wartości po kursie, jego oczekiwania również rosną.

Nie chciałbym być źle odebrany – nie dyskwalifikowałbym takiego kandydata, ale nader często widziałem jak tacy ludzie, przechodzą szok po zatrudnieniu. Okazuje się, że w wielu przypadkach ich wiedza, co do której byli tak przekonani, jest tak naprawdę powierzchowna i nie pozwala na samodzielne wykonywanie powierzanych obowiązków. Pik pewności siebie przypada zazwyczaj na moment przed rozmową rekrutacyjną lub tuż po zatrudnieniu.

„nie wiem czego nie wiem”

Jeśli jesteś kandydatem, zweryfikuj swoją wiedzę niezależnie, postaraj się zrobić coś innego niż uczono cię na bootcampie. Innymi słowy, staraj się dowiedzieć, czego ci brakuje. Realistyczny obraz samego siebie buduje prawdziwe, a nie fałszywe poczucie własnej wartości.

"Dlaczego chce pan zmienić pracę?"

Jednego jestem prawie pewny: jeśli programista bardzo mocno narzeka na swojego pracodawcę na rozmowie rekrutacyjnej, będzie to robił również po opuszczeniu firmy, do której się rekrutuje.

Nie ma nic złego w krótkim podsumowaniu, dlaczego chcemy zmienić pracę, natomiast szerokie omawianie konfliktów i problemów, świadczy zazwyczaj źle nie tylko o poprzednim pracodawcy, ale także o kandydacie.

Radziłbym mimo wszystko szczegóły zachowywać dla siebie. Bywało, że wysłuchałem tyrad, jak to pracodawca nie daje czasu na innowacje, jak obcina czas i przez to, nie da się testować, jak to ludzie w zespole są źli, kierownik niekompetentny, a projekt przestarzały. Naprawdę nie potrzebowałem tego wiedzieć. Czasem pada wtedy „perfidne pytanie”: „co pan zrobił, żeby tę sytuację zmienić?”.

Perfidne, no bo przecież w głowie takiego kandydata, on nie mógł nic zrobić, z nikim porozmawiać na ten temat, nie mógł próbować zażegnać konfliktów itd. Słowem on był tylko bierną ofiarą.

Bywają może miejsca pracy, gdzie faktycznie nie można wiele zrobić, jednak moim zdaniem zazwyczaj da się przynajmniej spróbować rozwiązać problemy w miejscu pracy.

Być może brzmi to brutalnie, ale rozmowa kwalifikacyjna, to nie najlepsze miejsce na „wylewanie żali”

"Jestem zbyt punktualny i zbyt mocno angażuję się w pracę"

Wyuczone formułki to również częsty przypadek na rozmowach. Każdy „niby-poradnik” mówi o tym, że zapytany o swoje słabe story, powinieneś odwrócić tę odpowiedź na swoją korzyść. Tymczasem bywa, że pytania sprawdzają po prostu szczerość. „Ludzie kłamią” – więc czasem jest dobrze zadawać pytania inaczej. Jeśli ktoś odpowiedział: „jestem zbyt punktualny”, na pytanie o swoje wady, może warto zadać pytanie inaczej i na przykład spytać: „co powiedzieliby o tobie, twoi koledzy z pracy?”. To pytanie jest mniej abstrakcyjne i łatwiejsze moim zdaniem do odpowiedzenia. Dodatkowo wewnątrz nas samych wywołuje moment zastanowienia się nad tym, nie jak sami siebie odbieramy, ale bardziej obiektywnie: „co myślą o nas inni?”.

Nie mniej wyuczone formułki i „dobre rady cioci Kloci” co do tego, jak zachowywać się na interview nie są rzeczą rzadką podczas rozmów kwalifikacyjnych.

I tak naprawdę szkodzą.

Część techniczna - "wydaje mi się, że o ile dobrze pamiętam..."

Część techniczna nie zawsze jest punktem rozmowy. Czasem jest oddzielnie, a w niektórych firmach zamiast niej pojawiają się testy, lub zadania do wykonania. Na rozmowach, w których brałem udział i ta część techniczna występowała, zazwyczaj wiąże się ona z najwyższym poziomem stresu u kandydatów. Pytania są dość konkretne, więc zbyt dużo ukryć się nie da…

Nie oznacza to, że kandydaci nie próbują zatuszować niedostatków wiedzy.

Po pierwsze trzeba powiedzieć, do czego ta część techniczna służy: służy weryfikacji wiedzy i umiejętności tzw. „twardych” żeby oszacować czy kandydat da sobie radę na tym stanowisku, czy też nie. Tyle. Nie służy „pogrążeniu kandydata”, zdołowaniu go, żeby miał niższe wymagania, czy popisaniu się wiedzą własną przed resztą ludzi na rozmowie.

Krzywdą dla kandydata byłoby zatrudnienie go na stanowisku, gdzie nie ma kwalifikacji. Prawda?

Nie mniej pojawiają się ludzie, którzy w sposób pokrętny chcą kompensować braki.

Jaskrawymi przypadkami są kandydaci, którzy w dobie rozmów online zaczynają … szukać odpowiedzi w internecie. Bywało, że w okularach widziałem pojawiającą się stronę stackoverflow.com czy dokumentację. Jestem za tym, żeby takie coś ucinać jak najszybciej.

Zgadywanie w części technicznej również nie prowadzi do niczego dobrego. Lepsze jest „nie wiem”, niż pokrętna odpowiedź.

Zazwyczaj nikt nie wymaga definicji – w końcu w programowaniu liczą się umiejętności praktyczne, więc jeśli potrafimy podać przykład, albo swoimi słowami opowiedzieć, o co chodzi w zagadnieniu, to wydaje mi się, że jest to jak najbardziej w porządku.

Arogancja - "powiem wam teraz, kim jesteście"

Na zupełnie innym biegunie, niż juniorzy, są kandydaci z wieloletnim doświadczeniem w branży. Często o wiele bardziej dojrzali, nie tylko w kwestiach technicznych, ale również znający swoje oczekiwania, wartość, i tacy, którzy wiedzą dokładnie co mogą wnieść do zespołu swoją osobą.

Problem pojawia się, kiedy pewność siebie zastępowana jest przez arogancję.

Znów nie chciałbym być źle odebrany, osobiście cenie sobie szczerość i bezpośredniość. Uważam jednocześnie, że obie strony w rozmowach zasługują na szacunek.

Bywa, że tzw. seniorzy zapominają, o tym przychodząc (albo spóźniając się) na spotkanie bez przygotowania, zapoznania się z ofertą pracy, za to z oczekiwaniem, że to oni są gwiazdą i każdy o nich będzie zabiegał.

Jaskrawym przypadkiem była dwójka kandydatów, z którymi miałem okazję się spotkać. Pierwszy z nich stwierdził już na początku, że na spotkaniu jest „bo tak”, po czym zaczął wysuwać bardzo dziwne oczekiwania, jak na stanowisko, o którym wtedy była mowa.

W drugim przypadku kandydat zaczął od stwierdzenia: „to ja teraz wam powiem, kto jest tu kim i ile zarabia”. Przy czym oparł swoje przypuszczenia chyba tylko na płci i ubraniu. Mocno się przy tym pomylił.

Cała dalsza rozmowa również była dość arogancka i szorstka.

Co ciekawe, wiedza obu tych kandydatów została mocno zweryfikowana podczas części technicznej. Nie byli tak mocni, za jakich się uważali.

Szczerze mówiąc, nie sądzę jednak, że miało to decydujące znaczenie. Nawet gdyby byli naprawdę dobrzy, wiedza techniczna to jedynie jeden z aspektów decyzji o zatrudnieniu, lub nie, kandydata. Część kandydatów o tym zapomina.

I więcej....

Nie wspomniałem o wielu aspektach, o których podczas takich rozmów warto pamiętać, jak choćby stres, czy zachowanie powagi w niektórych momentach (co bywa trudne).

Wiele rozmów było nasyconych humorystycznie, inne były dość smutne. Bywały sytuacje, które totalnie zaskakiwały wszystkich. Nie chcę ich tu opisywać, aby nikogo nie dotknąć. Nie mniej branie udziału w rekrutacjach to bardzo ciekawe doświadczenie za które jestem bardzo wdzięczny.

Co muszę zaznaczyć, dzielę się tymi doświadczeniami, nie po to, żeby komuś dawać „dobre rady”. Nie jestem też rekruterem, a jedynie „gościem z IT”, który miał okazję akurat brać udział w setkach rozmów.

Cały ten wpis należy traktować raczej jako subiektywny obraz przypadków rekrutacji. Jeśli ktoś jest ekspertem w danej dziedzinie – na przykład rekrutacji, to może pisać ekspertyzy, ja co najwyżej mogę pisać własne opinie, co niniejszym czynię ;).

Mam nadzieję, że ten wpis pozwoli również spojrzeć na proces rekrutacji w IT, może w trochę inny sposób i ułatwi niektórym rozmowę. Starałem się także nie wysuwać wniosków i uniwersalnych porad. Uniwersalne rady nie istnieją, a wnioski możecie wysunąć sami.

A wy? Jakie macie doświadczenia z rozmowami rekrutacyjnymi ?