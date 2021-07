Wykop.pl ponownie zalewany treściami pedofilskimi. Administracja usuwa krytykę

Relacje pomiędzy administracją Wykopu.pl, a własnymi użytkownikami właściwie nigdy nie były dobre. Często wybuchające afery opatrzone złośliwie animowanym gifem „kręcenie Małysza”, zalewanie strony głównej znaleziskami nawiązującymi do przedmiotu sporu oraz tworzenie specjalnych znalezisk będących próbami wymuszenia na administracji czynności naprawczych spotykały się bardzo często z brakiem samokrytyki oraz banowaniem użytkowników zgłaszających nieprawidłowości. Niekompetentna administracja od lat nadużywa usuwania krytycznych wobec siebie treści, opatrując je tzw. „czerwonymi belkami”, co tym bardziej powoduje złość użytkowników, którzy zgłaszają często oczywiste nieprawidłowości.

Niekompetencja ta idzie w parze z bardzo kiepską jakością pracy programistów i moderatorów serwisu. Od dawna istnieje przekonanie, że Wykop.pl jest fatalnie napisanym serwisem, a nienaprawialne błędy, na które użytkownicy wskazują od dawna, potęgują wrażenie samowolki i amatorki.

Przykładem tego są publikowane w serwisie treści pedofilskie, które co jakiś czas doskwierają użytkownikom wykopowego Mikrobloga, szczególnie w godzinach nocnych. Michał Białek, CEO tego serwisu kilka lat temu oznajmił, że Wykop.pl wprowadzić ma zamiar dodatkowe zabezpieczenia – od rejestrujących się użytkowników domagano się podania numeru telefonu, aby wysłać następnie kod potrzebny do aktywacji konta. Co więcej, Białek obiecywał zablokowanie serwisów świadczących usługi tzw. tymczasowego konta pocztowego.

Źródło zdjęć: © purepc.pl Problem pedofilii znany jest od wielu lat

Nie wpłynęło to jednak na polepszenie zabezpieczeń serwisu, które nadal są dziurawe jak sito. Nie tak dawno temu ktoś rejestrował masowo konta oraz przejmował stare i publikował na Mikroblogu memy uderzające w Administrację. Kilka dni wcześniej ktoś inny pochwalił się na serwisie, że zdołał przejąć wiele kont. Znalezisko to, oraz powiązane z nim reakcje użytkowników zostało zdjęte, a następnie opatrzone niewiele znaczącym komunikatem.

Publikowane w ostatnich dniach treści pedofilskie na Mikroblogu skłoniły wielu użytkowników do działania. Na Mikroblogu publikowali oni swoje reakcje, zgłaszali problem Administracji i Moderacji tworząc znaleziska, na łamach których mogli dyskutować o problemach. Niestety, Administracja większość z tych działań blokowała chcąc je ukryć, przypuszczalnie przed reklamodawcami. Poniżej zrzuty ekranu prezentujące wysiłki podejmowane przez użytkowników (uwaga! część zawiera przekleństwa):

Schowane znaleziska będące wezwaniem Administracji do działania:

Reakcje użytkowników na bany i czerwone belki: