Okiem Pangrysa - czyli olbrzymi monitor AOC AGON AG493UCX
02.04.2022 15:52

Źródło zdjęć: © materiały prasowe AOC AOC AGON AG493UCX

Coraz częściej, użytkownicy szukający nowego monitora szukają modelów bardziej uniwersalnych. Takich, które sprawdzą się w pracy z komputerem, ale również w konsumpcji szeroko rozumianej rozrywki. Zaskakująco dużą popularnością zaczynają się cieszyć modele o proporcjach 21:9 z odświeżaniem obrazu powyżej 100Hz, które sprawdzą się zarówno w grach jak i w pracy biurowej. Sam mam taki monitor, AOC AGON AG352QCX, o którym zresztą pisałem już kilka lat temu. Dziś, mimo że mój ekran ma już kilka lat, nadal uważam go za jeden z moich najlepszych wyborów. Doceniam wielkość ekranu, odświeżanie i możliwość odpalenie kilku arkuszy Excela obok siebie co bardzo mi ułatwia pracę. Jednakże moje przyzwyczajenia mogą się zmienić bowiem któregoś pięknego dnia, nieco zdyszany kurier postawił mi przed drzwiami nieco monstrualnie wyglądający karton z nowym monitorem na testy. W kartonie, o porównywalnej wielkości do niejednej lodówki, przyjechało do mnie na testy, prawdziwe monstrum, czyli 49-calowy monitor AOC AGON AG493UCX o formacie ekranu 32:9.

Czas więc najwyższy, by opisać co to „maleństwo” jest warte.

Specyfikacja

Przekątna: 49” (124x46 cm) Curved

Panel: VA, matowe wykończenie

Typ podświetlenia: WLED

Rozdzielczość fizyczna: 5120 x 1440 @120Hz DQHD

Format obrazu: 32:9

Jasność: 400 cd/m2

Kontrast statyczny: 3000:1

Kontrast dynamiczny: 80000000 :1

Czas reakcji: 1ms

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Kąty widzenia: poziomo/pionowo: 178°/178°

Częstotliwość odświeżania obrazu: 120Hz

Plamka: 0.2331mm

Liczba pikseli na cal: 108

Wejście sygnału: HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.4 x2, USB-C 3.2 x1

USB HUB: x2 (v.3.0)

Wyjście słuchawkowe: tak

Wbudowane głośniki: 2 x 5W

Obsługa technologii FreeSync Premium Pro, DisplayHDR™ 400, Shadow Control

Standard VESA 100 x 100mm

Wymiary produktu bez podstawy: szer. x wys. x gł.: 369,40 x 1194,40 x 153,24 mm

Wymiary produktu z podstawą: szer. x wys. x gł.: 567,60 x 1194,40 x 308,00 mm

Waga (bez pudła) 14,4 kg

Gwarancja: 36 miesięcy

MTBF (bez matrycy): 50 000h

Źródło zdjęć: © @Pangrys Kabli wszelakich jest pod dostatkiem :)

Budowa

Nie czarujmy się, ten monitor jest naprawdę olbrzymi i ledwie zmieścił się na moim, bądź co bądź, raczej sporych rozmiarów biurku. To monstrum, w dużym uproszczeniu mówiąc, to w dużym uproszczeniu mówiąc, dwa połączone ekrany zwykłych monitorów 16:9, każdy o przekątnej 27 i o rozdzielczości 2560x1440 co daje nam 5120x1440. Co ciekawe, niektórym zdarzało się, że błędnie określali taką rozdzielczość tej konstrukcji jako 5K co nie jest prawdą, bowiem 5K to 5120 x 2880 (czyli 4x QHD) natomiast 5120 x 1440 winien być określany jako Double Quad HD (DQHD). Matryca jest niemal bez ramkowa, bowiem ma tylko wąską ramkę na spodzie ekranu, gdzie umieszczono klawisze do sterowania menu. Reszta to ekran i to całkiem spory co nie dziwi przy formacie 32:9 i przekątnej 49”. Z tyłu monitora ilość złącz, ucieszy każdego bowiem mamy do dyspozycji dwa HDMI w wersji 2.0, dwa DisplayPort 1.4, USB-C w wersji 3.2, wyjście słuchawkowe czy HUB z dwoma portami USB 3.0.

Źródło zdjęć: © @Pangrys USB wszelakich nie zabranie :)

Dodatkowo w obudowie znajdziemy dwa głośniki 5W, o których nie można dużo powiedzieć dobrych słów. Są i grają dość poprawnie, ale nie spodziewajcie się po nich jakiej super jakości. Monitor możemy powiesić na ścianie korzystając ze standardu VESA 100 x 100mm, ale pamiętajcie, że to monstrum waży ponad 14 kg i nie każdy wieszak czy ściana mogą się nadawać do tego celu. Jak to bywa zwykle w przypadku produktów AOC, w komplecie mamy dość solidną i masywną, lecz nadal gustowną stópkę, na której możemy regulować wysokość położenia ekranu. No i jak to zwykle bywa z produktami tej firmy, całość wygląda po prostu ładnie, choć zabiera dość dużo miejsca na biurku. Jeżeli się zdecydujecie postawić ten monitor na biurku, upewnijcie się, czy macie wystarczająco miejsca, bo zbyt bliskie siedzenie przed tej wielkości ekranem, pozbawia go wielu zalet i praca z tym urządzeniem staje się męcząca.

W tym modelu zastosowano zakrzywioną 49-calową matrycę VA z matowym wykończeniem w formacie 32:9. Co szczególnie ucieszy graczy, to fakt, że mamy do czynienia z czasem reakcji wynoszącym tylko 1ms i częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 120Hz. Rozdzielczość 5120 x 1440 robi wrażenie nie tylko podczas oglądania filmów z Netflix, ale również w grach, choć muszę przyznać z kronikarskiego obowiązku, że nie każda gra jest przygotowana na DQHD. Sam jestem dumnym posiadaczem 35-calowego monitora AOC AGON AG352QCX również z matrycą VA, to jednak, co muszę przyznać z bólem serca, bohater dzisiejszego wpisu jakością obrazu i kolorów bije o głowę swojego starszego brata. Co ciekawe, w tym modelu nie znajdziemy AOC QuickSwitch, jaki zawsze był dołączany do monitów z serii AGON i za pomocą którego mogliśmy w łatwy sposób skonfigurować urządzenie do naszych potrzeb. Tym razem AOC mnie pozytywnie zaskoczyło i w zestawie znalazłem bezprzewodowy pilot do sterowania Menu, co przynajmniej jak dla mnie, jest dużo lepszym rozwiązaniem. Kąty widzenia są przyzwoite i z każdego miejsca obraz jest ostry i wyraźny.

Źródło zdjęć: © @Pangrys Gustowny mały pilot zamiast AOC QuickSwitch. To lubię :)

Podsumowanie

Źródło zdjęć: © @Pangrys Kolos na moim biurku :)

Przyznam otwarcie, pierwsze dni pracy z opisywanym tutaj monitorem nie były łatwe. Musiałem przywyknąć do jego rozmiarów, co jak widać na załączonych obrazkach, nie było najłatwiejszym zadaniem. Wzrok nie zawsze ogarniał całość obrazu, ale z czasem było tylko lepiej. Gdy na Facebooku pochwaliłem się tym cudeńkiem, jakie trafiło do mnie na testy, jeden z moich znajomych zapytał "...do jakiej kolumny dochodzi w normalnym widoku - jakieś AZ? " Otóż nie, sięga zdecydowanie dalej, bowiem w nominalnej rozdzielczości pokazywało aż do kolumny BK. Korzystając z okazji, chciałbym pozdrowić pewnych twórców formatek z pewnej dużej sieci handlowej. Wreszcie miałem w posiadaniu monitor, który wyświetlił cały plik excela na jednym ekranie. :) Oczywiście, gdy nikt nas nie zmusza do pracy na tak szerokich dokumentach, to swobodnie możemy odpalić aż trzy, a nawet cztery arkusze na jednym ekranie. Praca na kilku dokumentach jednocześnie, jeszcze nigdy nie była dla mnie tak prosta. Tutaj szybko doceniłem olbrzymią powierzchnię roboczą ekranu, która naprawdę uprościła mi wykonanie moich zadań.

Źródło zdjęć: © @Pangrys Tak jak pisałem wcześniej, szeroooki widok :)

Źródło zdjęć: © @Pangrys Cztery dokumenty jednocześnie na jednym ekranie. Koniec z Alt Tab !!

Jednakże nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził tego monstrum, jak się sprawuje w grach. Miałem pewne obawy, czy mój nie najmocniejszy RTX 3060Ti podoła wyświetlać wystarczającą ilość FPS w takiej rozdzielczości, ale ku mojemu zdziwieniu, karta podołała zadaniu. Na pierwszy ogień, poszedł Battlefield 2042, który jest dla mnie największym rozczarowaniem roku 2022. Co mnie jako fana serii Battlefield, boli podwójnie. Niemniej czasem w nią grywam i mimo gróźb po każdej sesji, że ją odinstaluję, jakoś jeszcze tego nie zrobiłem. Wracając do meritum, przy kombinacji ustawień będących mieszanką średnich i niskich, w grze miałem maksymalnie 96 FP a największy spadek miałem do ok. 64 FPS. Muszę przyznać, że końcowy wynik bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Gra na tak dużym i świetnym monitorze, jakim jest niewątpliwie, AOC AGON AG493UCX potrafi być naprawdę przyjemna. Szczególnie jak bawimy się snajperką. :) Oczywiście przy grze na tak dużym ekranie, w ferworze walki, często nie dawałem rady spojrzeć na mapę taktyczną, która była w odległym lewym rogu ekranu.

Nie inaczej było w przypadku kolejnych gier jak STAR WARS Squadrons, STAR WAR Battlefront 2 czy World of Warships, gdzie wielkość ekranu była moim wielkim atutem. Dojrzenie przeciwnika i precyzyjne oddanie strzału było nieprawdopodobnie łatwe. Co warto podkreślić, gra na tak dużym monitorze była dla mnie czystą przyjemnością. Szczególnie w Battlefront 2 w moim ulubionym trybie, jakim niewątpliwie jest Natarcie Myśliwców. Dużo łatwiej było ogarnąć obszar walki i zaplanować taktykę. Dodajmy, że przy 120 Hz odświeżania obrazu, gra nawet na takim kolosie jest płynna i po prostu pięknie wygląda. Początkowo jedyny zgrzyt miałem podczas gry w Rainbow Six:Siege gdzie pomimo wybrania nominalnej rozdzielczości 5120 x 1440, z boku miałem widoczne czarne pasy ... Któregoś dnia, po małym update ze strony Ubisoft, obraz z rozgrywki zaczął się wyświetlać na pełnym ekranie. Po prostu czary jak nic. :)

AOC AGON AG493UCX to niewątpliwie wspaniały monitor, przeznaczony nie tylko do pracy, bowiem sprawdzi się również na biurku niejednego zapalonego gracza. Do swoich rąk dostajemy doskonały sprzęt, który niewątpliwie sprawdzi się w niemal każdym zadaniu. Jednocześnie, nie byłbym sobą, gdybym nie zauważył, że cena za to urządzenie jest dość wysoka. I wiem, że z pewnością znajdziemy podobne monitory 32:9, oferujące podobną rozdzielczość i powierzchnię pracy. Jednakże nie jestem pewien, czy będą nam oferować taką samą, czy lepszą funkcjonalność niż w opisywanym tutaj monitorze od firmy AOC. Przynajmniej moje serce podbił mimo pierwszych małych zgrzytów.

Dziś mogę go z czystym sumieniem polecić jako nie tylko gracz :)

Źródło zdjęć: © @Pangrys Były a potem cudownie zniknęły :)

Zalety

Częstotliwość odświeżania obrazu 120 Hz Czas reakcji 1 m/s Niebalny design Mnogość złączy Powierzchnia robocza ekranu Załączony do zestawu komplet kabli Bezprzewodowy pilot zamiast AOC QuickSwitch Wszechstronność zastosowania

Wady