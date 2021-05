Abstractism to gra, która została dodana na platformę Steam 15 marca w 2018 roku. Była to prosta platformówka w której skakało się kwadratem, lecz Abstractism nie był zwykłą platformówką...

Na początku swojego istnienia gra otrzymywała dobre opinie, głównie przez osiągniecia, którymi można było przyozdobić swój profil na Steam, lecz gdy gra w lipcu stawała się coraz bardziej popularniejsza zaczeło napływać dużo recenzji negatywnych, ze względu na duże zużycie ramu przez ową grę. Gracze opisywali w recenzji duże zużycie ramu przez proces "steamservice.exe". Proces zużywał aż 3GB ramu (Co jest za dużo jak na prostą platformówkę) Inni natomiast wstawiali linki do zdjęć, w których ich antywirus wykrywał steamservice.exe oraz abstractismlauncher.exe jako wirusy.

Negatywnych recenzji było tak dużo, że aż twórca gry musiał na nie odpowiedzieć.

Deweloper gry zaprzeczył, że Abstractism nie kopie żadnych bitcoinów, jedynie kopie "Monero" Napisał również że to przez wysokie ustawienia graficzne gracze mają bardzo duże zużycie przez grę.

Gdy gracze byli przekonani że gra kopie Bitcoiny na ich komputerze, na jaw wyszło kolejne oszukiwanie ze strony twórców. Mianowicie gra miała przedmioty dosłownie skopiowane z twórczości Valve.

Dawała ona fałszywe przedmioty z innych gier, za gre w nią, były one łudząco podobne do tych prawdziwych. Dawała ona bardzo rzadkie przedmioty do Dota 2 jak i do gry Team Fortress 2 (Oczywiście przedmiotów nie dało się użyć w prawdziwej grze)

Znalazły się też osoby, które oszukiwały po dostaniu tych fałszywych przedmiotów, takie osoby najczęsciej wymieniały się z innymi graczami i dawały im fałszywy przedmiot, za prawdziwy.

Przedmiot z gry na zdjęciu powyżej jest warty około 709zł, Ten fałszywy z gry Abstractism kosztował maksymalnie 10 groszy. więc naprawde należy uważać co sie kupuje, by nie stracić swoich pieniędzy.

Abstractism zostało usunięte ze Steama 30 lipca 2018 roku, a ci gracze którzy zostali oszukani niestety nie otrzymali z powrotem swoich pieniedzy.

Pamiętajcie, żeby zawsze sprawdzać dobrze przedmioty podczas wymian.