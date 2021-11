NZXT chyba wyznaje metodę stopniowej ewolucji, ponieważ średnio raz do roku wprowadzają nowinkę będącą lekkim liftingiem już dostępnego produktu. Jednocześnie podążając za trendami zadebiutowały białe Krakeny. Czy wzbudzą one kontrowersje wśród zagorzałych fanów marki tak, jak uczyniły to wentylatory RGB? Wątpię, bo chłodnicy z półmatową bielą całkiem do twarzy. Zresztą sami oceńcie.

Słowem przypomnienia

Na warsztat trafił Kraken Z73 z aluminiową chłodnicą 360 mm. „Z” jak wyświetlacz LCD. Ma to sens. Gadżet w postaci ekranu na bloko-pompce na pewno ucieszy niejednego miłośnika animowanych memów. Wentylatory HF-28120-FP z podświetlaniem RGB to również miły dodatek, choć to oczywiście zależy od indywidualnego gustu i oczekiwań. Ich zaletą jest to, że łączymy je szeregowo celem rozświetlenia. Tymi atrakcjami, jak i parametrami pracy wentylatorów oraz pompy, zarządzamy z poziomu aplikacji CAM.

Czy coś uległo zmianie na przestrzeni ostatnich miesięcy? Zauważyłem wyłącznie dwie różnice względem zwykłej wersji X73. Pierwszy to wtyczka micro-USB w kształcie litery L. Poprzednio mieliśmy prostą wtyczkę. Drugi detal polega na reorganizacji przewodów. Wcześniej potrójny rozgałęźnik wentylatorów był osobnym przewodem ale teraz został zintegrowany z główną wiązką obejmującą zasilanie SATA oraz wtyczki RGB w standardzie NZXT.

Kociołek Panoramiksa

Komponenty powędrowały do obudowy typu Mid-Tower, dzięki czemu nie narzekałem na brak miejsca. W efekcie złożenie zestawu nie zajęło zbyt wiele czasu. Elementami składowymi układanki były następujące podzespoły:

Obudowa: NZXT H710i,

Procesor: i5-11600K,



Chłodzenie: NZXT Kraken Z73 RGB White

Płyta główna: NZXT N7 Z590,



Pamięć: Crucial Vengeance RGB 3200MHz CL16

SSD: Samsung 980 Pro PCIe 4.0 NVMe,



Karta graficzna: Inno3D RTX 3070 Ti,



Zasilacz: NZXT C850.



Galeria

Po prawdzie to zestaw nie jest wyłącznie biały. Dominuje tonacja czarnobiała, jak w przedwojennych filmach. Największy problem sprawiło dobranie karty graficznej. Na szczęście nowa stylistyka Inno3D pasuje do industrialnego minimalizmu NZXT.

Podczas konfiguracji zauważyłem, że apka CAM nie trawi statycznych obrazów przy próbie wyświetlenia ich na ekranie LCD. Kraken zadziała wyłącznie z animacjami w formacie gif.

Biel jednak bardziej służy RGB. Kolorki bardziej cieszą oko.

Podesłana płyta główna N7 Z590 była już przez kogoś maltretowana, bowiem zostawił swoje ustawienia w BIOS. Nie wiem, jaki procesor był podkręcany, ale napięcie 1.400V to prawdziwy hardcore! Mój CPU i5-11600K pod pełnym obciążeniem rozgrzał się do 88 stopni. W efekcie sześć rdzeni 11. generacji stanowiło niemałe wyzwanie dla radiatora 360 mm. Taka to ci niespodzianka.

Podsumowanie

Co sądzicie o białym Krakenie? Biel dość ciekawie komponuje się z podświetlaniem RGB, uwydatniając tak burzę kolorów. Trochę szkoda, że radiator chłodzenia „gubi” się w obudowie H710. Po zamontowaniu wentylatorów w ogóle go nie widać. Stelaż montażowy, co prawda można odwrócić celem obniżenia położenia chłodnicy, ale zabudowa IO Shield i przewody zasilające CPU skutecznie to uniemożliwiały. Manewr ten byłby do zrealizowania z mniejszym zawodnikiem – Krakenem X63 i X53.

Memiczny komputer zabawą tanią nie jest. Pomijając koszt RTX'a sama obudowa to wydatek ponad 850 zł a odświeżony Kraken uszczupli konto bankowe o przeszło tysiąc złotych. Tym samym zdecydowanie jest to zabawa dla entuzjastów nieszczędzących gotówki na takie atrakcje.

Finalnie wydaje mi się, że biel zdecydowanie służy Krakenom. A jak Wy sądzicie?