Corsair EX100U - test przenośnego dysk SSD @Sirck Corsair EX100U - test przenośnego dysk SSD 27.03.2023 11:44

Corsair EX100U to niewielki, przenośny dysk, który na papierze wydaje się bardzo ciekawą konstrukcją. Do tego zdaniem producenta potencjalnego nabywcę ma zachęcać ceną. Jak w praktyce sprawdza się produkt przekonamy się już za chwilę.

Przenośny dysk SSD Corsair EX100U można wybrać w różnych opcjach pojemności: od 1TB do 4 TB. Do moich rąk trafił wariant 2TB. Do tego sprzęt wyposażono w interfejs 20 Gb/s. Ciekawostką jest, że współczesne mobilne półprzewodnikowe dyski łączą rozwiązania z różnych półek cenowych. Przykładowo szybki interface współpracuje z przeciętnymi pamięciami i na odwrót.

Wygląd i wykonanie Corsair EX100U

Corsair EX100U oferowany jest w pojemnościach 1 TB, 2 TB i 4 TB. Wymiary dysku wynoszą odpowiednio: 79,37 x 36,5 x 11 mm. Waga nie przekracza 22 gramów. Mówimy, zatem o bardzo niewielkiej i lekkiej konstrukcji, którą można użytkować również w formie breloka.

Obudowę wykonano z plastiku.

Całość obudowy wykonano z tworzywa sztucznego. Port USB zakrywa gumowa nakładka, która pełni rolę wyłącznie podstawowej ochrony przed zabrudzeniami. Producent nic nie wspomina o wodoszczelności. Corsair udziela 3-letniej gwarancji.

W zestawie mamy dwa przewody USB.

W pakiecie użytkownik znajdzie dwa przewody: USB Typ-C na Typ-A oraz Typ-C. Dzięki temu dysk spokojnie można używać z każdym rodzajem urządzenia: konsolami, notebookami i pecetami w różnym wieku, urządzeniami multimedialnymi, smartfonem itd.

Oficjalny software producenta wygląda jak relikt z innej epoki.

Z ciekawostek, mamy jeszcze narzędzie Corsair SSD Toolbox. Oprogramowanie umożliwia sprawdzenie stanu dysku, aktualizację firmware, klonowanie zawartości itd. Interefce użytkownika kłuje jednak w oczy archaizmem, plus pamiętajmy, że Toolbox to bardzo podstawowy zestaw funkcji.

Parametry Corsair EX100U

Według producenta dysk cechuje prędkość odpowiednio 1600 MB dla sekwencyjnego odczytu oraz 1500 MB/s zapisu. W Jako interfejs zastosowano USB 3.2 Gen 2×2 (do 20 Gbit/s).

Serce EX100U to dwukanałowy kontroler Phison U18 (PS2251-18). Jest on następcą kontrolera U17, który znaleźć możemy choćby w Crucial X6. Kontrolery mają wiele cech wspólnych. Główna różnica polega na prędkości: 20 Gb/s z interfejsem USB 3.2 Gen 2x2 dla U18 vs. 10 Gb/s z USB 3.2 Gen 2x1 dla U17. We wnętrzu dysku znajdziemy także układy scalone Texas Instruments TS3DDR4000. EX100U nie wyposażono w DRAM cache.

Na tę chwilę trudno dokładnie stwierdzić jakie pamięci flash siedzą w testowanym dysku. Wzmianki mówią o HA7HG64AWA, co wydaje się być 176-warstwowymi modułami TLC od Micron. Pewności jednak nie mam.

Platforma Testowa

Procesor: Ryzen 9 3900X

Płyta główna: NZXT N7 B550



Chłodzenie: Corsair iCUE H150i Elite

Pamięć RAM: 32GB 3600 MHz Vengeance RGB RT



Karta graficzna: Inno3D RTX 4070 Ti



Dysk: Crucial MX500 250GB / Corsair MP600 GS



Zasilacz: RM1000x Shift

Testy dysku Corsair EX100U

Pierwszy test wykonałem w CrystalDiskMark używając standardowego portu USB 3.2 Gen 1 oraz USB 3.2 Gen 2 (Typ-A). Przejście z jednego na drugi standard w niektórych scenariuszach niemal podwoiło sprawność dysku. Wartości dla randomowego zapisu/odczytu 4K odzwierciedlają, czego możemy spodziewać się po EX100U podczas typowego użytkowania.

W programie ATTO z użyciem portu USB 3.2 Gen 2 (Typ-A) zawodnik osiąga transfery rzędu 950-990 MB/s dla zapisu i odczytu. Po podłączeniu dysku do gniazda typu Gen 1 (Typ-A) ponownie prędkości musimy uciąć o połowę.

W programie 3DMark, sięgając po dedykowany benchmark dysków, mobilny SSD Corsair osiągnął 717 punków za pośrednictwem gniazda USB 3.2 Gen 2 (Typ-A). Przejście na port USB-C na platformie AMD wykazało wynik 910 punktów. Dodatkowo wykonałem przebieżkę w programie PCMark10 – teście dedykowanemu dyskom. Tutaj mobilny SSD wykręcił 566 punktów.

Transfer jednolitego pliku o rozmiarze 40GB z dysku Corsair MP600 GS 2TB na EX100U 2TB wynosił średnio 520MB/s. Przenoszenie tego samego pliku w obrębie EX100U dało rezultat w postaci transferu 210MB/s. Pakiet małych plików wykazała wartości 220MB/s z dysku na dysk oraz 150MB/s w obrębie Corsair EX100U.

Dysk po 2 godzinach podłączenia do USB 3.2 Gen 2 (Typ-A).

Temperatury mierzyłem w spoczynku i pod obciążeniem, gdzie temperatura otoczenia wynosiła 21°C. EX100U na jałowym biegu ma ok. 44°C a pod obciążeniem dobija do 79°C. W efekcie obudowa dysku wyczuwalnie ulega nagrzaniu, acz cały czas spokojnie można go trzymać w dłoni. Na szczęście nie doszedłem do poziomu występowania thermal throttling’u, ale przy dużo dłuższym obciążeniu podejrzewam, że przenośny SSD zacznie przycinać transfery celem ochronienia się przed przegrzaniem.

Podsumowanie zmagań z Corsair EX100U

Corsair EX100U to prosty, kompaktowy przenośny dysk SSD dla osób stawiających na maksymalną mobilność. Wersja o pojemności 2TB to wydatek rzędu niemal tysiąca złotych. Zatem nie jest to sprzęt na każdą kieszeń. Dysk o połowę mniejszy uszczupli portfel o sześćset złotych. Przy czym modele 1 TB i 2 TB produkcji Corsair są droższe niż konkurenci pokroju Crucial X6 czy Samsung T7 Shield. Zaletą EX100U jest szybszy interfejs niż wspomniane alternatywy.