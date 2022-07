Krótki test obudowy CK500, chłodzenia AK620 oraz akcesoriów Deepcool Strona główna › @Sirck › Krótki test obudowy CK500, chłodzenia AK620 oraz akcesoriów Deepcool 30.06.2022 15:49

W kwietniu testowałem ciekawą obudowę CK560, która poprzez swoją wycenę konkuruje w bardzo zaciekłym segmencie rynku. Dla chcących przyoszczędzić trochę gotówki marka Deepcool ma jeszcze propozycję w postaci CK500. Sprawdźmy, czy jest to opcja warta rozważenia.

Różnice i podobieństwa

Obudowa CK650 to wydatek około sześciuset złotych, gdzie głównymi atutami tej konstrukcji ma być meshowy front, wentylatory RGB oraz spora przestrzeń do manewrowania podzespołami. CK500 swoją wyceną oscyluje w graniach czterystu złotych. Zasadniczo obie budy typu Mid-Tower dzielą tą samą bazę, dlatego różnice między nimi są kosmetyczne.

Ogółem producent przewidział kompatybilność ze standardem płyt głównych Mini-ITX, Micro-ATX, ATX oraz E-ATX. Wymiary skrzynki to odpowiednio 456×230×471 mm a deklarowana waga nie przekracza 8kg. Tradycyjnie do produkcji użyto stali, tworzywa sztucznego oraz kawałka hartowanego szkła.

Górny panel obudowy doposażono w przycisk on/off, reset, dwa porty USB 3.0, jeden USB typu C oraz mini-jack. Nad tym zobaczymy sporych rozmiarów wywietrznik, na którym umieszczono filtr przeciwkurzowy montowany magnetycznie. Kolejne filtry znajdziemy na froncie i pod zasilaczem.

Przód obudowy został zabudowany metalowym panelem, który bardzo łatwo zdjąć (magnetyczny zaczep). Między nim a krawędzią obudowy mamy jakiś centymetr szpary. Za panelem umieszczono filtr przeciwkurzowy oraz wentylator 140 mm z wtyczką 3-pin. Drugi identyczny mamy z tyłu.

Jeśli idzie o kompatybilność podzespołów to na tym polu CK560 i CK500 nie różnią się, oferując identyczną przestrzeń na radiatory, karty graficzne itd. W temacie chłodzenia na froncie zamontujemy chłodnicę 120/140/240/280/360 mm. Na górze budy zmieścimy każdy standard chłodnicy poza rozmiarem 360 mm. Natomiast na tył przykręcimy 120 jak i 140 mm. Wysokość chłodzenia CPU nie powinna przekraczać 175 mm. Długość karty graficznej ograniczono do 380 mm – w praktyce zmieścimy niemal każde dostępne na rynku GPU.

Montaż podzespołów

Do wnętrza obudowy powędrowały identyczne podzespoły bazowe, co ostatnio: i7-9700K, Gigabyte Z390 Gaming X oraz zasilacz Deepcool DQ 750-M-V2L WH. Na gruncie chłodzenia nastąpił lekki plot twist, ponieważ tym razem montuję biały cooler AK620. Na polu GPU wybrałem coś o większym apetycie na prąd: RTX 2060 Super.

Dla rozświetlania całości producent podesłał zestaw trzech wentylatorów FC120 White. Prócz ogólnej estetyki ich zaletą będzie możliwość szeregowego łączenia, co w znaczący sposób redukuje konieczność zabawy przewodami. Chcąc rozświetlić FC120 finalnie musimy skorzystać z wtyczki ARGB 3-pin 5V. Takową podłączyłem do niezależnego kontrolera zalegającego na półce, dzięki czemu pozwolił zmieniać kolory przyciskiem reset.

W ogólnym podsumowaniu składanie PC w konstrukcji Deepcoola nie sprawiło żadnego problemu. Wszędzie mamy sporo miejsca na podzespoły. Nawet z tak dużym coolerem, jak AK620 nie miałem większych problemów. W mojej ocenie montaż przechodził dużo wygodniej niż np. obudowie H510. Na tym gruncie CK500 i CK560 nie różnią się od siebie.

Jak tam temperatury?

Rzec by można wręcz przepisowo. W spoczynku procesor leży na komfortowych 32°C a karta graficzna na 40°C, dzięki niewielkiej odległości od wentylatorów FC120 zamontowanych na froncie. Jak dotąd wszystko w należytym porządku. Jako obciążanie PC wybrałem szybką rundkę w Doom Eternal, gdzie procesor dobił do średnio 54°C a karta graficzna do 66°C. Gdyby zdjąć wszystkie panele temperatura i7 nie ulegnie zmianie a na karcie graficznej zauważymy spadek o zaledwie 2°C.

Podczas testów wentylatory zachowywały spokój. Na procesorze w trakcie gry kręciły się z wartością nieprzekraczającą 1100 RPM, oscylując przeważnie w granicach 950 RPM. Core i7-9700K nie stanowił wyzwania dla AK620. Natomiast FC120 White w spoczynku kręcą się z prędkością 885 RPM, przez co nie słychać ich wcale. Podczas gry rozkręciły się do 950 RPM i zagłuszała je karta graficzna. Wszystkim dynamicznie zarządzała płyta główna bez ingerencji w żaden software. Jednym słowem plug & play.

W spoczynku i podczas typowej pracy głośność komputera utrzymywała się poniżej 30dB. W trakcie gry najgłośniejszym elementem był RTX 2060 Super, skutecznie zagłuszając resztę komponentów. Niestety model KFA2 nie jest najcichszym w swojej klasie, choć można nieco ugrać undervoltingiem i ręczną definicją krzywej wentylatorów.

Niby drobnostka ale podpórka pomaga zniwelować szpetne opadanie karty graficznej.

Warto zaznaczyć, że ostanie upały nie służą testom obudów. Dlatego przy słupku temperatury za oknem sięgającym 30°C muszę przyznać, że CK500 nie sprawiła najmniejszych problemów. W ramach ciekawostki, podobnie jak w CK560, kartę graficzną można zamontować wertykalnie, ale należy doposażyć się w zestaw montażowy we własnym zakresie. W takim układzie RTX osiągał średnio ~2°C niższą w każdym typie obciążenia.

Słowem podsumowania

CK500 wzorem droższej budy CK560 nie zawodzi, jeśli idzie o jakość wykonania oraz ogólne możliwości aranżacji PC. Do tego zabudowany front nie wpływa negatywnie na temperatury – przynajmniej na poziomie zainstalowanych przeze mnie podzespołów. Spokojnie można w niej składać peceta z średniej półki.

Pozytywnie zaskoczył zestaw wentylatorów FC120 White. Trzy sztuki wiatraków 120 mm mienią się przyzwoitym efektem RGB a do tego łączenie szeregowe to miły dodatek od producenta. Co najważniejsze wypadają znakomicie pod względem akustyki. Cena tego zestawu wynosi 169 zł, co tanią zabawą nie jest. Do tego, jeśli doliczyć bazową cenę CK500 wyjdzie nam koszt nowej CK650 z już zamontowanymi wentylatorami. Warto o tym pamiętać.

Co do chłodzenia AK620 nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Zresztą w jednym teście wypadło lepiej niż chłodnica AiO 280 mm od Cooler Master, zatem plusik na konto Deepcool. Na koniec a co wy sądzicie o komponentach? Myślę, że marka Deepcool zrobiła spore postępy i dziś stanowi dobrą alternatywę dla niejednego uznanego producenta.