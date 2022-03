Test chłodzenia DeepCool AK620 Strona główna › @Sirck › Test chłodzenia DeepCool AK620 16.03.2022 15:15

Mimo popularyzacji gotowych rozwiązań z segmentu chłodzenia CPU wodą, klasyczne coolery z górnego segmentu cenowego nie odeszły w całkowite zapomnienie. Wręcz przeciwnie – dostępnych ofert jest od zatrzęsienia. Tym trudniej poszczególnym producentom zabłysnąć. Przekonajmy się, czy propozycja DeepCool pod postacią AK620 będzie warta uwagi.

AK620 – chłodziwo wagi ciężkiej

Nazwa coolera przywodzi na myśl militarne skojarzenia. AK620, bo o nim mowa, ma ewidentne aspiracje do tuzów branży w segmencie coolerów CPU. Opisywane chłodzenie to konstrukcja typu dual-tower. Dwie wieże z aluminiowymi żeberkami łączy sześć miedzianych ciepłowodów o średnicy 6 mm każdy. Producent podkreśla również precyzyjną obróbkę niklowanej miedzianej podstawy, mającej zapewnić idealny docisk do IHS procesora.

Konstrukcja jest ciężka i solidnie wykonana. Cieszy również minimalizm detali.

Wyposażenie w pudełku obejmuje dwa 120-milimetrowe wentylatory FK120 z łożyskiem FDB. Producent deklaruje ich bardzo dobrą wydajność i wysoką kulturę pracy – oczywiście dokładnie przyjrzymy się tym zapewnieniom. Zestaw obejmuje stosowny rozgałęźnik PWM.

Wentylatory bez RGB. Jak dla mnie to tylko na plus!

AK620 pasuje do większości najpopularniejszych podstawek pod procesory Intel oraz AMD. Inżynierowie stojący za tym projektem deklarują sprawność w odprowadzeniu ciepła na poziomie 260W. Teoretycznie pozwoli to schłodzić nawet podkręcone modele z serii Core i9 czy Ryzen 9, ale moje doświadczenie mówi mi coś zupełnie innego. Jeśli mówimy o i9-9900K to nie mam zastrzeżeń. Współcześnie, gdy na pokładzie ląduje i7-12700K albo mocniejsza i9-tka, mimo wszystko mierzyłbym nieco wyżej niż „klasyczny” cooler.

Jak pewnie zauważyliście po specyfikacji AK620 nie jest lekkim zawodnikiem. Wymiarami jednak nie dorównuje innej konstrukcji autorstwa DeepCool – mowa o Assassin 3. Opisywanemu dziś coolerowi bliżej do Noctua NH-D15S. Zresztą producent nie ukrywa swoich aspiracji do pojedynku z Sową. W czym na pewno nie ustępuje legendarnej marce to jakość zastosowanych materiałów oraz wykonania: AK620 stoi na bardzo wysokim poziomie.

Specyfikacja chłodzenia DeepCool AK620

Waga: 1,46 kg

Wymiary: 129 x 138 x 160 mm



Radiator: 2x wieżowe (aluminiowe)



Wentylatory: 2x 120 mm – łożysko FDB



Obroty wentylatorów: 500 - 1850 obr./min. (+/-10%)



Deklarowany przepływ powietrza: max. 117 m3/h



AMD: AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1



Intel: LGA 2066, LGA 2011-V3, LGA 2011, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155



Montaż chłodzenia AK620

AK620 zamontujemy na wszystkich podstawkach AMD – starszych i obecnej AM4. Niemniej konstrukcja nie została przewidziana dla socketu TR4 (taka decyzja nie powinna dziwić). Po stronie Intela mamy wsparcie dla klasyki oraz obecnych standardów. Niestety w opakowaniu nie znalazłem części montażowych dla LGA 1700. Producent deklaruje jednak, że poprzez kontakt z obsługą klienta takowe zostaną dostarczone osobno, ale niestety samemu trzeba ponieść koszt wysyłki. Można również pakiet potrzebnych części dokupić własnym sumptem na Amazon. Obie sytuacje wynikają z faktu, iż Deepcool na tę chwilę nie posiada bezpośredniej dystrybucji w Polsce. Być może w tym roku sytuacja ta uleganie zmianie.

Niewielka ilość części sugeruje, że cały proces montażu nie należy do skomplikowanych.

Ogólna procedura montażu jest prosta niczym budowa cepa. Dla Intela stosujemy backplate + metalowe gwinty (LGA 115X, 1200) lub tylko metalowe gwinty (LGA 20XX). Dla podstawki AM4 używamy standardowego backplate dostarczonego przez AMD wraz z płytą główną. Nie używając instrukcji złożenie całości zajęło mi dosłownie pięć minut.

W zestawie producent uwzględnił pełne opakowanie pasty termoprzewodzącej. Jest jej tyle, że spokojnie wystarczy na dodatkowe przesmarowanie karty graficznej i ponowną wymiankę coolera na CPU. Jednocześnie Deepcool nie poskąpił prostego metalowego śrubokręta do skręcenia całości. Procedurę montażu wykonałem z jego pomocą.

Mimo wszystko do AK620 lepiej dobrać kości RAM o niższym profilu bez RGB.

W standardowej konfiguracji pozostawiono 43 mm przestrzeni na moduły pamięci RAM, ale można ją zwiększyć do 59 mm demontując jeden z dwóch wentylatorów. Nie po to jednak płacimy ekstra, żeby rezygnować ze wszystkich dostępnych łakoci. Jak widać na załączonym obrazku, nawet, gdy zamontowałem wysokie moduły iChill to udało się bez przeszkód przymocować wentylator, choć ewidentnie wystawał on ponad poziom wież. Troszkę to jednak kłuje w oczy ;)

Platforma testowa

Procesor: i5-10600K

i5-10600K Płyta główna: NZXT N7 Z490

NZXT N7 Z490 Karta grafiki: MSI GTX 1080 Ti Gaming X

MSI GTX 1080 Ti Gaming X Pamięć: iChill 16GB 3600MHz

iChill 16GB 3600MHz Dysk SSD: WD Blue 1T SATA

WD Blue 1T SATA Zasilacz : DeepCool PM500D

: DeepCool PM500D Monitor: AOC U3277FWQ

Testy chłodzenia AK620

Tradycyjnie wszystkie pomiary wykonałem na podkręconym procesorze i5 dziesiątej generacji. Prędkość wentylatorów wszystkich zawodników została ustawiona na sztywne 50% ogólnego potencjału. Na tle wcześniej testowanych konstrukcji AK620 wypada w następujący sposób:

Dla wyjaśnienia trzy konstrukcje nad AK620 to chłodzenie powietrzem wyposażone wyłącznie w jeden wentylator. Poniżej tego mamy trzy AiO z chłodnicami (od góry) 360, 240 i 280 mm. Wyniki wykręcone przez DeepCool są bardziej niż zadowalające. Sprzęt osiąga rezultaty na poziomie solidnego chłodzenia wodą. Do tego wartość 50% oznacza obroty na poziomie 1030 RPM. W takich warunkach cooler charakteryzował się głośnością nieprzekraczającą 31 dB.

Testy tradycyjnie przeprowadziłem na wolno stojącym test benchu. Tym razem był to prosty kartonik :)

Nie jest jednak tak idealnie, jak mogłoby się to wydawać. Pod pełnym obciążeniem CPU (Blender), pozostawiając kontrolę obrotów wentylatorów płycie głównej, wentylatory FK120 dobijają do 1500 RPM, co skutkuje głośnością na poziomie niemal ~40 dB. W grach jest oczywiście dużo bardziej kulturalnie.

Rozprowadzenie pasty po zdjęciu coolera.

Sześciordzeniowy i5-10600K nie jest procesorem przesadnie grzejącym się nawet po OC. Dlatego 50% ogólnych możliwości wentylatorów pozwoliła zachować tak dobry rezultat, ale podkręcony i7 lub i9 najnowszej generacji to zupełnie inny segment CPU. AK620 powinien być w stanie schłodzić i7-mkę ostatnich trzech generacji z dopiskiem K, ale pozostawiając wszystko w rękach płyty głównej pewnie obędzie się to kosztem akustyki.

Jednocześnie wypada podkreślić, że wszystko zależy od typu obciążenia – opisywany powyżej scenariusz dotyczy 100% load na wszystkich rdzeniach. Jeśli komputer będzie wykorzystywany głównie do grania i opcjonalnej pracy z profesjonalnymi aplikacjami do montażu filmów lub edycji zdjęć to możemy być spokojni. Przykładowo AK620 powinien idealnie "dogadać się" z np. i5-12600K.

Słowem podsumowania

DeepCool AK620 trafi do sprzedaży w październiku zeszłego roku. Sugerowana cena detaliczna miała wynosić około 270 złotych. Obecnie wujek Google pokazuje sporadyczne oferty na poziomie 370 PLN, ale na Amazonie widać bardziej trzymają się pierwotnej wyceny MSPR. 296 zł za produkt o tych możliwościach i jakości wykonania wydaje się całkiem uczciwą ofertą. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę, co daje w zamian potencjalna konkurencja.

Podsumowując Deepcool AK620 zainteresuje użytkowników średniej-wyższej półki procesorów, którzy poszukują wydajnego chłodzenia do komputera gamingowego łączącego w sobie rolę stacji roboczej, gdzie okazjonalnie pełne obciążenie CPU wymaga dużo większych nakładów pracy. Jest to zdecydowanie dużo lepsze rozwiązanie niż podobnie wycenione chłodnice AiO 120 mm lub droższe, ale o wątpliwej niekiedy jakości konstrukcje 240 mm mniej renomowanych producentów.

Co na plus?

Prostota wzornictwa,

Jakość wykonania, materiałów,

Łatwy i szybki montaż, ograniczenie zbędnych elementów do minimum,

Spory potencjał w chłodzeniu procesorów z średnio-wysokiej półki,

Co na minus?