To nie jest kolejny (typowy) test RTX-a

Ponownie na test bench trafił RTX 3070 Ti, ale zamiast tradycyjnego testu chciałem odpowiedzieć na cztery dość często zadawane pytania. Niektóre, jak choćby wpływ DLSS na frame time w spoconych grach sieciowych wydaje się naprawdę ciekawym problemem. Inni zaś potrafią rozwodzić się nad opłacalnością zakupu dwóch kart zajmujących dwa zupełnie różne segmenty cenowe, co w obecnym klimacie wydaje się dość abstrakcyjne. Bez zbędnego przedłużania pora na konkrety.

Spóźniony strzał, czy DLSS negatywnie wpływa na frame time?

Czy DLSS w Call of Duty Warzone wpływa negatywnie na frame time? Po sieci krąży dość sporo teorii głoszących jakoby deep learning super sampling autorstwa Nvidii w darmowej grze Activision (i nie tylko) ma niekorzystny skutek na opóźnienia. Ponieważ temat wydał mi się niezwykle ciekawy postanowiłem sprawdzić to na własnej skórze.

Z DLSS Balanced sprzęt dobijał do 180 fps w 1440p. A jak wyglądał frame time?

Domyślną rozdzielczością, w której realizowałem testy, był standard 1440p, aby większy ciężar pracy przenieść na GPU. Na komputerze zagościł Windows 10 21H1 wraz z październikowymi sterownikami 496.13. Resztę platformy stanowi m.in. i5-10600K oraz 16GB pamięci CL16 o prędkości 3200MHz.

Dzięki DLSS gra stanowczo rzadziej łapała mikro-przycięcia.

Rezultaty? DLSS nie wypływa negatywnie na frame time. Wręcz przeciwnie. Wystarczy porównać na wykresie wartości 1% low oraz 0.1% low framerate, które jasno sygnalizują czy występują choćby poważniejsze przycięcia w animacji. W natywnej rozdzielczości frame time wynosi stabilne 6.5 ms. Zarówno DLSS Performance jak i Balanced pozwoliły uciąć jeszcze trochę prezentując wartości 4.5 ms. Podobny trend odnotowałem w innych grach. Finalnie gracze gustujący w tytułach sieciowych (dynamicznych, nastawionych na precyzję) powinni bez oporów korzystać z DLSS o ile gra ma taką funkcję.

Czy da radę poprawić fabrykę? – Undervolting

Gdy pierwszy raz miałem okazję testować kartę Inno3D RTX 3070 Ti X3 OC undervolting nie wypadł zbyt dobrze. Na identyczny zabieg wcześniejsze karty z rodziny Ampere bardzo dobrze reagowały.

Powtórkę eksperymentu przeprowadziłem na październikowych sterownikach 496.13. W sierpniu kartę testowałem na driverach Nvidia 471.41. W ruch oczywiście poszedł sprawdzony benchmark Heaven 4.0, gdzie całość pomiarów realizowałem w standardzie 1440p. Platformę testową stanowi sprawdzony duet i5-10600K i płyty N7 Z490. Zasilacz użyty w tym teście to NZXT C750 Bronze.

Według fabrycznych parametrów przy napięciu 1.0120–1.0250V karta kursowała między taktowaniem 1860 a 1890MHz. Temperatura po 15 minutach osiągnęła 82 stopnie dla rdzenia i 80 stopni dla pamięci. Wentylatory pracowały na 81% swojego potencjału (2820RPM) a pobór energii całej platformy wyniósł 357W.

Chwila zabawy w MSI Afterburner pozwoliła zejść do napięcia 0.8750V.

Powoli obniżałem napięcie do 0.9500, 0.92500, 0.9000 aby skończyć ostatecznie na 0.8750V. RTX moje zapędy zniósł dzielnie. Po 25 minutach testu odnotowałem 70 stopni i 272W poboru energii całej platformy. Żeby było tego mało rdzeń pracował z stabilną wartością 1890MHz, hałas uległ znacznej redukcji (z 46dB do 38dB) oraz udało się nawet obniżyć temperatury na całym laminacie – kości VRAM pracowały teraz z wartością 76 stopni. Jednym słowem da się, najwyraźniej wystarczyło poczekać na dopracowane sterowniki.

8GB VRAM w 2021 roku

W trakcie, gdy dwanaście gigabajtów pamięci wideo w „najtańszej” karcie Nvidii wywołało sporo zasłużonych kontrowersji, tak w równym stopniu krytykowano Zielonych za nieruszenie tego parametru w RTX 3070 Ti. Wprawdzie względem zwykłej siedemdziesiątki otrzymaliśmy szybsze moduły GDDR6X, ale ich pojemność wciąż wynosi, jak u poprzednika 8GB.

Bardziej niż tekstury w grach większą robotę wykonuje oświetlenie w budowaniu klimatu.

Podczas testów, gdy detale były wykręcone na przysłowiowe ultra w rozdzielczości 2560 x 1440 RTX 3070 Ti może dostać poważnej zadyszki w nowściach. Na ten przykład w Cyberpunk 2077 maksymalne detale i ray tracing powodują, że średni fps ląduje w okolicach sześćdziesięciu klatek a wartość 1% low pikuje aż do 45 klatek. I wszystko to dzieje się przy włączonym DLSS. Takie ustawienia zainkasowały całą dostępną pamięć karty, co od razu daje nam jasno do zrozumienia, że każda rozdzielczość wyżej będzie problemem.

Starsze tytuły oparte na rasteryzacji nie stanowią aż takiego problemu.

Porzucenie śledzenia promieni i pozostawienie detali na ultra z włączonym DLSS poskutkowało skokiem klatek do 90 fps w 1440p. Jednocześnie alokowana pamięć VRAM również wynosiła mniejszą wartość pozostawiając GPU nieco przestrzeni na oddech. O ile dostrzeżemy gołym okiem różnice między niskimi a najwyższymi ustawieniami grafiki, tak między dwiema sąsiadującymi między sobą opcjami już nieco ciężej. Dużo w tej kwestii zależy również od ekranu - rozmiaru, rozdzielczości itd.

W trakcie analizy sprawności RTX 3070 Ti korzystałem z monitora AOC U3277FWQ, pracującego w rozdzielczości 4K@60Hz przy przekątnej 32 cale. Na takim panelu przeskok jakościowy między 1440p a 2160p był mniej odczuwalny niż przykładowo z 1080p na 1440p. W przypadku Cyberpunk 2077 celem osiągnięcia najlepszej sprawności korzystałem z ustawień medium-high z lekką domieszką śledzenia promieni. W tym wszystkim tekstury ustawione na high prezentowały się należycie dla oka nie gnębiąc przy tym pamięci. Z pomocą przychodzi jeszcze DLSS, który przeszedł długą drogę od swojej premiery w 2018.

Alokowanie pamięci wideo (VRAM) RTX 3070 Ti na przykładzie Cyberpunk 2077:

QHD, detale Ultra, RT Ultra, DLSS off - 7176MB (~37 fps),

4K , detale Ultra, RT Ultra, DLSS off - 8070MB (~15 fps),



, detale Ultra, RT Ultra, DLSS off - 8070MB (~15 fps), QHD, detale Ultra, RT Ultra, DLSS Balanced - 5976MB (~68 fps),

4K , detale Ultra, RT Ultra, DLSS Balanced - 6820MB (~40 fps),

, detale Ultra, RT Ultra, DLSS Balanced - 6820MB (~40 fps), QHD, detale Ultra, RT off, DLSS off - 6012MB (~64 fps),

4K , detale Ultra, RT off, DLSS off - 6979MB (~33 fps),

, detale Ultra, RT off, DLSS off - 6979MB (~33 fps), QHD, detale Ultra, RT off, DLSS Balanced - 5530MB (~100 fps),

4K, detale Ultra, RT off, DLSS Balanced - 6030MB (60 fps).

Generacyjni poprzednicy posiadający 8GB pamięci, czyli RTX 2070/Super oraz GTX 1070/Ti również radzą sobie zaskakująco dobrze, gdy sensownie dobierzemy ustawienia graficzne. 2070-tka, szczególnie dzięki DLSS, wciąż pozwala na wysoki frame rate w 1440p, podczas gdy 1070-tka stoi między Full HD a QHD. W tej kwestii sporo może namieszać jeszcze FidelityFX.

RTX 3060 czy RTX 3070 Ti...

Podczas grania w 1440p różnice między 3060 a 3070 (Ti) są wyraźne (duuh!). W zastosowaniach profesjonalnych raczej marginalne, gdzie ograniczeniem okazywała się ilość dostępnej pamięci (3070) albo zdolności przerobowe samego układu (3060). W kwestii profesjonalnych narzędzi nawet przejście na GDDR6X w przypadku Ti, a więc zwiększenie memory bandwith o 21%, nie przyniosło znaczących rezultatów. Między obie karty świetnie wpasowuje się RTX 3060 Ti, gdzie temu układowi bliżej do droższych wariantów z liczbą 70 w nazwie.

Pod uwagę należy brać fakt, że dane były zbierane na przestrzeni roku z różnymi wersjami sterowników.

W 1080p przeskok miedzy obiema wersjami 3060-tki również jest wyraźny. Finalnie 12GB VRAM dla RTX 3060 to zabieg wyłącznie marketingowy. Następnie między kolejnymi układami w hierarchii różnice ulegają skurczeniu. Oczywiście nie wszystkie tytuły skalują się w przewidywalny sposób, powodując odstępstwa to w jedną to w drugą stronę.

Wydawało się, że sytuacja na rynku kart graficznych ulega poprawie, ale było to wyłącznie marzenie ściętej głowy. Dostępność GPU nie napawa optymizmem. RTX 3070 Ti X3 OC to w przybliżeniu wydatek 7500 zł. Oczywiście pozostaje kwestia dostępność. Tylko dwa miejsca teoretycznie mają w ofercie ten układ. Większe prawdopodobieństwo, że traficie na RTX 3060. Zdarza się, że wariant Ti także ląduje na półkach sklepowych w cenie cztery tysiące złotych. W obecnych warunkach ekonomicznych opłacalność wszystkich tych kart należy poddać pod wątpliwość. Niemniej, jeśli należy zdecydować się na jakiś układ graficzny, to najlepiej wypada RTX 3060 Ti. Na układ ten warto także polować w przypadku „gotowców” oferowanych przez różnych producentów.