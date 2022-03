Zalman Reserator 5 Z36 - test chłodzenia typu AiO Strona główna › @Sirck › Zalman Reserator 5 Z36 - test chłodzenia typu AiO 01.03.2022 15:57

Czy to nowy film Stevena Seagala? Nie. Pod złowrogo brzmiącą nazwą Reserator ukrywa się seria coolerów marki Zalman. Na rynek prężnym krokiem zadebiutowały dwa chłodzenia wodą typu All in One z radiatorami 240 i 360 mm. Dzięki uprzejmości koreańskiej firmy miałem okazję przyjrzeć się tym produktom. Bez zbędnego przedłużania przejdźmy do konkretów.

Dobry boże, to nie jest Asetek

Jak dotąd niemal każdy produkt typu AiO, który trafił w moje dłonie bazował na rozwiązaniu marki Asetek. Lista marek sięgających po rozwiązanie bloko-pompy zaprojektowanej przez Duńską firmę jest naprawdę długa. Jak się okazuje inżynierowie Zalmana nie poszli na łatwiznę i skupili się na wdrożeniu własnego rozwiązania, którego podstawę stanowi konstrukcja pompy z dwoma wirnikami. Autorski patent w teorii ma poprawić przepływ płynu, przekładając się również na dłuższą żywotność sprzętu.

Na plus: matowe wykończenie i oszczędność detali. Dostępny jest także wariant biały.

Po rozpieczętowaniu kartonu otrzymujemy standardowy zestaw akcesoriów, m.in. pakiet montażowy dla podstawek Intela od LGA 115X, przez 1200 aż po socket 2011 oraz 2066. Na premierę niestety na liście nie widniał socket LGA 1700, bo chłodzenie debiutowało przed wejściem Adler Lake na rynek. Zestaw montażowy pod 12. generację Intela dla konsumentów udostępniono w późniejszym terminie.

Po stronie AMD przewidziano wparcie dla AM4 oraz przedpotopowego AM3. Duży plus należy się za jakość wykonania wszystkich elementów montażowych, gdzie obecność plastiku została ograniczona do absolutnego minimum. W pakiecie uwzględniono także spory zapas pasty ZM-STC8. Przy okazji spokojnie wystarczy na odświeżeniu GPU i chipsetu mobo.

Metalowe akcesoria wykonano naprawdę solidnie.

Do tego należy jeszcze wymienić obecność dwóch przewodów – potrójnego rozgałęźnika PWM oraz głównego przewodu zasilającego. Ten drugi posiada niewielką wtyczkę lądującą w gnieździe na bloko-pompie, wtyczkę 4-pin PWM oraz złączkę ARGB 5V. Jednym słowem ograniczono niepotrzebną kablologię, co osobiście doceniam. Przy niejednym produkcie AiO nadmiar przewodów doprowadzał mnie do punktu wrzenia.

Proste wentylatory bez RGB. Zobaczymy jak wypadną w testach.

Naturalnie chłodzenie nie może obyć się bez wentylatorów. W pudle znajdziemy trzy sztuki modelu ZE 1225ASH bazującego na łożysku typu EBR. Wentylatory nie posiadają podświetlania RGB, co przyjąłem z wielką ulgą. Natomiast samo chłodzenie – pompa i radiator – posiadają stonowane wzornictwo. Do tego produkt dostępny w czerni oraz bieli, tak więc powinien pasować do większości zestawów PC.

Chłodzenie Z36 charakteryzuje dobra jakość materiałów, a także ogólnego wykonania. Jednocześnie zaskoczył mnie pozytywnie rozmiar miedzianej podstawy pompy, wyraźnie większej niż w przypadku konstrukcji Asetek. W kontekście niestandardowych podstawek CPU jest to dość istotna informacja.

Wyzwaniem okazał się dla mnie montaż bloko-pompy na samym procesorze. Instalacja pozostałych elementów idzie naprawdę sprawnie i nawet nie trzeba sięgać po instrukcję, jeśli ma się choć odrobinę doświadczenia z tego typu aparaturą. Niemniej na finalnym etapie, po nałożeniu pasty na IHS procesora, podczas przykręcania chłodzenie ślizga się. Jest to wynikowa zastosowanych podstawek montażowych. Poziom trudności dodatkowo rośnie, gdy płyta główna zdążyła już powędrować do obudowy. Poradziłem sobie, ale ewidentnie przydałaby się druga para rąk do pomocy.

Platforma testowa

CPU: i5-10600K

i5-10600K Płyta główna: NZXT N7 Z490

NZXT N7 Z490 Pamięć RAM: Corsair 16GB 3200MHz CL16

Corsair 16GB 3200MHz CL16 GPU: MSI GTX 1080 Ti Gaming X

MSI GTX 1080 Ti Gaming X Dysk SSD: WD Blue 1T SATA M2

WD Blue 1T SATA M2 Zasilacz: DQ 750-MV2L WH

DQ 750-MV2L WH Monitor: AOC U3277FWQ

AOC U3277FWQ System/Sterowniki: Windows 10 21H1/Nvidia 471.41

Rezultaty testów Reserator5 Z36

Chłodzenie marki Zalman sprawdziłem na podkręconym procesorze i5-10600K. Jak nietrudno się domyślić sześć rdzeni z generacji Comet Lake nie jest w stanie zagotować chłodnicy o kalibrze 360 mm. Zasadniczo nawet radiator 240 mm powinien bez większego problemu ogarnąć temat, co zresztą widać na poniższym wykresie, gdzie uwzględniłem także model Z24. Test tradycyjnie wykonałem przy blokadzie RPM pompy i wentylatorów na poziomie 50%.

W kwestii ogólnego potencjału chłodzenia Zalman Z36 wykazał się pozytywnie na tle konkurencji. Widać autorska pompka, o której wspomina producent, nie jest wyłącznie na pokaz w materiałach marketingowych.

Konfiguracja chłodzenia

Przy 50% RPM dla wentylatorów chłodzenie osiąga głośność 37.8dB. Wybierając 75% RPM dobiłem do 47dB. Jednocześnie przy 50% RPM, na otwartym test-benchu, słyszałem brzęczenie pompki. Niemniej na obronę Zalmana dopowiem, że bloko-pompy Asatek gen. 7 zachowują się niemal identycznie.

Ogólnie zalecam poświęcić chwilę na własną konfigurację AiO. Ze względu na sposób montażu aparatury zmiany możecie nanosić z poziomu BIOS płyty głównej lub dedykowanej dla mobasa aplikacji instalowanej w Windows. Chłodzenie Reserator nie potrzebuje instalowania osobnego programu sygnowanego marką Zalman. Finalnie każdy osiągnie zadowalający rezultat głośności do temperatury.

W kwestii estetyki kolorami pompy można zarządzać korzystając z oprogramowania płyty głównej. Producent deklaruje współpracę z systemami: Aura Sync, RGB Fusion 2.0, Razer Chroma, Mystic Light, Spectrum RGB i Polychrome Sync. Można też zaopatrzyć się w kontroler Z-Sync i skorzystać z oprogramowania Zalmana. Do wyboru do koloru.

Słowem podsumowania

Cenę MSRP chłodzenia Reserator 5 Z36 ustalono na 130 dolarów. Dla przykładu Kraken X73 firma NZXT wycenia na 190$, co daje nam niemałą różnicę 60 dolarów. Biorąc pod uwagę, że sprzęt Zalmana poradził sobie całkiem nieźle z temperaturami, to oferta wydaje się być jak najbardziej atrakcyjna.

Podsumowując, poświęcając kilka chwil na skonfigurowanie chłodzenia otrzymujemy przyzwoite wyniki. Zależnie od posiadanego procesora (i jego współczynnika TDP) pod pełnym obciążeniem powinniście zejść do 34dB. W typowym użytkowaniu wartości akustyczne będą jeszcze niższe. Jednocześnie wykonanie sprzętu, szczególnie jak na ten przedział cenowy, zadowala. Na koniec pozostaje odpowiedzieć sobie, czy pasuje Wam ogólna stylistyka, ale o gustach i guścikach się nie dyskutuje.

Piszczcie w komentarzach, czy Reserator ma szansę zagościć w Waszych obecnych lub przyszłych zestawach PC.