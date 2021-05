Crowbits Inventor Kit zestaw kompatybilny z płytką BBC micro:bit

Idę klocków Crowbits przedstawiałem już kilkakrotnie. W skrócie są to elektroniczne klocki zgodne stworzone zgodnie z nauką STEAM. Edukacyjnym podejściem do uczenia się, które wykorzystuje Naukę, Technologię, Inżynierię, Sztukę i Matematykę jako sposób na nakierowanie uczniów w poszukiwaniach rozwiązań i krytycznym myśleniu.

Crowbits Inventor Kit to jeden z czterech zestawów przygotowanych przez Elecrow. Każdy set jest dedykowany innej grupie wiekowej i posiada inne cele. Założeniem tej paczki jest wprowadzenie do kodowania przy użyciu Letscode (opartego na Scratch 3.0) oprogramowania do programowania wizualnego typu „przeciągnij i upuść”.

W opakowaniu z Inventor znajdziemy aż 10 modułów, a także duży zestaw klocków technicznych, nadających się do realizacji projektów, takich jak: samochód omijający przeszkody, ultradźwiękowa gitara lub robot sortujący kolory. Oczywiście projektów nakreślonych jest dużo więcej, zaś w tworzeniu kolejnych ogranicza nas tylko wyobraźnia ;)

Płytka BBC micro:bit, z którą kompatybilny jest Inventor Kit nie jest częścią zestawu, więc musimy zaopatrzyć się w nią sami. Jej koszt to około 80zł, swobodnie można zamówić ją u polskich dystrybutorów elektroniki. <br>

Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z micro:bit, to mała płytka elektroniczna typu „wszystko w jednym”. Powstał z inicjatywy BBC i okazał się świetnym narzędziem do nauki zgodnie z filozofią STEAM. Aktualnie jest szeroko stosowany w szkołach w Wielkiej Brytanii i zyskuje popularność również w Stanach Zjednoczonych.

Sercem micro:bit jest mikrokontroler Nordic nRF51822 z rdzeniem ARM Cortex-M0. ze specyfikacji<br>

Swoją przygodę z Crowbits Inventor Kit najlepiej zacząć od przejrzenia instrukcji, a także od instalacji wspomnianego wyżej oprogramowania - Letscode (link do najnowszej wersji). Przed rozpoczęciem realizacji projektu musimy załączyć rozszerzenie dla Crowbits micro:bit, a także wybrać odpowiedni COM do połączenia. Całość powinna przejść bezboleśnie, chociaż napotkałem jeden problem: nie mogłem załadować mojego kodu na płytkę BBC. Wszystko rozbijało się o prawa dostępu do konkretnych systemowych plików - problem łatwo można było rozwiązać przez uruchomienie oprogramowania Letscode z prawami Administratora (ogólnie nie polecam takiego rozwiązania. Ja zrobiłem to z czystego lenistwa).

W wolnej chwili z Crowbits Inventor Kit zrealizowałem dwa projekty: Ultrasonicznej Gitary, i Robota Liniowego. Przez oba przebrnąłem bez jakichkolwiek problemu. Schematy budowy z klocków są dokładne, zaś opis modułów elektronicznych został napisany przystępnie.

Wizualizacja instrukcji

Kodowanie to oczywiście przeciąganie gotowych bloków w Letscode, które następnie są konwertowane na język programowania Python. Idąc krok po kroku z instrukcją, możemy zrealizować cały projekt, potem Elecrow proponuje dodatkowe zadanie, nad którym powinniśmy się pochylić, aby bardziej przyswoić przerobioną lekcję.

Załadowanie kodu automatycznie uruchamia go na micro:bit, który dzięki dedykowanemu modułowi (micro:bit compatible brick) może łączyć się z pozostałymi elektronicznymi klockami Crowbits. Posiada on wbudowaną baterię, więc możemy realizować wszystkie projekty bez konieczności ciągłego zasilania układu.

Poziom złożoności zadań nie jest trudny, myślę, że większość ośmio - dziewięciu latków poradziłaby sobie z nimi. Jednak problematyczny może być manual, który aktualnie dostępny jest tylko po angielsku i nie sądzę, aby kiedykolwiek doczekał się przekładu na język polski…

Jak już niejednokrotnie pisałem, dla mnie Cowbits to niesamowity projekt, dzięki któremu możemy wciągnąć nasze pociechy do świata nauki STEAM lub sami się czegoś nauczyć :) Aktualnie całe magazynowe zapasy Crowbits wyparowały, ale niedługo rozpoczyna się kolejna zbiórka na Indiegogo, która ma pomóc Elecrow rozhulać produkcję. Oczywiście wspierając przedsięwzięcie możemy wyhaczyć wszystkie zestawy w zaniżonych cenach.