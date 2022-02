Novostella Blink — oświetlenie dla domu zarządzane Bluetooth Mesh

Novostella z końcówką roku wypuściła na rynek kolejną wariację oświetlenia RGB. BLink wyróżnia się na tle starszych braci metodą połączenia. Model ten wykorzystuje Bluetooth Mesh, co ułatwi budowę zdalnie sterowanego oświetlenia naszego domu lub ogrodu, bez obawy o zasięg dla transmisji bezprzewodowej.

Do testów otrzymałem aż cztery BLink i centralkę (BT<->WiFi), dzięki której możemy spiąć lampy w jedną grupę i zarządzać nimi również poprzez sieć WiFi lub chmurę Smart Life.

BLink wyglądają dość pancernie. Większość obudowy to aluminium, które posiada żeberkową konstrukcję, ułatwiającą odprowadzanie ciepła. Front to oczywiście diody LED (o żywotności do 50 000 godzin), które chronione są przez zmatowione hartowane szkło.

Na górze ulokowano dość sporą antenę. Producent gwarantuje, że dzięki niej lampy mają promień zasięgu wynoszący do 25 m, więc można sobie wyobrazić, że wraz z obsługą Bluetooth Mesh będziemy mogli pokryć zasięgiem dość spory obszar.

Jak w każdym modelu od Novostelli, także i tym minusem jest dość krótki przewód zasilający mierzący zaledwie 1,5 m, co wymusza zainwestowanie w dodatkowe przedłużacze, jeśli chcemy umieścić lampy np. w ogrodzie. Reflektory BLink oczywiście spełniają normę IP66, które określa odporność na kurz i wodę. Urządzenia mogą, bezawaryjnie, pracować w temperaturze od -25 do +40 ℃. Podsumowując, mogą działać wszędzie i w prawie każdych warunkach pogodowych!

Konfiguracja lamp jest tożsama ze starszymi modelami Novostelli. Aby sparować je z telefonem, potrzebujemy zainstalować aplikację Smart Life. Ta w swojej najnowszej wersji bezproblemu wykrywa lampy znajdujące się w pobliżu i automatycznie dodaje je do listy urządzeń.

Również funkcje lamp BLink są i identycznie z ostatnio omawianym przeze mnie modelem Blaze. Tak więc będziemy mogli wybrać kolor iluminacji, wyregulować jego nasycenie i jasność lub wybrać jedna z kilku predefiniowanych scen oświetleniowych. W Smart Life ustawimy harmonogramy, aby automatycznie włączać i wyłączać światło w ramach rutyny. Oczywiście nie zabrakło „nowości", czyli synchronizacji błyskania w rytm muzyki. Ta opcja po stronie aplikacji wymaga jednak udoskonalenia, ponieważ nie potrafi ona wymusić tej opcji na więcej niż z jednej lampie — nawet gdy są one spięte w grupie.

Na jakość wykorzystanych ledów (25 W) nie można marudzić. Kolory są nasycone i wystarczająco jasne. Jednak w tym modelu producent również zmienił podejście. Nie zostały wykorzystane stuprocentowe diody RGB. Albowiem w zależności od wybranego koloru aktywują się odpowiednie segmenty, które imitują wybrany kolor.

Dużym ograniczeniem lamp BLink jest na pewno Bluetooth, który uniemożliwia komunikacje z oświetleniem, gdy znajdujemy się poza domem. Jednak dorzucona do zestawu centralka (BT<->WiFi) niweluje tę niedoskonałość. Gateway jest łączką między domową siecią a reflektorami, dzięki czemu będziemy mogli zarządzać oświetleniem dokładnie tak jakby były wyposażone w moduł WiFi - miodzio ^^

Generalnie BLink to kolejne dobre rozwiązanie od Novostella, które oferuje bardziej elastyczne połączenie bezprzewodowe — Blutetooth Mesh + WiFi Gateway. Poza tym to nadal dobra jakość lap, która przekłada się na mocne kolorowe oświetlenie.