Recenzja cenionego mikrofonu Blue Yeti

Yeti to mikrofon, który swojej premiery nie miał dzisiaj, ani miesiąc temu. Na rynku zawitał w 2009 roku, więc aż 12 lat temu. Przez ten czas konstrukcja nie zmieniła się w żadnym calu. Jedyne co poprawiono to materiały, z których jest obecnie budowany. Początkowe wersje Yeti miały problem z jakością, jednak szybko naprawiono uchybiania i powstał produkt doskonały.

Zarówno stojak, jak i obudowa mikrofonu zostały wykonane z metalu. Plastikowe pozostały tylko przyciski i pokrętła. Styl designu Yeti to oczywiście ukłon w stronę vintage — każdy produkt od Blue charakteryzuje się właśnie takim wyglądem. Sam mikrofon nie jest mały. Jego wymiary to 295x125x120 milimetrów, a waga — około 550 gramów (plus 1 kilogram statyw). Raczej kompaktowym nazwać go nie możemy ;)

Góra to oczywiście kapsuła dźwiękowa z metalowym filtrem pop. Poniżej na obuwiowe rozlokowano trzy pokrętła i przycisk wyciszenia mikrofonu, wraz z diodą informującą o obecnym statusie. Frontowy pokrętło odpowiada za głośność dźwięku słuchawek, które możemy podłączyć od spodu. Z tyłu zaś znalazło się ustawienie trybu pracy (łącznie jest ich 4) i potencjometr zmiany wzmocnienia mikrofonu (poziom wrażliwości).

Spód to wspomniane wyjście słuchawkowe, port mini USB do podłączenia Yeti z komputerem i standardowy gwint 3/8" mocowania.

W zestawie znalazł się statyw biurkowy, dzięki któremu możemy nachylić mikrofon do 180 stopni. Warto pamiętać o pozycji, w jakiej powinien znajdować się Yeti, aby pracował najlepiej.

4 tryby pracy zbierania

Jak już wspomniałem, mikrofon od Blue obsługuje kilka profili zbierania dźwięku. Tę opcję zawdzięcza potrójnej kapsule dźwiękowej, co czyni go bardzo uniwersalnym urządzeniem, które powinno poradzić sobie z każdym, powierzonym mu zadaniem.

Tryb stereofoniczny — rejestruje dźwięk z lewej i prawej strony. Takie szerokie przechwytywanie dźwięku przypadnie do gustu gitarzystom lub małych zespołom muzycznym,

Tryb kardioidalny — nagrywane jest źródło dźwięku znajdujące się bezpośrednio przed mikrofonem, idealny dla podcasterów, graczy i youtuberów,

Tryb dwukierunkowy — zbieranie dźwięku z dwóch stron, od przodu i tyłu, przydatny do nagrywania wywiadów,

Tryb dookólny — mikrofon rejestruje dźwięki ze wszystkich kierunków.

Zastosowany w Yeti mikrofon pojemnościowy jest bardzo czuły, więc zawsze przed nagraniem powinniśmy wyregulować wzmocnienie i dostosować tryb pracy, aby w szczególności uniknąć przesterów. Warto również pamiętać, aby nasze usta, lub inne źródło dźwięku, nie znajdowało się dalej niż 30 centymetrów od mikrofonu, również zbyt bliski dystans nie zrobi dobrze naszemu nagraniu.

Impedancja 16 Ohm

Pasmo przenoszenia 20 ~ 20000 HzPoziom ciśnienia akustycznego 120 dB specyfikacja mikrofonu

Jak słychać na próbkach, przechwytywany dźwięk posiada bardzo dobrą barwę, a wycięcie niechcianych dźwięków, np. w trybie kardioidalnym, jest akceptowalne. Czułość mikrofonu jest także jego małą wadą, ponieważ jednocześnie wychwytuje on wibracje z podstawy, a tego się nie pozbędziemy, gdy mikrofon, myszka i klawiatura znajdują się na tej samej powierzchni.

G HUB

Aby wyciągnąć z Blue Yeti jeszcze więcej, mamy możliwość skorzystania z dedykowanej aplikacji Logitech G HUB, która wchłonęła funkcjonalność Blue Sherpa — dotychczasowego oprogramowania przeznaczonego dla mikrofonów Blue.

W G HUB programowo dostosujemy również wzmocnienie wejściowe i główny poziom wyjściowy. Dodatkowo możemy uruchomić opcję BLUE VO!CE, w której, dzięki efektom modulacji, przekształcimy nasz głos na przykład na bardziej radiowy lub nałożymy efekty pozwalające na imitację dźwięków wydawanych przez „robota”, czy „zombie”. Uzyskujemy także opcję wzbogacenia naszego nagrania o sample z biblioteki, co pozwala zaakcentować treści, czy urozmaicić tło otoczenia. W większości przypadków tę funkcję można uznać jako zbędny bajer, ale kto co lubi ;)

Podsumowanie

Blue Yeti, nawet po dwunastu latach bez żadnej modyfikacji, to produkt wszechstronny, który sprawdzi się nie tylko w nagrywaniu podcastów, ale także utworów muzycznych wraz z wokalem. Zmiany trybów pracy i regulacja wzmocnienia mikrofonu są łatwo dostępne, podobnie zresztą jak przycisk natychmiastowego wyciszenia mikrofonu oraz wejście audioJack dla odsłuchu.

Dla wielu jedynym słabym punktem Yeti może okazać się jego czułość, która naprawdę jest nadwrażliwa. Podczas moich testów pokrętło „GAIN” było skręcone praktycznie maksymalnie, a i tak czasem zdarzało się nagrać nieplanowany dźwięk.

Nie można oczywiście pominąć designu i samego wykonania mikrofonu, które jest perfekcyjne i stylowe — myślę, że nikt nie powstydziłby się postawić Yeti na swoim biurku ;)



Cena mikrofonu w zależności od sklepu waha się od 520 do 699 zł, więc zanim zdecydujemy się na zakup, warto sprawdzić wszystkie oferty na naszym rynku.