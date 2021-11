Recenzja Logitech ERGO K860 — większa wygoda pisania

Choć w Polsce większość pracowników biurowych wróciła już do swoich gabinetów kilka miesięcy temu, to są nadal miejsca/firmy, gdzie dla komfortu pracownika pozostał wybór i możliwość pracy zdalnej. Ja właśnie znajduję się w takim miejscu. CEO firmy zarządził, że każdy powinien przebywać w biurze minimum dwa dni w tygodniu. Reszta czasu pozostaje w gestii pracownika — wyobrażacie sobie, jak wygląda budynek firmy w piątek? ;)



W związku z tym nadal poszukuje kolejnych, ergonomicznych rozwiązań, dzięki którym zwiększa wygodę swojego domowego ofisu. Podczas pandemii doposażyłem się w dość wygodny fotel, większy monitor, a także podkładkę pod nadgarstek. Nadal czekam na Mouzen, choć nie sądzę, że jest szansa, aby dotarł — producent jeszcze go do mnie nie wysłał, a zbiórka skończyła się 2 lata temu — takie ryzyko akcji crowdfundingowych.

Kilka miesięcy temu nawinęła się okazja do przetestowania Logitech ERGO K860. Klawiatura ta również wywodzi się z laboratorium Logitecha, gdzie pracuje się nad ergonomią ich kolejnych produktów.

Nie wiem, czy wielu z Was zdaje sobie sprawę, ale twórcą pojęcia ergonomia jest Polak, to Wojciech Jastrzębowski, który zdefiniował ją jako naukę o pracy i narzędziach do niej wykorzystywanych.

K860 to dzielona klawiatura z tak zakrzywioną obudową, aby sprzyjała lepszemu — bardziej naturalnemu ułożeniu dłoni, wraz z nadgarstkami. Według producenta takie rozstawienie rąk eliminuje napięcie mięśni, co przekłada się na wyższy komfort pracy.

Wszystkie elementy grafitowej obudowy zostały wykonane z plastiku. Logitech, zgodnie z panującymi eko-trendami, wykorzystał tworzywo sztuczne z recyklingu. Również samo kartonowe opakowanie sprzyja ochronie środowiska, albowiem pozyskiwane jest z lasów posiadających certyfikat FSC.

Nie tylko Ergo ale także i Eko

K860 to pełnowymiarowa klawiatura mająca ‎23,3 x 45,6 x 4,8 cm i ważąca około 1,16 kg. Posiadająca również blok numeryczny. Struktura nasadek klawiszy jest delikatnie zmatowiona, a same keycapy lekko wgłębienie, ułatwiające precyzyjne ułożenie palców. Klawisze posiadają mechanizm nożycowy PerfectStroke, który można spotkać w klawiaturach laptopowych, więc poziom hałasu jest naprawdę niewielki. Jeśli chodzi o sam układ klawiszy, mam do niego jedną obiekcję, lewy shift jest moim zdaniem nieco za mały. Zwiększyłbym go kosztem zduplikowanego przycisku z tyldą.

Nadruk naniesiony na nasadki posiada symbole zarówno z systemów Microsoftu, jak i te wykorzystywane przez Apple, więc mamy tutaj stuprocentową, systemową zgodność.

Największy zawód, jaki sprawiła mi K860, to brak podświetlenia klawiszy (sic!). Byłem wręcz przekonany, że to już standard w linii modeli K8**, a jednak nie. Coś za coś — jest ergonomia dla rąk, więc wzrok może siadać… Szkoda, zwłaszcza że pierwsze dni lub tygodnie obcowania z dzieloną klawiaturą mogą wymagać dość częstego spoglądania na nowy układ.

Falowa konstrukcja ma wymuszać poprawne ułożenie dłoni i zapewnienie idealnego podparcia dla nadgarstków w różnych pozycjach, zarówno siedzącej, jak i stojącej. Dlatego też zmiana kąta nachylenia w K860 wygląda trochę inaczej, niż w klasycznych klawiaturach. Tutaj wyciągane stópki zamontowano z przodu, dzięki czemu kąt nachylenia możemy dopasować do preferowanej przez nas pozycji pracy.

Podpórka pod nadgarstki stanowi całość z klawiaturą, jest nieodczepiany. Poduszkę wykonano z dwóch warstw pianki i plamoodpornej otuliny. Jej całkowita grubość to około 6,5 mm. Faktura jest łatwa w czyszczeniu, jednak nie jestem zadowolony z jej miękkości. Podpórka od MX Keys przyzwyczaiła mnie do bardziej mięciutkiej ^^, Choć z drugiej strony specjaliści Logi Ergo raczej dobrze wiedzą co proponują,

Jak każdy sprzęt od Logitech, także K860 posiada obsługę w aplikacji Logitech Options, w której między innymi można dostosować akcje dla klawiszy funkcyjnych lub zaktualizować oprogramowanie samej klawiatury. Oprogramowanie pozwala również sprawdzić listę połączonych urządzeń — Ergo K860, podobnie jak MX Keys, posiada możliwość sprawowania ze sobą do trzech urządzeń (Easy-Switch) przez Bluetooth Low Energy lub Odbiornik USB Unifying. Obie metody połączenia pozwalają na bezprzewodowy zasięgu do 10m.

Dwa lata — na tyle Logitech szacuje czas pracy na bateriach 2xAAA (GP Alkaine), które dołączone są do zestawu z K860. Niektórych może zdziwić fakt braku wbudowanych akumulatorów, ale według mnie ta opcja jest dużo lepsza. Gdy wbudowany akumulator się zepsuje, to może być ciężko ze znalezieniem dobrego zamiennika.

Przestawienie się na K860 wymagało ode mnie treningu. W pierwszych dniach dosłownie bałem się na niej pracować. O wciśnięcie niechcianego klawisza było niezwykle łatwo, więc gdy musiałem wprowadzać na serwerach produkcyjnych zmiany, to wracałam do mojego wysłużonego mechanika. Jednak czym dłużej na niej pracowałem, tym mniej błędów zdarzało mi się popełniać. Aktualnie piszę na niej tak samo sprawnie, jakbym używał jej od lat.

Zaś jeśli chodzi o wygodę, to nie odczuwam zbytnio zwiększenia komfortu pracy, jednak pamiętajmy, że do tej pory korzystałem już ze wszelkiej maści podkładek pod nadgarstki i nieustannie polepszałem moje miejsce pracy. Więc startuje zupełnie z innego pułapu niż inni użytkownicy, którzy dopiero zaczynają dbać o swoje zdrowie.



Z drugiej strony chciałbym wypróbować ERGO K860, gdy zmienię biurko na takie, na którym będę mógł pracować w pozycji stojącej. Inwestycję przewiduję na początek roku 2022, więc kolejne testy już za niecałe dwa miesiące.

Logitech wycenia tę ergonomiczną klawiaturę na nieco ponad 500zł. Czy to dużo? Raczej nie, zważywszy na fakt, że dzięki niej ma się poprawić nasz zdrowie i pamiętając o tym, iż ten szwajcarski producent przywiązuje niezwykłą wagę do jakości swoich produktów.