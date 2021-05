Ultimaker Cura — projekt 3D z Painta

Lubię patrzeć jak filament opuszcza ekstruderem i rozlewa się na blacie grzewczym. To jest coś pięknego — tworzy się coś z niczego! Wydrukowałem już chyba wszystko, co wydało mi się ciekawe i godne sprawdzenia: uchwyty, stojaczki, ruchome figurki, wieszaczki, a nawet meble dla ludzików z Playmobil. Można drukować bez końca, bo gotowych projektów jest bezliku. Jednak chciałem czegoś więcej, wydrukować coś własnego. Aby wizualizacja stała się materią i udało się, nawet nie wyobrażałem sobie, że to takie proste, że nie trzeba umieć projektować w 3D.

Tak! Ultimaker Cura nie tylko potrafi przygotować projekt 3D do druku (gcode), ale także stworzyć własny z zaimportowanej rastrowej grafiki. Wszystko jest bajecznie proste. Ważne, aby grafika przedstawiała kolejne warstwy za pomocą ciemniejszych barw — najlepiej w odcieniach szarości. Więc tak naprawdę za pomocą MS Paint możemy stworzyć własny niezłożony projekt 3D.

Na pierwszy strzał spróbowałem wydrukować wkład dla mojego pszczelego Hotelu. Cześć domku była niewykorzystana, a Murarki już nie miały gdzie zakładać nowych gniazd. Dosłownie w Gimpie stworzyłem projekt. Na czarnym tle namalowałem białe koła (przestrzeń mieszkalną) i zapisaną bitową mapę zaimportowałem do Cury.

Tamże dopasowałem szerokość, wysokość i głębokość już wygenerowanego projektu 3D, aby wszystko pasowało jak ulał.

Po kilku godzinach druku nowe pomarańczowe apartamenty były gotowe do montażu.

Sukces zaowocował, więc na kolejny strzał poszedł awatar. Moje logo musiałem przerobić na monochromatyczne, aby Cura również mogła je łatwo przekonwertować.

Projekt wydrukowałem w dwóch wariantach ze „wsparciem” (build plate adhesion) dla przyczepności platformy roboczej i bez niego.

Oba się udały, choć ten bez supportu wypadł dużo lepiej - bo był po prostu większy :) Teraz czas zabrać się za jakieś szkolenie z projektowania 3D na Udemy :)

Moje projekty realizuje na drukarce FLSUN Q5, którą kupiłem w sklepie internetowym geeklifetime.com. Aktualnie cena mojego modelu to ~203 Euro.