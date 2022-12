USB HUB Fowler PLUS i obudowa dysku SSD M.2 RHINO — akcesoria od Natec @wojtekadams USB HUB Fowler PLUS i obudowa dysku SSD M.2 RHINO — akcesoria od Natec 12.12.2022 13:15

Jeszcze nie tak dawno temu standardowy laptop był wyposażony w kilka portów USB, HDMI, gniazdo Ethernetowe, a nawet czytnik kart SD. Pogoń za minimalizacją spowodowała jednak wyparowanie sporej części złączy, które zastąpiono uniwersalnym USB-C. Co ciekawe, najbardziej ubogie w porty są notebooki, których cena wcale nie jest niska. Chociażby laptopy Apple lub Microsoftu. Te same komputery mają również wlutowaną pamięć SSD (sic!). Rozwiązaniem na takie bolączki są oczywiście HUBy USB-C (które dostarczają szereg brakujących portów) i zewnętrzne dyski.

W ostatnim czasie Natec uzupełnił swoją ofertę o hub USB-C FOWLER PLUS i obudowę dla dysków SSD M.2 RHINO, które są bardzo dobrej jakości. Design obydwu akcesoriów jest bardzo zbliżony. Razem wyglądają jak części tego samego zestawu. Ich obudowy wykonano z połączenia szczotkowanego aluminium i tworzywa sztucznego.

FOWLER PLUS wyposażono w aż 8 portów. Są one rozsiane na trzech stronach urządzenia. Na przodzie znajdziemy gigabitowy port Ethernet i złącze USB-C zgodne ze standardem Power Delivery 3.0 (innymi słowy do tego portu możemy podłączyć ładowarkę od laptopa, aby hub mógł zasilić baterię komputera). Z kolei na lewym boku rozsiano trzy pełnowymiarowe porty USB 3.0 i gniazdo HDMI (z obsługą 4K@30 Hz). A po przeciwległej stronie znajdują się dwa czytniki kart pamięci SD i microSD.

Do samego funkcjonowania FOWLER PLUS nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Multi-port bezproblemu współpracuje z komputerami z Windowsem, jaki i Linuxem. Prędkość portów USB 3.0 dobija do 4,8 Gbit/s, co pokrywa się z parametrami deklarowanymi w specyfikacji USB. Lekko może zawodzić HDMI w wersji 1.4, które obsługuje rozdzielczość 4K, ale tylko przy 30 Hz częstotliwości odświeżaniu obrazu. Jak na dzisiejsze standardy wspierane 1080p z 60 Hz to również mało. O ile w pracy biurowej nie stanowi to większego problemu, o tyle z punktu widzenia gracza lub kinomaniaka, może być już kłopotliwe.

Wbudowane, gigabitowe złącze także działa niezawodnie. Podczas korzystania z FOWLER PLUS nie odnotowałem żadnych problemów z dostępem do sieci czy niskim transferem lub pingiem.

Ważną i chyba najważniejszą informacją jest to, że multi-port jest zgodny ze standardem Power Delivery 3.0, a także że możemy do niego podłączyć ładowarkę o mocy do 100 W. Wiele hubów na rynku działa z mocą do 65 W, co może być niewystarczające dla niektórych komputerów. Całe szczęść FOWLER PLUS do nich nie należy.

Natec wycenia Fowler Plus na około 249 zł. Dla mnie jest to troszeczkę za wysoka suma. Choć akcesorium jest wykonane świetnie i wypełnia swoje zadanie poprawnie, to w tej cenie chciałbym, aby HDMI było w wersji 2.0 i przewód USB-C był odłączany.

Drugim nowym produktem jest obudowa dla dysków Natec Rhino, do której możemy włożyć dowolny dysk SSD ze złączem M.2. Case jest kompatybilny ze wszystkimi rozmiarami: 2230, 2242, 2260 i najbardziej popularnym 2280. Jak już zostało wspomniane, obudowa Rhino wykanana została z kawałka szczotkowanego aluminium, a tacka na dysk z tworzywa sztucznego. Metalowa konstrukcja nie tylko pełni funkcję ozdobną, ale także pomaga odprowadzać ciepło produkowane przez dysk podczas intensywnej pracy.

Otwierając pudełko z Natec Rhino znajdziemy w nim zestaw montażowy w postaci śrubokręta i śrubek, a także dwa przewody USB-C/USB-A oraz USB-C/USB-C. Świetnie, że w tym akcesorium kabel nie jest na stałe.

Montaż dysku w Rhino zamyka się w dwóch krokach: włożenie go do obudowy i przykręceniu jednej śrubki.

Po tym pozostaje nam tylko podłączyć zestaw do komputera i przerzucać dane. Do testów użyłem WD Blue SN570, który akurat miałem pod ręką (dysk docelowo trafił do mojego laptopa). Ów Wstern Digital charakteryzuje się dość przyzwoitą specyfikacją jak na swoją niewygórowaną cenę.

Prędkości deklarowane dla WD Blue SN570: zapis sekwencyjny 2300MB/s odczytu sekwencyjny 3500MB/s

W związku z tym, że Natec Rhino możemy podłączyć za pomocą USB-C oraz USB-A, to wykonałem dwa testy używając polecenia gnome-disks w Linuxie. Jak widać na załączonych zrzutach ekranu, prędkości dość różnią się od deklarowanej przez producenta dysku (można było tak przypuszczać).

Jednak przepustowość w obu przypadkach jest na tyle duża, aby nie narzekać podczas codziennego użytkowania.

Natec Rhino, jak również FOWLER PLUS spełnia swoje zadanie bez zarzutu. Aktualnie cena obudowy oscyluje wokół 150 zł, co wydaje się sumą jak najbardziej do przyjęcia, porównując ją z konkurencyjnymi produktami. "Kieszeń" jest mała i poręczna, więc możemy mieć ją zawsze na podorędziu.