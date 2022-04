Ekranowy Tablet Graficzny XP-Pen Artist 15.6 Pro Recenzja Strona główna › @wuzhuan › Ekranowy Tablet Graficzny XP-Pen Artist 15.6 Pro Recenzja 27.04.2022 05:18

unboxing Ekranowy Tablet Graficzny xppen artist 15.6 pro

Moja przygoda z digital paintingiem i grafiką komputerową zaczęła się już dobrych kilka lat temu. I nie, nie mówię tu o profesjonalnych ilustracjach tworzonych przy pomocy Painta i myszki, a o bardziej zaawansowanych programach oraz właśnie tabletach graficznych. Mowa tu o XP-Pen Artist 15.6 Pro.

Dla tych, którzy nie wiedzą, XP-Pen to japońska marka znana z tworzenia doskonałej jakości tabletów graficznych specjalizująca się w tabletach graficznych, monitorach, ekranach piórkowych, light padach, rysikach (piórkach) i innych produktach graficznych.

Przejdźmy teraz do samego tabletu. Jak już pisałam, ten, który posiadam to XP-Pen Artist 15.6 Pro z ekranem o przekątnej 15,6 cala.

Zacznijmy jednak od samego początku. Tablet przychodzi do nas w kartonowym opakowaniu posiadającym uchwyt, co ułatwia jego transport. Sam tablet, jak i opakowanie są wykonane solidnie i prezentują się naprawdę profesjonalnie i imponująco.

Co znajdziemy w opakowaniu? Zawartość zestawu to m. in.:

Tablet graficzny XP-Pen Artist 15.6 Pro

Pióro bezbateryjne P05R

8 wkładów do pióra

Podstawka pod pióro

Stojak XP-Pen AC41

Kabel 3 w 1

Adapter HDMI do Mac'a

Przedłużacz

Quick Guide - instrukcja (również w języku polskim)

Rękawiczka do rysowania

Zestaw czyszczący

Strona firmy: https://www.xp-pen.com/product/65.html

Polski sklep: https://www.storexppen.eu/buy/15.html

Akcesoria do Tablet Graficzny XPPen Artist 15.6 Pro

Na początku tablet trzeba oczywiście zainstalować i podłączyć. W moim przypadku (laptop HP Envy x360 z systemem Windows 10) cały proces przebiegł bezproblemowo, jako że wszystko jest dokładnie opisane w instrukcji, dlatego nie będę się rozpisywać na ten temat.

dziękuję karta za tablet xppen artist 15.6 pro

W tym miejscu chciałabym przejść do samego urządzenia, a dokładnie jego wielkości. Obszar roboczy to 15,6 cala, jednak całe urządzenie ma wymiary ok. 44 cm x 28 cm x 1,3 cm.

Uważam, że taka wielkość sprawia, że tablet nie jest ani za duży, ani za mały, natomiast jest bardzo komfortowy w użyciu - wszystko dokładnie widać i nie trzeba wytężać wzroku, aby dojrzeć szczegóły, a ponadto pozostaje on mobilny - można pracować na nim w domu, jednak nie powinno być też problemu z zabraniem go ze sobą.

Monitor, ekran posiada 8 przycisków i jedno pokrętło, którym możemy przypisać dowolne funkcje. Myślę, że taka ilość w zupełności wystarczy dla większości najczęściej używanych kombinacji.

8 skrótów klawiszowych tabletu xppen artist 15.6 pro

Niewątpliwą zaletą sprzętu jest jego cena. Myślę, że jak na tak wysoką jakość oraz zawartość zestawu z dodatkowymi akcesoriami, nie jest ona wygórowana. Pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że jest dość niska i bardzo atrakcyjna.

Ekran jest w pełni laminowany dzięki czemu jest bezpieczniejszy dla naszych oczu. Posiada on powłokę antyrefleksyjną redukującą odbicia, która charakteryzuje się wysoką przezroczystością i odpornością na zarysowania.

To "matowe wykończenie" znacznie ułatwia pracę - światło nie odbija się tak od ekranu, więc nawet przy lampce czy słońcu za oknem wszystko dobrze widać.

Ponadto ekran nie jest zbyt śliski, co pozwala na większą precyzję. Dodatkowo, jak twierdzi producent, praktycznie eliminuje zjawisko paralaksy i zapewnia precyzyjne działanie piórka.

I muszę się z tym zgodzić, bo zarówno dokładność odwzorowania naszych ruchów, jak i nacisk odczytywane są prawidłowo i bez opóźnień, a odległość pomiędzy obszarem, na którym rysujemy, a tym co jest wyświetlane jest naprawdę niewielka, minimalna. To, za co jeszcze muszę pochwalić ten tablet, to bardzo szeroki kąt widzenia oraz ostrość i wysoka rozdzielczość.

Tablet Graficzny XPPen Artist 15.6 Pro

W tym miejscu płynnie przejdę do piórka. Jego dużym atutem jest to, że nie potrzebuje baterii ani ładowania. Jest to duże ułatwienie, które zapewnia płynność pracy bez konieczności jej przerywania, czy nawet odłożenia.

W trakcie rysowania nie zauważyłam żadnego przerywania, niekontrolowanych zachowań czy innych tego typu problemów. Linie były czyste, a przy wolniejszych ruchach nie wychodziły "falowane" ("jitter test").

rysik tabletu xppen artist 15.0 pro

piórnik tabletu xppen artist 15.6 pro

W zestawie znajdziemy wiele świetnych i przydatnych akcesoriów. Dużym plusem jest to, że producent dodaje do zestawu akcesoria, które normalnie trzeba by było sobie dokupić na własną rękę, np. rękawiczkę czy stojak. Dzięki temu mamy cały komplet, aby od razu zacząć swoją twórczą przygodę.

Osobiście podoba mi się też rozwiązanie z kablem 3 w 1. Nie tworzy on bałaganu na biurku, a tablet może być zasilany wyłącznie przez komputer.

adapter tabletu do rysowania xppen artist 15.6 pro

Kabel 3-en-1 do Tablet Graficzny XPPen Artist 15.6 Pro

Reasumując, jestem naprawdę zachwycona tym tabletem! Korzystanie z niego było, jest i będzie wielką przyjemnością. Spełnił on wszystkie moje wymagania: wygoda, komfort, wydajność, mobilność, a do tego dochodzi oczywiście niska cena.

Dzięki temu, że jest to ekran, monitor, po którym rysujemy bezpośrednio, mamy większą kontrolę nad tym, gdzie i jak postawimy daną kreskę - podobnie jak na kartce papieru. Myślę, że XP-Pen jest godnym konkurentem innych producentów tabletów graficznych. Co więcej, uważam że spokojnie może znaleźć się w ich czołówce.

rysowanie na ekranie tabletu do rysowania xppen artist 15.6 pro

Jaka jest Wasza opinia na temat tego sprzętu? Posiadacie już swój tablet graficzny? Dajcie znać w komentarzach!