A Good Husband to symulator stworzony przez niezależnego twórcę Allana Trivette. Gracz kieruje tu poczynaniami głównego bohatera i jak na tytułowego dobrego męża przystało, będzie wykonywać wszystkie domowe obowiązki w czasie gdy jego żona... ogląda film w telewizji.

Rozgrywka

Gracz będzie się poruszał po niewielkiej mapie, na której jest tylko dom i ogród głównego bohatera. Rozpoczynając w garażu, mąż będzie mógł wykonywać różne prace domowe, w tym między innymi naprawiać samochód, płacić rachunki, wynosić śmieci, gotować czy kosić trawę. Za każdą z nich przydzielane będą punkty, których suma wyświetla się w górnej części ekranu.

Podczas grania w A Good Husband szybko okazuje się, że w związku małżeńskim głównego bohatera źle się dzieje. Główny bohater, wędrując z pomieszczenia do pomieszczenia, ma coraz to nowe wspomnienia związane ze swoją żoną – to sprzed paru miesięcy, to sprzed roku. Wszystkie wskazują na to, że kobieta traktuje męża jak wroga, nie szanuje go i widać nawet, że kiedyś dopuściła się zdrady.

Mimo okropnych komentarzy słyszanych z ust swojej żony, bohater może zacisnąć zęby i starać się być jak najlepszym mężem potrafi. Jednak może też zdecydować się robić zupełnie inaczej i denerwować ją obijaniem się czy podnoszeniem deski w toalecie.

Gracz – w zależności od swoich decyzji i drogi jaką obierze – może odblokować trzy różne zakończenia. Jedno z nich jest złe, a moralna poprawność dwóch pozostałych to już raczej subiektywna opinia. A Good Husband co prawda nie jest grą zajmującą na wiele godzin, ale to na pewno przyjemny i nietypowy tytuł.