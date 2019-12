P​obierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

A1 Website Download to program pozwalający pobierać całe strony internetowe na dysk komputera, by zyskać do nich późniejszy dostęp w trybie offline, bez dostępu do Internetu.

Aplikacja analizuje wszystkie możliwe powiązania między plikami tworzącymi stronę w Sieci i pobiera ich kopie, odpowiednio umieszczając w katalogach. Kiedy pobieranie zostanie zakończone, użytkownik ma możliwość wyświetlenia strony bezpośrednio z systemowego eksploratora, ale może to zrobić również wprost z opisywanej aplikacji, która dysponuje widokiem podglądu.

Podczas pobierania danych możliwa jest ingerencja w nieliczne opcje. Jeśli nie czujemy się na siłach, by odpowiednio je zmodyfikować, ale chcielibyśmy dostosować działanie programu możliwie dobrze do typu pobieranej treści, skorzystać można z szablonów. Pozwalają one za pomocą jednego kliknięcia myszy zastosować odpowiednie ustawienia na przykład w sytuacji pobierania blogów z WordPressa, czy też artykułów z Wikipedii.

Uwaga!

Edycja trial została ograniczona czasowo do 30 dni działania.