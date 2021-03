AARD Code, czyli jak Bill Gates wykańczał konkurencję

Jak odnieść sukces? Oczywiście wystarczy wcześniej wstawać, częściej mruczeć i dźwigać większy ciężar. Są jednak osoby, które postanawiają wybrać inną drogę - drogę oszustw. Dzisiaj opowiem krótką historię o tym jak Microsoft wykończył swojego konkurenta - Digital Research.

CP / M



Myślę, że każdy z Was słyszał o MS-DOS, który potocznie nazywa się DOSem. Natomiast o ile ten system był u nas popularny, to wcale nie był jedynym systemem z tej rodziny. Mieliśmy jeszcze PC-DOS (który był w sumie MS-DOS, ale rozwijanym przez IBM) czy wspomniany powyżej DR-DOS (FreeDOS pojawił się później, ale w sumie to też ta rodzina systemów).

DR-DOS to system operacyjny stworzony przez Digital Research. Powstał on jako następca innego systemu - CP / M. IBM nie mógł się dogadać z firmą DR, przez co podpisał umowę na dostawę oprogramowania od Microsoftu. Microsoft postanowił kupić inny system operacyjny - 86-DOS i rozwijać go dla sprzętu IBMa. Podobieństwa systemu MS i IBM do CP/M były tak duże, że DR chciał pozwać te firmy za kopiowanie ich produktu. W ramach rekompensaty IBM umożliwiał sprzedaż systemu Digital Research obok PC-DOSa (IBM miał prawo nie używać nazwy MS-DOS). Jednakże system operacyjny IBMa i Microsoftu był o wiele tańszy od swojego odpowiednika co sprawiło, że CP/M zaczął być wygryzany z rynku.

Produkt Digital Research nie był w pełni kompatybilny w produktem IBM, początkowy plus zaczął zmieniać się w minus, gdy PC-DOS zaczął rządzić rynkiem komputerów osobistych. Nawet późniejsze próby usprawnień CP/M nie mogły przechylić szali zwycięstwa. Po prostu systemy DR były za drogie i IBM i Microsoft zaczęli wyznaczać trendy.

DR-DOS

Jednak DR zakasał rękawy i ruszył do boju. Pierwsze co oprócz osiągnięcia kompatybilności z produktem Microsoftu - znacznie obniżyli cenę i zaczęli wprowadzać coraz to nowsze funkcje do systemu - takie jak obsługa HMA pozwalając na obsługę przez system większej ilości RAMu niż 640KB, czy kompresję plików. Od teraz to Microsoft musiał wprowadzać coraz to nowsze zmiany by nadążyć za DR-DOSem, dodatkowo musieli obniżać ceny. Klienci (a szczególnie firmy tworzące komputery) były bardzo zainteresowane produktem firmy DR, że zaczęli oferować szeroko produkty tej firmy.

"Jeśli masz zamiar kogoś zabić, nie ma powodu, by się tym przejmować i złościć się. Wszelkie wcześniejsze dyskusje są stratą czasu. Musimy uśmiechać się do Novella, gdy pociągamy za spust."

Gdy użytkownik uruchamiał Windowsa 3.1 w wersji Beta na swoim komputerze używając DR-DOSa wpadał w przerażenie, gdy system go informował o "niefatalnym błędzie". Każde uruchomienie Windowsa lub niektórych programów zgłaszało problem.

Jest to funkcja dodana na prośbę Billa Gatesa. Komunikat jaki tu widzicie nie jest "rzeczywistym" błędem. W różnych częściach systemu operacyjnego został dodany kod, który wykrywał na jakim systemie jest uruchamiany i wyświetlał komunikat. Oczywiście DR-DOS bez problemu obsługiwał te programy i pomimo komunikatu błędu wszystko działało idealnie. Jednak użytkownicy systemu widząc takie komunikaty zgodnie z oceną wiceprezesa Microsoftu - "(...) mieli czuć się niekomfortowo i kiedy widzieli u siebie błędy, podejrzewali, że winowajcą jest DR-DOS i pójdą do sklepu kupić MS-DOS".

W finalnej wersji Windowsa 3.1 kod został wyłączony, ale można było w łatwy sposób go włączyć zmieniając 1 bajt, a plotki o złej pracy DR-DOSa rozległy się po świecie. Nie pomogła nawet łatka, która pozwala przejść przez "sito" kodu AARD.

Caldera

DR-DOS został sprzedany Novellowi, by ostatecznie trafić do Caldera. Pierwsze co firma zrobiła kupując DR-DOS (później Novell DOS) to złożenie sprawy do sądu o praktyki monopolistyczne przeciwko Microsoftowi m. in. o AARD code i "sprzedaż wiązaną" Windowsa 95 z MS-DOS (Win95 był nakładką na DOSa, jednak domyślnie instalował Microsoft DOS mimo, że DR-DOS jak najbardziej mógł pełnić funkcję "podkładki"). Z przecieków z 2009 roku wiemy, że Microsoft za swoje praktyki zapłacił Calderze 280 mln dolarów.

Źródła:

