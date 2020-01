AB Commander 19.8

​Pobierz program

AB Commander to dwupanelowy menedżer plików o podobnych możliwościach co popularny Total Commander, stanowiący godną uwagi alternatywę dla Eksploratora Windows. Program poza standardowymi funkcjami do zarządzania plikami zawiera także przeglądarkę grafiki, opcje podziału i synchronizacji danych, prezentacji zdjęć w formie pokazu slajdów oraz wbudowany edytor tekstu.