Jest to wysokiej klasy, ceniona aplikacja przeznaczona do rozpoznawania pisma (OCR/ICR).

Przetwarza zeskanowane dokumenty, cyfrowe zdjęcia dokumentów i pliki PDF do postaci edytowalnej. Podstawowymi atutami programu są: bardzo wysoka skuteczność rozpoznawania dokumentów w polskiej wersji językowej, także gorszej jakości lub skanowanych w niskiej rozdzielczości (np. 200 dpi). Najnowsza wersja programu korzysta ze słownika programu MS Word w procesie rozpoznawania dodatkowo wspomaga rozpoznawanie specyficznych słów. Program pozwala na zachowanie układu rozpoznawanego dokumentu (łącznie z grafikami, szpaltami, tabelami itp...).

Nowa wersja bardzo dobrze radzi sobie z przekształcaniem plików PDF i obsługuje ponad 190 języków (rozszerzono ją m. in. o cyrylicę, język japoński, chiński, hebrajski, arabski). Nowością jest także wbudowana w program porównywarka dokumentów, która automatycznie wskazuje na zmiany pomiędzy dwoma plikami (nie muszą być tego samego formatu).

Podstawowe funkcje programu:

-polska wersja językowa

-intuicyjny interfejs

-doskonała jakość rozpoznawania ponad 190 rozpoznawanych języków (w tym j.polski)

-36 wbudowanych słowników

-rozpoznawanie pisma drukowanego i tabel

-rozpoznawanie języków formalnych (C++, Pascal, etc.)

-rozpoznawanie znaków subskryptu (r2) i prostych formuł chemicznych (np. H20)

-rozpoznawanie kodów kreskowych

-rozpoznawanie plików PDF

-pełne zarządzanie tworzonymi plikami PDF

-porównywanie zawartości dokumentów

-otwieranie plików graficznych np. bmp, jpg, jpeg, jpeg 2000, tif, tiff, dcx, pcx, png

-pełne zachowanie koloru tekstu

-pełne zachowanie ukladu dokumentu

-rozpoznawanie tekstu w pionie

-doskonałe zachowanie układu strony (nawet skomplikowanej)

-możliwość eksportu do różnych formatów, w tym: rtf, txt, doc, csv, xls, dbf, html, pdf

-zapis tekstu w formatach: Microsoft Word XML oraz Power Point

-możliwość dzielenia obrazu

-morfologiczne wyszukiwanie tekstu

