ACID Pro 10.0.2 Build 20

P​obierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

ACID Pro 7 to zaawansowany program do profesjonalnego komponowania, nagrywania, miksowania i produkcji muzyki.

Wersja Pro oferuje najbardziej rozbudowaną funkcjonalność cenionego już narzędzia ACID do tworzenia muzyki w oparciu o tzw. pętle (loops) - krótkie, kilkutaktowe fragmenty dźwiękowe. Program pozwala także na wielościeżkową rejestrację dźwięku oraz oferuje funkcje sekwencera MIDI.

ACID Pro może być wykorzystywany zarówno do tworzenia nowych kompozycji, jak i miksowania i remiksowania już istniejących. Często jest stosowany do tworzenia oprawy dźwiękowej do filmów, prezentacji multimedialnych czy na potrzeby Internetu. Pełna wersja programu zawiera 1000 pętli.